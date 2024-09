Lo sentimos, el whiskey sí engorda

El whiskey no es una bebida para preocupones. Los amantes del whiskey no se inquietan con el fuerte pero reconfortante ardor que se siente en la garganta cuando el alcohol hace su camino hasta el estómago. No, ellos disfrutan el rico espectro de sabores de la bebida, desde el caramelo de un bourbon de Kentucky hasta las notas ahumadas de un escocés de Islay. Quieren saborear la bebida, no disfrazarla con jugo de arándano como se hace con el vodka.

Por eso es curioso que una nueva marca de whiskey quiera atraer a los bebedores que se preocupan por las calorías.

Dice la página de THINN Light Whiskey, producido en Genoa, Ohio, que su espirituoso está «hecho a mano por destiladores expertos que usan una ‘pequeña cantidad’ de métodos que [proveen] al consumidor con la mejor experiencia sensorial posible, mientras mantienen las calorías en un nivel bajo». La compañía también hace versiones de whiskey con canela y arándanos, que se presentan en botellas de vidrio que pesan más de un kilo estando vacías.

Pero volviendo al tema de las calorías, ¿cómo puede THINN hacer un producto alcohólico bajo en calorías? Tal vez quieren hacer un whiskey versión Skinnygirl —compañía de coctelería baja en calorías—, pero ¿cómo? En su sitio web, la empresa asegura que utilizan un proceso de destilación «en forma de aspiradora», que permite destilar a temperaturas mucho más bajas que las usadas en los destilados tradicionales. Pero eso no responde la pregunta de cómo un alcohol destilado puede perder su contenido calórico. Una onza de whiskey, de ginebram de ron y de vodka contiene 64 calorías por igual.

(Preguntamos a THINN sobre esto, pero hasta la fecha de publicación de este texto la respuesta no llegó).

En cambio, los productos de Skinnygirl mantienen las calorías bajas al reducir las cantidades de alcohol. Por ejemplo, una porción de 1.3 onzas de Margarita de durazno blanco tiene solo 35.5 calorías, pero solo la mitad de alcohol que tiene una Margarita normal.

Sí, hay un mercado seguro interesado en cocteles bajos en calorías, pero ¿los bebedores de whiskey están interesados en una versión dietética de su adorada bebida? ¿Te imaginas a un fanático del whiskey diciendo: ‘Oh, ¡cómo desearía una versión light de mi bourbon’?