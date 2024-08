Los diez momentos épicos en la historia de los Premios Grammy

El próximo 28 de enero se llevará a cabo la 60ma entrega de los Premios Grammy, evento que de hecho pueden sintonizar en Latinoamérica por TNT desde las 7:30 p.m. (hora de Colombia). Como antesala a uno de los eventos más relevantes de la industria discográfica, recordamos diez grandes momentos que van más allá de Jennifer López usando un vestido revelador, la vez que sonó una canción de Metallica cuando premiaban a Megadeth o el homenaje póstumo de Lady Gaga a David Bowie. ¿Qué recuerdos históricos nos dejará esta próxima edición?

Hagan sus apuestas.



***

1. La “homofobia” de Eminem y el show con Elton John

https://www.youtube.com/watch?v=ZVxBo5ypfpI

Debido a las letras incluidas en el disco titulado The Marshall Mathers LP, comenzó a ganar terreno la idea de que el artista era homofóbico. Cierto o no, la respuesta de Eminem fue salir a cantar “Stan” en los premios del año 2001 con el –abiertamente gay– Elton John. Eso no es todo, el hecho derivó en una amistad entre ambos que destaca el humorístico regalo de matrimonio que el rapero le dio a este cantante de rock y pop: Dos anillos sexuales con incrustaciones de diamantes. Es decir, un costoso juguete que es exclusivo para parejas gay.

2. Metaligaga

https://www.youtube.com/watch?v=bsYq4hGevIw

Mucho se habló de los Premios Grammy de 2017, en donde Metallica se había mimetizado con una de las figuras más grandes del pop mundial: Lady Gaga. Pero lo que poco se mencionó, es que la canción escogida fue “Moth into flame”, una crítica al estado de la música pop en la actualidad. También se ignoró el hecho de que “misteriosamente” el micrófono de James Hetfield (cantante de Metallica) estuvo apagado durante poco más de un minuto. Una presentación revolucionaria, teniendo en cuenta que en la actualidad ninguna agrupación de rock del mundo logra semejante difusión masiva cuando estrena una nueva canción.

3. Jethro Tull “se roba” el premio de Metallica, desde casa

https://www.youtube.com/watch?v=sibnfB2i8Z4

El año en que se estrenó la categoría ‘Mejor interpretación de hard rock/metal vocal o instrumental’ la academia entregó el premio a Jethro Tull, una agrupación que según sus propios miembros no pertenecía a ninguno de estos géneros. Lo cómico, es que pensando el logro como un imposible, la banda ni siquiera había ido a la ceremonia.

4. Yoko Ono recibe el Grammy a un año del asesinato de Lennon

https://www.youtube.com/watch?v=gpdRp0vVWK4

En 1982 Double fantasy de John Lennon y Yoko Ono obtuvo el premio a ‘Mejor álbum del año’. La devastada esposa del ex Beatle agradeció el reconocimiento, pronunciando con mucha dificultad solo unas pocas palabras. El auditorio entero la ovacionó.

5. Ricky Martin y la primera gran era del pop latino

El momento en que el puertorriqueño Ricky Martin cantó su afamado himno oficial del mundial de Francia 98 (“La copa de la vida”) en los Premios, no solo es importante por la presentación en sí misma, sino por todo lo que desencadenó. Este éxito y el de su siguiente hit “Livin’ la vida loca” desembocarían en el estrellato de otras figuras latinas como Enrique Iglesias, Jennifer López o Shakira, quién inicialmente colaría su éxito “Ojos así” en el número uno de varios ‘charts’ internacionales y posteriormente demostraría que había llegado para convertirse en una de las figuras más importantes del pop mundial.

6. El boicot de Will Smith

1989 también fue el año en que se estrenó la categoría ‘Mejor interpretación de rap’, que terminarían ganando DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince (Smith) por “Parents just don’t understand”. Pero al enterarse que esa categoría no sería transmitida por televisión, Will decidió no asistir y dejar que su compañero recibiera el premio solo. Al año siguiente el certamen corrigió su error.

7. Sinead O’ Connor, la primera en rechazar a los Grammy

https://www.youtube.com/watch?v=f83tPLefzUQ

La cantautora irlandesa fue la primera en rechazar nominaciones a los Premio Grammy. ¿La razón? Que según ella el certamen no premiaba talento, sino impacto en ventas: “No acepto premios que se me hayan concedido por mi éxito material”, dijo en aquel entonces.

8. Michael Jackson y sus 13 nominaciones

https://www.youtube.com/watch?v=xHyTvR7ko48

En 1984 Michael Jackson obtuvo trece nominaciones que se transformarían en ocho premios concretos. Eran tiempos de Thriller, el disco más vendido de la historia, estimado entre 50 y 65 millones de copias (fuentes variables). En 2016 To pimp a butterfly de Kendrick Lamar alcanzaría 11 nominaciones.

9. Adele y el Grammy compartido

A un año de la polémica de los #OscarsSoWhite, que acusaba al certamen de películas de racista, Adele ganó el premio a ‘Mejor álbum del año’ por encima del Lemonade de Beyoncé, que era un íntegro homenaje a la raza negra. Adele agradeció el premio y manifestó no poder recibirlo cuando el otro disco era –para ella– superior, minutos más tarde partió la estatuilla para darle la mitad de esta a Beyoncé.

10. ¿Quién p*/@s es Paul McCartney?

Mientras Paul McCartney cerraba la ceremonia del año 2012, el hashtag de Twitter #WhoisPaulMcCartney evidenciaba que las nuevas generaciones poco conocen a una de las estrellas más grandes de todos los tiempos. Años más tarde el ex Beatle participó del hit “Four five seconds” de Rihanna, limitándose a componer y tocar la guitarra.

El mundo de la música cambia. Su premio, no.

***

