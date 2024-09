Leon Vynehall regresa con un nuevo EP extendido, ‘Rojus’

El productor británico de house, Leon Vynehall, anunció un nuevo EP extendido tituladoRojus. Será lanzado en el aclamado sello de Gerd Janson, Running Back, aunque la fecha no se ha revelado. Será el segundo mini-LP después deMusic For The Uninvited en 3024, el sello de Martyn en 2014.



El doble paquete de discos explorará un concepto que tomó forma mientras Vynehall se encontraba de gira por el norte de Europa hace dos años. El artista tuvo un día extra luego de tocar en Studio 9 en Vilnius, Lituania, encontrándose de repente en el Contemporary Art Centrecon su amigo Linus. «Fue allí donde vi un libro llamado Rojus, el cual Linus me dijo que traducía ‘Paraíso’», dijo en un comunicado de prensa. «La letra y la llamativa portada del libro se quedaron en mi mente».

Después de regresar a casa, Vynehall se encontró con un documental de National Geographic sobre los rituales de cortejo de las aves del paraíso, llamado Designed To Dance. «Mientras miraba, en broma a comenzaba a dibujar similitudes entre los intentos de estas aves para cautivar e impresionar al sexo opuesto con la danza, y la forma en que extraños tratan de atraerse mutuamenteen los clubes e interactuar en la pista de baile», explicó. «Esto me dio la idea de crear un disco funcional para el club, secuenciado como si se tratara de un club nocturno, desde el cierre de puertas, utilizando sampleos de estas aves del paraíso y su hábitat. Por lo tanto, Rojus«.

El EP de Vynehall en el sello de Janson prosigue a su contribución a la exquisita compilación,Musik For Autobahns 2 el año pasado, «Midnight On Rainbow Road», el cual salió en el sello holandésRush Hour. El track fue re-lanzado como sencillo en enero. En una entrevista con THUMP el año pasado, Janson describió la compilación como una especie de tributo a los viajes musicales por carretera populares en Alemania durante los años noventa.



El sello todavía no ha compartido una fecha de lanzamiento para Rojus, pero puedes ver su tracklist a continuación.

Tracklist:



A1 Beyond This…

A2 Saxony

A3 Beau Sovereign

B1 Paradisea

B2 Wahness

C1 Blush

D1 Kiburu’s

D2 …There Is You

