«Llévese el bonito detalle, el bonito recuerdo»: nuestros souvenirs guadalupanos favoritos

“¡Lleve su medallita con su nombre grabado!”, “¡lleve la playera con La Morenita para el niño!”, “¡sí mire, se va a llevar el globo led, es el de moda, es de novedad!”, son algunos de los gritos que se escuchan aquí en la Calzada de Guadalupe, a unos cientos de metros de la Basílica. Hace ya casi 2000 años que Jesús echó a los mercaderes del templo, pero nadie dijo nada acerca de prohibir la vendimia en los alrededores. Aquí se respira ambiente de feria. Lo mismo hay familias enteras que parejitas tomadas de la mano. Incluso una que otra se da algún arrumaco, sin pasarse de la raya, pues no olvidan que se trata de día sagrado. Y como en toda feria que se respete, hay vendedores haciendo su agosto. Total: es día de relajarse y se vale gastarse unos pesitos en el bonito detalle, el bonito recuerdo.



Ésta es una selección de esos souvenirs que vale la pena llevarse si te das una vuelta estos días de fervor guadalupano.

La pluma

Es infaltable, además de muy barata: solamente 10 pesitos y te llevas tu bolígrafo con la imagen de La Morenita.

Mameluco

Para el niño, para la niña. Tienen bonitos estampados y frases alusivas a La Virgen o la visita a La Basílica. ¡40 pesos cuesta enchular al nene!

Dejada en bicitaxi decorado

Durante la madrugada del 12 de diciembre el costo mínimo andaba en 40 pesos, mucho más arriba que un banderazo que un taxi “normal”. Es un lujo, pero lo vale.

Cuadrito luminoso

Cualquier tía/abuelita que se respete moriría por uno. Hay desde la última cena, hasta Jesucristo, pero obvio el bueno en estas fechas (y el más solicitado) es el de la Virgen.

¿Por qué llevarte algo pequeño si puedes adquirir una Virgen de Guadalupe tamaño natural?

Según los vendedores, aguantan los golpes (por si la quieres subir al metro para transportarla), y hasta las inclemencias de la intemperie. Sólo 3,500 pesos.

Gorras reggaetoneras

Si crees que el bling bling está peleado con la fe, estás en un error. En el atrio de la Basílica se venden estas bonitas gorras con estampado religioso y pedrería incluida por 70 pesos.

Mañanitas Guadalupanas tropicales

Porque siempre se puede conciliar el sabor tropicoso con la devoción, ¿qué tal estas mañanitas guadalupanas interpretadas por nada menos que Los Indomables? Sólo 20 pesos (o tres por 50) y ya tienes un souvenir muy musical.

¡Lleve su Rosa de Guadalupe luminosa!

Sí, así la promocionaban a todo pulmón. Cuesta sólo 20 pesitos y encima cambia de color. Detallazo.

Foto con el Grinch Guadalupano

¿Quién se disfrazaría del Grinch para luego colgarse estandartes de La Virgen y encima cobrar por las fotos? Pues él. Y lo peor es que sí, la gente se acercaba a fotografiarse con el susodicho. Veinte pesos la foto.

Globo led de La Virgen

Oficialmente este año el globo led se convirtió en el recuerdito chilango por excelencia. Pero como el souvenir siempre puede ser más kitsch, ¿por qué no ponerle dentro otro globo con frases como “¿Qué no estoy yo aquí, que soy tu madre?” Precios los precios estaban entre 80 y 100 pesos.



Hay cosas que el dinero no puede comprar…

Pero como no todo en esta vida es ser materialista, puedes darte una vuelta por la zona de la Basílica sin gastar un solo centavo. La Delegación Gustavo A. Madero instaló baños portátiles, por si el cuerpo demanda hacer lo suyo. Por otra parte, si te da hambre tampoco hay problema: hay personas regalando café, tamales, atole, naranjas, agua y sí, hasta hamburguesas al carbón. Así que no hay excusa para no venir a disfrutar esta experiencia que todo mexicano debería vivir al menos una vez en su vida, por mera cultura general.

@PaveloRockstar