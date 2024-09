Los japoneses pagarán por llevar a sus animales de peluche a tomar café y comer

Es bastante común, si bien no en todas partes, el acumular diferentes peluches de la primaria o incluso de la adolescencia. ¿Quién necesita amigos reales cuando se puede mirar a los conmovedores ojos de plástico de un tigre de poliéster?

Obviamente, hay muchos niños que van perdiendo la necesidad de abrazar o hablar con estas analogías intimidantes de animales, tal vez por dejarlos de un lado para atormentar a un ser vivo que respira o tal vez porque el cinismo del mundo arrebató nuestra imaginación aplastándola con polvo y realidad. Pulgas y Fruppy se guardan en una caja de cartón, se llevan al ático y después se van a la basura o a alguna amistad voluble de la infancia.

A menos que vivas en Japón, donde el 85 por ciento de las mujeres adultas tienen peluches, tal vez porque son más bonitos allá, (Pikachu, Totoro, Rilakkuma…) Y un nuevo restaurante llamado Yawarakan’s Café, está buscando incursionar en el mercado de los devotos de peluches.

De acuerdo a RocketNews24, el café, que abrirá el 28 de julio, es exclusivamente para animales de peluche, y eso incluye al staff. Si, así es, un lugar libre de humanos, donde los perezosos y otros amigos de algodón convivirán tranquilamente.

De la misma manera en que mucha gente envía a sus perros o gatos a hoteles para mascotas para que los cuiden, alimenten y mimen, mientras sus guardianes humanos van de vacaciones, los japoneses ahora pueden pagar con dinero real el envío de sus peluches al café por 3 días de aventura.

El café Yawarakan’s funciona únicamente con reservación, así que debes enviar por correo al peluche que no debe exceder el tamaño de una mano o menor por restricciones espaciales. Lo sentimos, no hay comensales sin reservación. Pero a la llegada tu amada «mascota» (¿amigo?) estará sentado y recibirá un smoothie «preparado por el chef» , la serpiente. El progreso culinario de Habi-chan es impresionante, considerando que no tiene brazos.

A la hora de la entrada, los peluches reciben 10 panqueques y un omelette de arroz con su nombre escrito en catsup, hecho por Karei, el creador, quien es también el dueño del restaurante,y como digestivo, el café es servido por un mono llamado Haru Hasegawa. Las notas de la página web dicen que los frijoles son originales de Perú y Tasmania.

Después todo juegan cartas y cuentan historias de fantasmas. Y al decir todos no se refieren a ti, sino todos los demás peluches enviados al café.

Después a la cama. ¿Tu pulpo de peluche va a fumar cigarros con algún kanguro hoy o se desveló con alguien más? Nunca sabrás.

Luego tu peluche será regresado a ti vía correo, con recuerdos, un álbum con fotos del peluche fiestero, una bolsa con terrones de azúcar moreno y una tarjeta especializada para gastos, si es que tiene esos hábitos.

Hablando de costos, ¿cuánto cuesta? Pues estarás gastando 4,968 yenes— el equivalente a US$40— para la experiencia de tu amigo. Esperemos que el omelette sea bueno, nadie va a pagar eso por algo estúpido, ¿cierto?

Las reservaciones en el café están completas hasta mediados de septiembre.