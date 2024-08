Le preguntamos a los asistentes a una feria de tecnología si los robots serían buenos amantes

Hace algunos días vimos a Will Smith ser friendzoneado por la robot Sophía durante una cita en las Islas Caimán. Además de hacernos reír, el video nos hizo ver lo lejos que ha llegado la robótica (en este caso Hanson Robotics): Sophía puede reproducir 62 expresiones faciales, cuenta con ciudadanía en Arabia Saudita y además le gusta el Hip Hop. Pero esta cita que tuvo Will es una gran excusa para preguntarnos si los robots pueden amar. ¿Llegará el momento en que la inteligencia artificial se desarrolle de tal manera que logre imitar algo tan propio de los humanos como los sentimientos? ¿Desaparecerá la línea que aún existe entre entre los seres humanos y la inteligencia artificial?

En Her, por lo menos, podemos ver cómo Theodore se enamora de Samantha, un sistema de IA. Y es que nuestra relación con los artefactos electrónicos que usamos a diario (smartphone, computadora), es parecida al amor. Cuando no los tenemos sentimos ansiedad y a veces pasamos más rato con ellos que con seres humanos reales. Así que no estamos tan lejos de ser como Thedore.

Hay algunas preguntas que tengo en mente, ¿los robots serán capaces de amarnos de vuelta o al menos ser buenos amantes? ¿Podrán acariciarnos y decirnos «te amo»? Nos abrazarán cuando llegamos a casa luego de trabajar? El filósofo de IA Daniel Dennett, describió dos posibilidades en su texto Can Robots Fall in Love, and Why Would They? para crear robots con emociones. La primera es que una IA podría programarse para actuar como si estuviera enamorado y hacer como si tuviera emociones.

Para entender un poco más del amor y los robots, asistimos a Talent Land en Guadalajara, la feria de tecnología más grande de México para preguntarle a los asistentes si los robots podrían ser buenos amantes.

Fernando, 24 años

Yo creo que va en contra de lo natural. El amor es algo muy humano y muy emocional, si lo replicaran de una forma artificial perdería su esencia. Creo que con un robot, aunque se programara para imitar amor o afecto, no sería real. Siempre estará en tu cabeza que está programado y que no es auténtico. Eso lo vería como un producto o una solución a un problema, más que como una idea. Si lo vemos desde la perspectiva que va a ayudar a las personas que están siendo víctimas de trata de personas, está muy bien. Y en la prostitución, habría que ver si las personas que consumen ese tipo de servicios van a aceptar cambiarse de lo real a lo artificial. No estaría con un robot, sería un tipo de fetiche raro.



Carlos, 21 años

Si están diseñados para hacer eso, supongo que sí. Sería como cualquier otra máquina que esté bien capacitada para hacer el trabajo. Tal vez al no tener sentimientos te podría afectar a ti también. Tú puedes sentir amor por una máquina, pero no creo que funcionaría al revés. Al final del día son máquinas y entonces no podrían sentir. Tendríamos que definir qué es sentir. Podrías programar a un robot para que sienta, pero, ¿en realidad está sintiendo? Ya eso entraría en otro debate. Estaría chingón. Supongo que sería más barato. También a un robot le puedes decir qué hacer. Creo que sí es posible.

Mario, 18 años

No sé, se me hace un poco loco. La neta no tengo mucha información sobre eso pero según lo que entiendo, por cómo está programado el robot, éste no tiene conciencia o voluntad. Debido a esto no se me hace muy chido. Pero cuando hablan de inteligencia artificial, creo que es más capaz. Tener relaciones con una máquina que está programada para hacerlo no es lo mismo a que tengan una capacidad de amar. Si es una inteligencia real, aunque sea artificial, es otro pedo. Incluso no creo que puedan sustituir a la prostitución, pero se me haría chido que mediante robots se redujera. El problema con la prostitución es que, aunque algunos tengan la necesidad, siguen habiendo personas que buscan esa área para subsistir de ella. Si los robots pudieran sustituirla, yo diría que estaría muy chido, pero no lo veo como algo viable.



Martin, 19 años

Pienso que la inteligencia artificial puede llegar a tal grado que en algún momento no seremos capaces de diferenciar entre una persona real y una artificial. Hace 100 años no teníamos muchas cosas que ahora sí tenemos; así que quién sabe cómo esté la inteligencia artificial en 200 años. Tal vez sea una especie de Yo, Robot donde no podremos distinguir quién es humano y quién no. Quizás puedan tener sentimientos o emociones. Pienso que sí puede llegar un punto donde la robótica y la biología estén tan avanzadas que no sea posible distinguir a simple vista entre un humano y un robot. Ahora, si llega a existir alguna inteligencia artificial que pueda generar sentimientos y, como con cualquier humano, los sentimientos concuerdan, sí se puede tener una relación. Pero no creo que en un futuro lejano.

Creo que los robots podrían ayudar a resolver el problema de la prostitución. Vengo de un pueblo donde se tiende a usar máquinas para extraer el esperma de los animales para hacer la fecundación in vitro. Muchas mujeres y hombres que están en la prostitución son maltratados o tienen daños psicológicos; un robot podría cumplir estas funciones sin la necesidad de sufrir estos daños.

Andrea, 21 años

Depende. Si lo ves de una manera sentimental, tal vez un robot podría ser un buen amante, pero para la satisfacción no creo que funcione. No creo que un robot sea o tenga las mismas condiciones que un ser humano. No tendrían ese calor. Creo que sí podrías amar a un robot, pero más bien lo estarías condicionando a la forma que tú quieres. Puedes crear a tu persona perfecta. Nunca lo había pensado. No sé, está muy loco. Yo no tendría sexo con un robot. No se me ocurre ningún robot con el que tendría sexo.

Larissa, 20 años

En todo ese rollo de la ciencia ficción, siento que un robot sí llega a ese punto donde puede sentir amor. Pero en la vida real eso no ha pasado, entonces creo que por el momento no. Tal vez sea posible para las personas que no sienten necesario que sea un humano con quien tienen relaciones (las personas que usan dildos y así), pero para la gente promedio no creo. No tendría una relación con un robot. En la ciencia ficción un robot sí puede llegar a amar, pero en la vida real no creo.

