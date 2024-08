Lo nuevo de iLe es una descarnada crítica al machismo

“Si tus celos me acuchillan por la espalda/ Y es mi culpa por haber estado sola/

Si tu ira me dispara en la cabeza/¿Por qué me temes? ¿Por qué me temes?/

Si mi libertad la tiene tu despojo/ Y mi cuerpo es recipiente de tu antojo/

Si mi sombra está detrás de tu figura/¿Por qué me temes?”, canta iLe en medio de una calle oscura y desértica, en posición fetal, con la espalda maltratada, los ojos desorientada y tristes, las manos atadas y la ropa interior a la altura de sus rodillas.

Su canto no es una súplica, es un bolero desafiante y, que según ella “expone uno de los puntos ciegos más oscuros del patriarcado: el ‘machismo’ es más que una expresión de poder, es una reacción débil y horrorosa de temor”.

“Temes”, la canción en cuestión, es una descarga dolorosa y empática de la triste situación que viven cientos de mujeres cada minuto alrededor del mundo; es la respuesta a un tema que cada día se pone más en la lupa de lo público y que genera movilizaciones multitudinarias y acciones para empoderar la denuncia de la violencia, el acoso y básicamente toda acción que comprometa la vida e integridad de las mujeres. Es un acto de enfrentar el miedo a través de la música y con esto la esperanza que cada vez sean menos las mujeres que tengan que vivir situaciones tan traumáticas.

