Ligué en Tinder con frases de Inés Arrimadas

Dicen que el amor no tiene fronteras ni entiende de ideologías, que es capaz de superar distancias y que lo cura absolutamente todo. Que los polos opuestos se atraen, y eso es lo que estoy a punto de demostrar.

En una época de tanto ajetreo político, en la que unos ponen lacitos, los otros los arrancan ¿qué tal endulzar un poco el panorama con un buen match? Sí, amiguis: intenté ligar con independentistas por Tinder con algunas de las frases más míticas de Inés Arrimadas. ¿Por qué ella? La líder de Ciudadanos en Catalunya está casada con Xavier Cimas, un indepe exdiputado de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (al menos lo era cuando la conoció siendo ambos diputados en el Parlament). Esto es lo que me pasó.

Videos by VICE

Primer reto: encontrar una buena frase que describiera bien mi nuevo yo. Pensé en poner algo así como: “Hablaré con todos los que quieran hablar”, pero no me resultó demasiado llamativo para despertar el interés de mis candidatos. Tampoco me convencía utilizar una de las declaraciones de Arrimadas sobre el 1O cuando dijo “No será necesario el uso de la fuerza” pero al final opté por el dardo envenenado que Gispert lanzó a la líder de Ciudadanos en Cataluña tras la noche electoral y la adapté en primera persona.

Mi perfil de Tinder

En mi descripción también di un par de pistas de por donde irían los tiros. Los hashtags #yellowhater y #cazadoradelazos ondeaban con orgullo en mi perfil.

No había acabado de editar el perfil cuando vi que tenía mi primer contacto. Un chico llamado Marc que me abrió como si me conociera de toda la vida. Un iogurín de unos veintipocos que presumía en una de sus fotos de haber subido una montaña ondeando una bandera estelada. Por lo visto iba muy cachondo y aproveché el momento de empezar a soltar frases de Inés.

Ahí acabó la conversación. Quizás esto de Puigdemont no se lo esperaba y le había afectado de verdad. Poco después de mi primera incursión en Tinder tuve otro match. Esta vez con Sergi. Entré fuerte con una pregunta muy directa.

Al principio parecía haberle gustado. Incluso se notaba una cierta tensión sexual no resuelta en el ambiente. Pero entonces cuando de repente la magia se esfumó tras aquellas declaraciones de Inés. ¡Qué pena la mía!

Seguí en la búsqueda de mi indepe ideal y probé suerte con un tal Marc. Le entré bastante a saco con unas declaraciones que Arrimadas hizo después del 1 de Octubre del 2017. Se puede decir que no acabábamos de encajar.



Pero, ¿por qué? ¿no me había dado su voto? ¿Luego me desea suerte y ya no me dice nada más? Muy propio del separatismo eso de cambiar la hoja de ruta según sopla el viento.

Más tarde llamó la puerta del amor un tal Albert. Pensé que quizás entrando con una conversación futbolera citando frases textuales que Inés Arrimadas había dicho a Bertín Osborne en “Mi casa es la tuya” sobre su pasado y su afición por el Barça. Tampoco así conseguí llegar a su corazón.

Otra vez sin respuesta. Dejé pasar 24 horas, incluso 48. Sin noticias de Albert. Albert, ¿pero qué te pasa?, si no te gusta el fútbol me lo dices. No pasa nada. Cambiamos de tema y no pasa nada. Te hablo de política, o del Boig per tu, que sonó el día de mi boda. Antes de que dijera la famosa frase “intento apartar a mi marido del independentismo”.

Sabes que la has cagado completamente en eso de ligar cuando alguien suda de tu cara. La indiferencia es lo que más duele. Al menos podrías decir: mira, creo que no eres mi tipo, estoy buscando otra cosa, pero no, nada. Pero aún es peor que te acusen de algo que en realidad no eres. Os digo eso porque alguno insinuó que yo tenía ciertos problemas.

Cuando ya no quedaba ni una pizca de esperanza llegó a mi el Sant Jordi que estaba esperando. Le entré con buen pie mostrándole mis grandilocuentes aspiraciones.

Tenía una propuesta indecente sobre la mesa. Solo faltaba aceptarla. Me imaginaba junto a ese chico con la barretina en mano y alpargatas. Seríamos Romeo y Julieta catalanes. Algo imposible e inimaginable para muchos. Podríamos ser los protagonistas de una serie llamada “Lo que el separatismo unió”. Celebraríamos cada once de septiembre tocando el himno de españa con una gralla. Bailaríamos sevillanas a ritmo dels segadors. Yo le diría “dame más” y el contestaría “déjame seco”. Creo que se me estaba yendo de las manos. Me estaba creyendo Inés y es algo que realmente me asustaba.

Mi experimento funcionó. Sí, ya puedo decir que ligué por Tinder con un indepe usando frases de Inés Arrimadas. La física hizo su trabajo, ahora tocaba pasar a la química.