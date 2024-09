Les preguntamos a nuestros colegas de VICE cuál es su canción para follar

Vamos a ser muy obvios: Follar, tirar, culiar o como le quieran llamar es, generalmente, una de nuestras tres cosas favoritas en el mundo. Aunque eventualmente puede alternar con comer, dormir, fiestear, beber o perecear. Hay días en que simplemente nos levantamos con ganas de follar y a veces situaciones tan cotidianas como ver a ese colega del trabajo comiendo Bom Bom Bum después del almuerzo, pueden llegar a despertar ese sentimiento carnal en ti. Incluso poner el tema en cualquier momento del día nos hace perdernos en imágenes mentales que simplemente llegan de repente.



A todos nos ha pasado, por eso aprovechando el supuesto «día internacional del beso robado», que a propósito solo se celebra en Estados Unidos y Gran Bretaña, decidimos ponerle un poquito más de picante y preguntarle a nuestros colegas de VICE cuáles son esos temas que los acompañan en las sábanas, los que los ponen cachondos o les echan un empujoncito en el acto.



Disfruten.

Sebastián, periodista de ¡PACIFISTA!

‘Repent’ de Shaggy.

Porque ya hicimos todas las pruebas y es la mejor.

Videos by VICE

Tania, periodista de VICE

‘Overcome’ de Tricky

No vale la pena explicarlo, toca escucharlo.

Felipe, periodista de VICE

‘Lokumba’ de Dengue Dengue Dengue

Porque el beat hace las veces del «beat» del cuerpo.

Alejandra, periodista de ¡PACIFISTA!

‘Hacker’ de Death Grips

Porque me gusta duro.

María, periodista de VICE

‘Calentana’ de Cero39

Ya estoy roja.

Carlos, Social Media Manager

‘Turn Your Lights Down Low’ de Bob Marley con Lauryn Hill

Porque dan ganas de amar en lo oscurito.

Juan, diseñador

‘When The Levee Breaks’ de Led Zeppelin

La batería lo es todo. El ritmo es bestial y hermoso para poder tirar.

Sofía, diseñadora

‘Closer’ de Nine Inch Nails

Por el ritmo que tiene y también un poco la letra es muy follable esa canción.

Emily, diseñadora.

«Sexual Healing» Marvin Gaye

Porque tiene un ritmo todo lentico y me parece chévere.

Juan Pablo, director creativo

‘Heartbeats’ de The Knife

Porque es una canción romántica, pero que a mí me genera baile a la vez y creo que el sexo es eso, un poquito de las dos.

Felipe, ejecutivo de ventas

‘Let’s get it on’ de Marvin Gaye

Porque es muy «venga que sí es pa´eso».

César, ejecutivo de ventas

‘Bright Lights’ de Gary Clark Jr.

Porque tiene la mezcla entre música y guitarra distorsionada pesada, pero como con un dejo que sostiene y en unos momentos suena duro y vuelve a bajar. Es esa mezcla de música no tan rápida, pero con sonidos fuertes distorsionados.

Juan Manuel, director general

‘The dream’ de Thee Oh Sees

Porque es super acelerada. Es una canción que empieza y el man grita como un demente.

Juan, director de comunicaciones

‘Friends’ de Bon Iver

Porque es medio mágica y estelar y es Bon Iver que siempre le gusta a las chicas.

Camila, Project Manager

‘History Lesson’ de Nicolas Jaar

Por el ritmo y la letra, es un polvo desde el principio hasta el final. ¡Y que final!

Maria, editora de video

‘Pink + White’ de Frank Ocean

La voz del man es pura sensualidad, pero sin llegar a lo cheesy. Apenas.

Daniel, Media Planner

‘Breathe On Me’ de Britney Spears

Como dice Britney: «we don’t need to touch, just breathe».

Zafaráz, diseñador

‘A Woman’s Threat’ de R. Kelly

Porque esa música solo inspira sexo. El ritmo, uno se deja llevar y es muy áspero. Apta para ese tipo de eventos.

Lina, redactora de Noisey

‘The Great Gig in the Sky’ de Pink Floyd

Porque el sonido de esa canción es muy soyado, aparte tiene unos cambios de ritmo siempre. Es del putas.

Cristian, redactor de THUMP

‘Superman’ de Eminem

Porque copito tiene la capa para ponerla volar, bebé.

Santiago, periodista de VICE

Cualquiera de Connan Mockasin, porque el man toca muy rico y culiar es muy rico.

Ernesto, editor de video

«Smooth Move» de Triathalon

Entre el r&b y el soul…de los ritmos más sensuales.

Juan, Community Manager

Todo el disco Low de David Bowie, porque solo lo tienes que escuchar y es Bowie, es como la música más sexy del mundo, no hay otra razón.

María, periodista de ¡PACIFISTA!

‘How Does It Feel Now?’ de Akua Naru

Porque me relaja y porque es sexy.

Daniela, periodista de THUMP

‘I Cum Blood’, de Cannibal Corpse

Simplemente es como mi onda.

Sergio, coordinador editorial de VICE

‘Since I’ve been loving you’ de Led Zeppelin

Porque tiene un buen ritmo.

Sara, fotógrafa

‘The Sky is Crying’ de Gary B.B Coleman.

Porque es super lenta, los sonidos son super sensuales.

Daniel, editor de video

‘Más y más’ de Robi Draco

Porque una novia hace un par de años quiso ponerla y me acuerdo.



Juanita, productora

‘Mary Jane’ de Rels B

Porque habla exactamente del hecho de pegarlo, conocer una nena, dar con esa sensación de estar trabado y alguien que te hace falta y que extrañas cuando vuelves a fumar y no la tienes en la cama.



Mateo, editor de video

‘Unza Unza Time’ de Emir Kusturica & No smoking orchestra

Porque es rápida, es chistosa, no sé, ¿rítimica?

Lina, productora

‘Maggot Brain’ de Funkadelic

Porque me recuerda la peli Love de Gaspar Noe, entonces ahí hacen como un trío y unas cosas y mientras tanto suena esta canción y es demasiado sexy.

Ariel, productor

‘Feeling good’ de Nina Simone

Porque me lleva a otros estados y me parece del putas.



***

Eschúchenlas también en nuestro playlist de Spotify