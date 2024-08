Mira a Dolores de Westworld hacer un cover de un hit ochentero

Los cocreadores de «Westworld» Lisa Joy y Jonathan Nolan entraron el lunes a Reddit para participar en una sesión AMA (ask me anything) con los fans de la serie transmitida por HBO.



Durante la sesión, anunciaron que implementarían una medida controvertida para acabar con los spoilers: si el post de Nolan llegaba a los 1,000 votos, publicarían un video con las claves y secretos de la segunda temporada, para que los fans que quisieran saber qué ocurre con la trama y los personajes pudieran enterarse primero y dejar atrás las teorías y especulaciones.

El post alcanzó rápidamente la meta fijada y Nolan cumplió su promesa de publicar el video. Sin embargo, no era precisamente lo que los fans esperaban. Tras un minuto y medio de seguir a un confundido Bernard por distintos escenarios, se vuelve claro el verdadero objetivo del video: Ricktrollear a los espectadores de una manera inteligente y divertida.

Si adelantan el video al minuto 01:35 sabrán a qué me refiero:

Aquí les dejamos la canción original de Rick Astley, para aquellos nacidos en el siglo XXI:

Genios.

