Así es ligar después de pasar por ‘First Dates’

Parece que cuando uno se queda soltero, se entera todo Dios. Y si no, que le pregunten a Albert Rivera, que en los programas de salseo se lo rifan las pretendientas. Si además de estar sin pareja le añades el factor de salir a la tele explicándolo, imaginaos la cantidad de solicitudes que puedes llegar a recibir de peña desesperada buscando crush.



Para conocer la realidad de estas personas y saber cómo es buscar pareja cuando España entera sabe que quieres rollo, hemos contactado con personas que han participado en el concurso y nos han explicado esto:

“No ligo ni habiendo salido en ‘First Dates’”, Alberto López, 19 años

Alberto es gay pero odia a los hombres. “Los conozco y no me gusta su simplicidad. Me canso enseguida y no acabo de encajar con nadie”, explica. Me dice que antes de salir en First Dates podía tardar mucho tiempo en tener algún tipo de relación con alguien.

Su paso por el programa no pasó desapercibido después de anunciar que sus hobbies eran comer, dormir y quejarse de la vida de mierda que llevaba. Después de la emisión del programa recibió el apoyo de mucha gente que se sentía identificada con él. “Aun ahora sigo recibiendo mensajes, incluso de gente que quiere conocerme, pero son pocos y a mí, la verdad, no me gustan. No ligo ni habiendo salido en First Dates”, comenta.

Este estudiante de Málaga se animó a participar en el programa porque lo veía con sus padres y quería pasar un buen rato. “En el fondo, muy en el fondo, pensaba que podría encontrar allí al hombre de mi vida. Pero cuando vi a mi cita ya supe que no era para mí. Aguanté a cenar con él por respeto y para darle una oportunidad al chico, quizás me sorprendía”.

Alberto asegura que ahora mismo liga “cero”, que su vida amorosa es totalmente nefasta aunque también asegura que es bastante “especialito” y crítico con las personas como para tener una relación.

“Recibí más de 800 interacciones por Instagram, la mayoría de chicas que querían ligar”, Ayman Rabouli, 22 años

“Fui a First Dates porque después de seis meses sin pareja quería vivir la experiencia”, explica. Una semana antes de grabar el programa conoció a su actual pareja pero igualmente decidió tirar adelante el encuentro. “Le expliqué la situación a la persona que estaba conociendo y lo entendió”, dice. Ayman asegura que la experiencia en First Dates fue superpositiva, “todo muy real e increíble, aunque la cita fuera un poco desastre”, nos dice.

“El mismo viernes que salí recibí en mi perfil de Instagram más de 800 interacciones (en mis Stories, unas 600). La mayoría de ellas son mujeres que buscan ligar conmigo. Me comentan o se emocionan al encontrarme”, asegura.

Ayman explica que al tener pareja, actualmente no quiere ligar con nadie. “Creo que si no hubieran visto mis historias con mi pareja, me habrían contactado más personas y quizás me habrían seguido y hablado. Yo no les hago ni caso, me dice, tengo que respetar a mi pareja”.

“Convertirme en viral no me ayudó a ligar”, Lara Astal, 19 años

“Cuando te haces mayor, yo creo que te das cuenta de dos cosas: el queso es supercaro y todo el mundo se droga”. Esta sentencia despuntó entre todas las otras tras su paso por el programa First Dates. Tiempo después, Lara aún recibe mensajes directos de chicos que le preguntan si todavía está soltera.

“No me inspiran confianza, la verdad”, me dice. Lara asegura que además tampoco busca nada. Me explica que no suele contestar esas proposiciones. “El hecho de convertirme en viral no me ayudó absolutamente en nada. Tampoco a ligar. De hecho, mucha gente piensa que vivo de la famita, y nada más lejos de la realidad”.

Lara decidió ir a First Dates a ver qué pasaba, que ya antes de ir no solía ligar mucho y que ahora tampoco. En este sentido, su situación poco ha cambiado. Como mucho, le han aumentado los mensajes en sus redes sociales y sus seguidores, pero eso a ella le da igual porque no piensa contactar con alguien que la busque solo porque ha salido en la tele.

“Por Tinder me abren muchas diciéndome que me han visto por la tele”, Jaume Fibla, 45 años

Jaume acaba de salir en la tele y ha notado el boom de haber pasado por el plató de First Dates buscando pareja. Asegura que ha recibido muchos mensajes por redes sociales e incluso por Tinder. “Me abren muchas diciéndome que me han visto por la tele”, explica.

“Por lo que estoy viendo en pocas horas creo que me está sirviendo para ligar más”, asegura. “He empezado ya a hablar con algunas seguidoras del programa por Twitter y mi Facebook está que echa humo. Hasta ahora he tenido una vida sentimental muy agitada. Hace mucho tiempo que no acierto con la persona”, explica.

Jaume se considera una persona tímida, por eso nos dice que ligar a través de internet le ayudaba con sus problemas para encontrar un crush. “No es que tuviera problemas, por así decirlo, pero simplemente no quería empezar un rollo con alguien que no valiese la pena. He madurado y me cansa tener historias superfluas”, me dice. Ahora que ha salido en la tele no le hace falta dar el primer paso, pero quizás tiene que aplicar más filtros. Tiene candidatas dispuestas a picar piedra y a ver qué tal les va con él. Quizás dentro de un tiempo alguna de estas historias fructifica.

“Gracias al programa conocí a gente con la que aún me hablo”, Ana Roldán, 25 años

Ana nunca ha usado estrategias para ligar. Dice que es cosa de dos. “Soy natural y si me gusta la otra persona, pues se nota”, explica. Nos asegura que no fue a First Dates ni para ligar ni para ser famosa.

Ella, al contrario que otros participantes, explica que no ha notado ningún aumento en su flujo de mensajes directos. En ningún sitio sale su Instagram y la gente tampoco se entretiene en buscarla. Eso sí, valora en positivo su paso por el programa y asegura que ha hecho muchos contactos. Dice que es una experiencia chula.

“Gracias al programa conocí a gente con la que aún me hablo. Eran concursantes que rodaban conmigo el mismo día y otras personas que trabajaban allí”, nos dice. Sin embargo en temas del corazón no le ha supuesto ningún cambio. Pasar por la tele para buscar pareja no le ha traído el amor. “Ahora la gente me reconoce, pero tampoco nada excesivo”, asegura.

“Gracias al programa creo que he encontrado el amor”, Laia Navarro, 36 años

La suya fue considerada la peor cita de la historia de First Dates. Antes de su paso por el programa, Laia solía ligar a través de internet. “Yo he sido siempre una pionera en eso. La gente me decía: ‘Pero ¿cómo quedas con gente que no conoces?’”. Sin embargo ya estaba cansada con lo que allí encontraba y decidió apuntarse al programa.

“Estoy hasta el coño de los infieles, de los tarados y de las fotopollas. Quiero alguien que me respete y me valore”, asegura Laia. Después de su aparición, varias personas la contactaron, pero fue gracias a la app de First Dates que se puso en contacto con ella alguien que ahora es muy especial para ella.

“Me envió un vídeo. Me llamó mucho la atención porque es alguien muy tímido y yo soy todo lo contrario, pero los polos opuestos se atraen”. Laia y este chico llevan un año chateando. “Tenía miedo de corresponderle, pero realmente con él todo es muy distinto. Quiero ir pasito a pasito, pero gracias al programa creo que he encontrado el amor”.

