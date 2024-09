Lo surreal en estas pinturas es más oscuro de lo que parece

Debajo de las visualmente enamorantes y estupendas surreales pinturas de Joel Rea subyace un entretono oscuro. Tigres parados a la mitad de Nueva York y hombres de negocios rodeando a un perro del tamaño de un edificio podrían parecer escenas simples, pero ellas tienen la finalidad de tratar con las complejas ideas de la condición humana y la desesperación existencial.

Crossroads, la pintura que muestra un tigre en una banqueta de Chelsea, NY, ejemplifica fuertemente la complejidad de las intenciones artísticas de Rea. Además del tigre parado enfrente de Jonathan LeVine Projects, un pequeño mono bien vestido, ve a la fachada de la galería, mientras un niño desnudo persigue a una mariposa y una joven pareja sacan a un lobo de paseo. Pintado al lado del edificio, Jesús está crucificado en un iPhone mientras distribuye likes y seguidores desde sus sangrientas palmas.

Videos by VICE

Crossroads, Joel Rea, 2017

Como Rea explica, esta unión caótica de elementos es más que una sábana de surrealismo sobre una pintura hermosa. «Mientras me quedé en Nueva York, mi departamento se ubicaba en Chelsea y bajando la calle está Jonathan LeVine Projects, donde mi exhibición solista se presentó durante el mes que estuve ahí. Después regresé a pintar en Australia, era algo definitivamente necesario para culminar los cientos de fotos, pensamientos y experiencias de Nueva York en una gran pintura», cuenta el artista a Creators.

«A través de mi fórmula de propósito y suerte, lo envolvente de mi investigación de NYC forzó una pintura reactiva que no sólo era un homenaje al pináculo de la civilización occidental, pero una compleja declaración personal llena de símbolos y gestos de miedo y fascinación», él dice.

Echo Repeat, Joel Rea, 2015

Rea dice, «En Crossroads, mis mas grandes miedos son puestos en escena en un aire onírico pero luminoso. Considero la humanidad y nuestros instintos, yo creo que tenemos más en común con la tecnología que con el reino animal, como si hubiéramos superado nuestros cuerpos animales. La necesidad humana por incesantemente documentar nuestro cautiverio en la Tierra me da una introspección sobre mi propio absoluto sin-sentido dentro del universo y el hermoso azar de nuestro planeta que creció exuberantes especies a la existencia».

The Pursuit of Desire, Joel Rea, 2008

La explicación filosófica muestra un poco de luz sobre muchos elementos dentro de la pintura, pero el tigre central aparece en muchas otras pinturas y le preguntamos a Rea por qué. Él explica, «Los tigres en mis pinturas viven como a 30 minutos de mi casa en un parque temático. Voy y los veo y siento emoción, terror y algo de tristeza.

Clash, Joel Rea, 2015

«Siempre he visto a los tigres como el animal más bello del mundo, así que fue algo simple empezar a pintarlos. Los tigres son poderosos y salvajes, pero son manipulados por los hombre para sus propias necesidades, y eso es uno de los temas que discuto en mis pinturas. A través de mi uso del surrealismo, intento corregir el mundo idealmente y mostrar al animal salvaje como un hombre consciente y viceversa».

Joel Rea en el estudio con Crossroads

Traverse Blue, Joel Rea, 2015

The Time Has Come, Joel Rea, 2013

Puedes ver más pinturas y obras de Joel Rea en su sitio.

Relacionados:

Ilusiones fotográficas imitan nuestra relación con la naturaleza

El padrino del Surrealismo Pop y el Lowbrow: Robert Williams

El reino animal se escapa de la humanidad en escenarios surrealistas