Mira a Lorde covereando a Kanye West

Lorde y Kanye West son almas gemelas en pos de la resonancia emocional ágiles flows, beats de rap y voces procesadas. Puedes argumentar que no hay Pure Heroine pura sin 808s and Heartbreak y tal vez no existiríaThe Life of Pablo sin Pure Heroine. Después de haber colaborado anteriormente en la banda sonora de la tercera película de Hunger, Lorde rindió homenaje a Mr. West durante su gira Melodrama Tour en Chicago, la ciudad natal de Kanye. Ahí realizó una versión rápida a capella de «Love Lockdown», con el público cantando cada palabra de esta canción extremadamente buena. En lo que respecta a versiones de canciones populares a capella, esta debe ser una de las menos embarazosas.

Lorde también aumentó un fragmento de «Runaway» a su balada «Liability», lo que ha estado haciendo mucho en esta gira pero que en esta ocasión suma al festín amoroso pro-Kanye en Chicago. Esta no es la primera vez que Lorde coverea a West, ya lo había hecho con «Hold My Liquor» en 2014. Puedes ver el fan video de «Love Lockdown» arriba y «Liability / Runaway» a continuación.

