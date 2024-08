Lo nuevo de Belafonte Sensacional te va a curar el apachurramiento

Siempre hay un momento después del autodestroy en que la reflexión aparece de matural, la cruda del día siguiente pensando en el sillón, el apachurramiento que se olvidó entre alcoholes, “La Noche Total” después de la noche brutal.

Belafonte Sensacional, nuestra chusma de vergueros favoritos de la capital mexicana, nos tiene acostumbrados a profesar el degenere y la hecatombe nocturnal con canciones que invitan enérgicamente a ello. Pero, en ocasiones especiales como hoy, nos bendicen con temas que invitan a una experiencia más introspectiva, más tranqui, para los días tristes con el corazón desanimado, que en cierto sentido también pueden funcionar en un contexto donde estás todo ebrio en uno de sus shows cantando abrazado al wey todo sudado de al lado.

“La Noche Total”, segundo sencillo de su esperado nuevo disco Soy Piedra después de “Epic Aris“, es precisamente eso. Una bonita línea de bajo y una batería bastante sencilla –con un par de arreglos más– es de lo poco que necesita la voz de Isra para este tema que tiene un aire muy The War on Drugs aterrizado a la realidad popular mexa. “Luego de la vida solo hay muerte. Y luego si te vas ya no regreses. El portero no te dejará pasar”, es la frase que se repite en el coro y que va ad-hoc a la vibra meditabunda y acongojada de la parte instrumental.

Escucha “La Noche Total” al inicio de la nota, y sigue pendiente de la saga de los Sensacionales y el próximo lanzamiento de Soy Piedra.

