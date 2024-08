Qué pasará con la marihuana en España después de las elecciones generales

En el último CIS que recogía la cuestión quedaba reflejado que el 84% de los españoles se muestra favorable a legalizar el consumo de cannabis con fines terapéuticos. La cifra de los que abogan por regular también su uso con fines lúdicos es significativamente más baja, del 47%, pero sigue siendo mayor que la de los que lo mantendrían totalmente prohibido (41%).

Y parece que, en este debate, como en tantos otros, la ciudadanía va varios pasos por delante de sus representantes, los políticos. A pesar de que Ciudadanos presentó en 2017 al Congreso una proposición de no ley para abrir debate respecto a la utilización de los derivados de la sustancia como tratamiento médico y de que Unidas Podemos organizó el pasado mes de octubre un foro, también en el Congreso de los Diputados, a los partidos —a unos más que a otros, todo hay que decirlo— les cuesta mojarse en el asunto.

De cara a las elecciones del 28 de abril, rastreamos sus programas y analizamos sus propuestas. De la legalización integral de Podemos, siguiendo el modelo de Uruguay o Canadá, a la regulación del cannabis con fines terapéuticos de Ciudadanos pasando por el sí pero no del PSOE, estas son las posturas respecto a la legalización del cannabis de los grandes partidos.

Pablo Iglesias. REUTERS/David Mercado

Podemos: legalización integral y nacionalización de la industria

“Despenalizar el cannabis y legalizar su uso con fines medicinales”, dice el punto 128 del programa de Podemos de cara a las Generales. Y continúa desarrollando la propuesta: “despenalizaremos el cultivo y la tenencia de cannabis a nivel personal y colectivo, regularemos la actividad de los clubs sociales de cannabis y estableceremos el rol del Estado en la garantía de seguridad de los y las consumidoras y en el control de la producción, distribución y consumo de cannabis”.

Podemos es el partido que más radicalmente se posiciona respecto al cannabis, abogando por su legalización integral y por el control estatal de la producción y la distribución, con todo lo que ello conlleva. El partido morado aboga por la regulación de su consumo, incluidos los fines lúdicos, a la manera de Canadá. Fueron ellos quienes, el pasado mes de octubre, organizaron el foro ‘Hacia la regulación integral del cannabis‘ en el Congreso de los Diputados. En su intervención en él, el líder del partido, Pablo Iglesias, declaró que “el debate no es ya el de si hay que legalizar o no el cannabis, sino quién es el primero en hacerlo”.

Pablo Iglesias habló entonces de las ventajas evidentes “que presenta una regulación del cannabis por parte del sector público”, llegando a señalarlo incluso como un sector estratégico en un país como el nuestro, cuya legalización contribuiría a la recaudación fiscal. “¿Qué hay de malo en que la regulación, a través de su incorporación al sector público del cannabis, se traduzca en que tengamos una sanidad mejor?”, se preguntó además, y afirmó también que “una sociedad democrática que protege la libertad individual tiene que asumir que adultos informados tienen el mismo derecho a tomarse una cerveza o un cubata que a consumir cannabis sin ser perseguidos ni estigmatizados por ello”.



En este vídeo el exdiputado Miguel Vila expone de manera pormenorizada la postura del partido respecto al cannabis y sus derivados y la formación morada tiene incluso una cuenta de Twitter dedicada a esta reivindicación dirigida por el Círculo Sectorial Canábico del partido.

Albert Rivera. REUTERS/Andrea Comas

Ciudadanos: cannabis sí, pero solo con fines terapéuticos

Como Podemos, Ciudadanos también recoge en su programa la legalización del cannabis pero, en su caso, únicamente con fines terapéuticos. En el capítulo VIII, relativo a la sanidad, el punto número 118 dice así: “Regularemos el cannabis terapéutico, siguiendo las recomendaciones de las sociedades científicas acordes con la evidencia terapéutica”.

Una propuesta muy en la línea de la posición que viene defendiendo el partido naranja durante estos años. En 2017, la formación presentó una propuesta de no ley en el Congreso en la que instaba al Gobierno de entonces -el de Mariano Rajoy- y al resto de grupos parlamentarios a debatir sobre la necesidad de “regular y facilitar el acceso a los tratamientos terapéuticos con cannabis y derivados de éste bajo estricta indicación y supervisión médica para aquellas patologías en las que haya demostrado eficacia o el facultativo lo considere indicado” en palabras de Albert Rivera.

En este vídeo, Francisco Igea, exdiputado de Ciudadanos, expone en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados la postura del partido sobre el uso medicinal del cannabis y sus derivados.

Pedro Sánchez. Julien Warnand/Pool vía REUTERS

PSOE: de escurrir el bulto a afrontar el debate

Cuando Pedro Sánchez visitó Canadá, primer país del G-7 en legalizar el uso recreativo de la marihuana y segundo del mundo tras Uruguay, los periodistas le preguntaron si seguiría el ejemplo de su homólogo canadiense, Justin Trudeau. La respuesta de Sánchez fue, simplemente, “estoy en lo que estoy. Tengo ya suficientes problemas. Por tanto, ahí me quedo”, acabando con cualquier posibilidad de debate u opción a réplica.

Meses después, en octubre, al ser preguntada por si apoyaría legalizar el cannabis para fines terapéuticos, la exministra de sanidad María Luisa Carcedo respondió que “disponemos de un arsenal de medicamentos para el dolor, y no hay evidencia científica sobre el cannabis en ese sentido. No es un medicamento”. Cuando el periodista de La Vanguardia argumentó que “hubo experiencias piloto en algunos hospitales”, Carcedo replicó que “este es un tema, como otros muchos, de moda. Hay que ponerlo en contexto. No hay magia, ni con el cannabis ni con nada”.

Sin embargo, pocos meses después y de cara a las elecciones del 28 de abril, el PSOE es otro de los partidos que incluye el cannabis en su programa. Lo hace en el punto 2.41, en el bloque relativo a la sanidad y la salud, donde se compromete a “constituir una comisión de estudio para abrir un debate en profundidad sobre el conocimiento del cannabis y sus efectos sobre la salud”, lo que nos lleva a pensar que quizá estén más abiertos que hace unos meses a, por lo menos, no mirar para otro lado y empezar a debatir y estudiar sobre los efectos en la salud de los derivados del cannabis.

Pablo Casado. REUTERS/Juan Medina

Partido Popular: dejemos de banalizar el consumo de cannabis

En el programa del Partido Popular no hay mención alguna al cannabis y sus derivados, ni con fines terapéuticos ni, por supuesto, lúdicos. Las declaraciones más sonadas por parte del partido son las de Jesús Aguirre, médico y exportavoz del PP en la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio de las Drogas, ahora Consejero de salud y familias de la Junta de Andalucía. El pasado mes de marzo, Aguirre alertaba sobre la “banalización del cannabis terapéutico, quizá para que se consuma más” y se refería al cannabis terapéutico como una “auténtica falacia”, pues, desde su punto de vista, provoca el aumento del consumo de la tercera droga más consumida en Andalucía, tras el alcohol y el tabaco.

Pablo Casado, por su parte, se ha mojado en escasas ocasiones, una de ellas, en 2017, para ridiculizar a Podemos porque “mientras él hablaba sobre asuntos internacionales, en Vistalegre se debatía sobre la legalización del cannabis“.

Santiago Abascal. REUTERS/Jon Nazca

VOX: Santi Abascal está a otras movidas

Otro de los partidos en cuyo programa ni está —ni seguramente se la espera— la legalización del cannabis es VOX. El programa del partido de Santiago Abascal únicamente contempla cinco medidas relativas a la salud, en las cuales no está el uso de la marihuana con fines terapéuticos.

Lo único que hace intuir la postura de VOX respecto al tema es la respuesta de Abascal a Sánchez Dragó cuando este le preguntó por la legalización del cannabis. “¿Darías ese paso, de pura lógica, que los maricomplejines no se atreven a dar?”, le dijo, a lo que Santi respondió “soy persona prudente, Fernando. Así que lo que vamos a hacer cuando lleguemos a la Moncloa es nombrarte gobernador de la ínsula de Barataria y te autorizaremos a que allí lo pongas en práctica. Y si sale bien, lo extenderíamos al resto del país”. De ello podemos inferir que la decisión de VOX sobre el asunto, de ganar las elecciones, estaría en manos de Sánchez Dragó. LOL.

