ENCUESTA-SORTEO VICE: Lineamientos oficiales

A LOS GANADORES LES SERÁ REQUERIDO RESPONDER LA NOTIFICACIÓN DE GANADOR Y OTRAS COMUNICACIONES DEL PATROCINADOR (DEFINIDO EN ADELANTE) DENTRO DE 48 HORAS, DE ACUERDO CON LA(S) NOTIFICACION(ES) DEL PATROCINADOR O EL PREMIO PODRÁ SER RETENIDO (A EXCLUSIVA DISCRECIÓN DEL PATROCINADOR).



AL PARTICIPAR EN ESTOS SORTEOS, ACEPTAS LOS PRESENTES LINEAMIENTOS OFICIALES, CONSIDERADOS UN CONTRATO. LÉELOS CUIDADOSAMENTE ANTES DE ENTRAR. SIN LIMITACIÓN, ESTE CONTRATO INCLUYE LAS INDEMNIZACIONES AL PATROCINADOR (DEFINIDO EN ADELANTE) DE TU PARTE, ASÍ COMO TUS DERECHOS Y RECURSOS.

DESCRIPCIÓN

La Encuesta-Sorteo de VICE (“Sorteo”) empieza a las 00:00 horas del 28 de agosto de 2018, tiempo de la Ciudad de México (“CT”), y termina a las 23:59 horas CT del 16 de octubre de 2018 (“Duración del Sorteo”). Las personas elegibles deberán entrar al Sorteo realizando la siguiente encuesta localizada en: https://survey18.toluna.com/wi… y completando la información personal requerida (de manera conjunta, el “Registro”).

ELEGIBILIDAD

Este Sorteo se encuentra abierto únicamente para los residentes legales de cualquiera de las 32 entidades federativas de la República Mexicana. NULO EN CUALQUIER LUGAR PROHIBIDO O RESTRINGIDO POR LA LEY. El Sorteo está abierto únicamente para personas de catorce (14) años o mayores, según su estado o jurisdicción, o para aquéllos que hayan obtenido el consentimiento de sus padres o tutores a la fecha de registro en el Sorteo. Las personas morales no son elegibles y no tienen derecho alguno a reclamar ningún premio ganado por sus empleados. Empleados, oficiales, directores, socios, gerentes, agentes, representantes y familiares de dichas personas (o personas que vivan bajo un mismo hogar, guarden parentesco o no) de VICE Media, S.A. de C.V. (“Patrocinador”), y sus respectivos socios corporativos, empresas matrices, divisiones, subsidiarias, afiliadas, sucesores, agencias de publicidad, de promoción y de relaciones públicas (conjuntamente las “Entidades del Sorteo”) no son elegibles. Para propósitos del Sorteo, los miembros de familia son considerados: la esposa, pareja, madre, padre, tutor, suegro, suegra, abuelo, abuela, hermano, hermana, hijo, hija, nieto y nieta. La participación en el Sorteo del participante constituye el acuerdo y aceptación incondicional de estos Lineamientos Oficiales y decisiones del Patrocinador.

PARA REGISTRARSE

Las personas elegibles podrán entrar al Sorteo llevando a cabo la encuesta puesta a su consulta, y que podrá encontrar en el siguiente vínculoco https://survey18.toluna.com/wi… y registrando su dirección de correo electrónico. Sólo serán considerados los registros que sean completados en los servidores del Patrocinador.

Hay un límite de un (1) registro por registrante. Cada participante deberá revisar toda la información personal proporcionada para efectos de certeza y hacer todas las correcciones necesarias de información imprecisa, antes del envío de su registro. Una prueba de envío o intento de envío de un Registro (sin limitación, como una impresión, copia automatizada o guardada del recibo confirmando un registro o una captura o mensaje de “gracias por registrarse”) no constituye prueba de recibo de Registro para propósitos del Sorteo. Aquéllos que no cumplan con los Lineamientos Oficiales, las instrucciones del Patrocinador y/o que no proporcionen toda la información requerida serán descalificados a exclusivo criterio del Patrocinador. Los Registros o participación que sean falsificados, alterados, incompletos, perdidos, extemporáneos, desviados, mutilados, ilegítimos, distorsionados, o generados por un macro, bot, u otro medio automatizado no será aceptado y se tendrá por nulo. Los Registros o participación hecha por cualquier otra persona, entidad o grupo, u originado en cualquier otro sitio web distinto del que se específicamente se señala en adelante, incluyendo, sin limitación, mediante notificación de suscripción mediante promoción comercial o introducir servicios, serán declarados inválidos y descalificados para estos Sorteos. Como condición para entrar en los Sorteos, sin limitar, ninguna otra provisión de estos Lineamientos Oficiales, cada registrante deberá dar su consentimiento al Patrocinador y sus empleados para obtener y proporcionar su nombre, dirección y cualquier otra información y contenido a terceros con la finalidad de administrar estos Sorteos y cumplir con las leyes aplicables, reglamentos y disposiciones oficiales. El Patrocinador revisará los Registros antes de que sean posteados y cualquier Registro podrá o podrá no ser posteado, a exclusiva discreción del Patrocinador.

LOS REGISTROS NO SERÁN RECONOCIDOS O REGRESADOS Y, DE HECHO, PODRÁN SER DESTRUIDOS, RESPALDADOS EN COPIA, O EN ORIGINAL EN CADA ELEMENTO CONTENIDO EN TU REGISTRO. CUALQUIER REGISTRO O INGRESO DE CONTENIDO QUE NO CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DE ESTOS LINEAMIENTOS OFICIALES SERÁ CONSIDERADO INELEGIBLE A EXCLUSIVA DISCRECIÓN DEL PATROCINADOR.

SELECCIÓN DE GANADORES/NOTIFICACIÓN

A la terminación del Periodo de Sorteos, diez (10) Registros de participantes elegibles serán escogidos de manera aleatoria por el Patrocinador como los Ganadores (en adelante los “Ganadores”). El Patrocinador se reserva el derecho de contactar a los participantes para propósitos de verificación y administración de su información en los Sorteos. La selección hecha por el Patrocinador, de los Ganadores es final y vinculante en todos los aspectos relacionados con los Sorteos.

Como condición para participar en los Sorteos, cada Ganador acepta (de ser requerido por el Patrocinador) realizar, firmar, protocolizar (de ser aplicable) y otorgar protesta/declaración de elegibilidad y obligación/liberación de publicitar (salvo prohibido por la ley), sin alteración, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a ser requerido por el Patrocinador a su exclusiva discreción (que podría requerir el número de identificación oficial y/o copia de los mismos para efectos fiscales), o el premio podrá ser retenido. En el supuesto en el que no se cumpla con estos requerimientos, el premio podrá ser retenido a entera discreción del Patrocinador. La protesta/declaración de elegibilidad y obligación/liberación de publicitar (salvo prohibido por la ley) están sujetas a verificación del Patrocinador. El Patrocinador se reserva el derecho de mofificar los procesos de notificación en relación con la selección aleatoria de cualquier potencial Ganador, de requerirse. Contra la retención del premio, no se dará ningún tipo de compensasión y el Patrocinador no tendrá responsabilidad u obligación alguna con dicho Participante. Para reclamar el premio, el Ganador deberá seguir las instrucciones contenidas en su notificación.

Si cualquier premio, notificación o comunicación relacionada con los Sorteos es rechazada, defectuosa, o regresada por no poder enviarse, y si el potencial Ganador no da respuesta de acuerdo con la notificación o instrucciones del Patrocinador, o si el Ganador o potencial Ganador incumple con lo dispuesto en estos Lineamientos Oficiales, o si el potencial Ganador no puede ser contactado después del intento razonable hecho por el Patrocinador (según lo determine el Patrocinador, a su entera discreción) o no responde de acuerdo con la notificación o con las instrucciones del Patrocinador, el Ganador o potencial Ganador será descalificado y un Ganador alterno será seleccionado por el Patrocinador a su entera discreción.

PREMIOS

Antes del 30 de noviembre de 2018, los Ganadores, sujetos a verificación, serán notificados vía correo electrónico. No se otorgará ningún premio adicional al aquí mencionado.

El Patrocinador otorgará, sujetos a verificación, premios a 10 ganadores dentro del Sorteo, que se dividirán de la siguiente manera:

Primer Premio: Tres Ganadores, sujetos a verificación, cada uno recibirán una suscripción por 1 año a la Revista Vice, que recibirán en sus domicilios de manera trimestral, así como una tarjeta de regalo de Amazon por un valor de $1,000 pesos.

El valor aproximado de este premio es de $2,000.00 (dos mil) pesos.

Para consultar el uso de la tarjeta de regalo, visita el sitio web: https://www.amazon.com.mx/b?no…

Segundo premio: Siete Ganadores, sujetos a verificación, cada uno recibirán una suscripción por 1 año a la Revista Vice, que recibirán en sus domicilios de manera trimestral.

El valor aproximado de este premio es de $1,000.00 (mil) pesos.

NO SE DARÁN BEBIDAS ALCOHÓLICAS como parte de los premios.

Los Premios legítimamente reclamados serán otorgados. Los detalles del Premio no específicamente contenidos en estos Lineamientos Oficiales serán determinados a entera discreción del Patrocinador. El Patrocinador no será responsable, ni repondrá ningún premio que sea robado, perdido, dañado o mutilado, que no pueda ser entregado o que no llegue al destino del Ganador por el cambio o imprecisión en la información de contacto. El Patrocinador no será responsable por ningún impedimento de cualquier Ganador, para aceptar o recibir cualquier premio (o parte de éste), por cualquier razón. No se harán transferencias, sustituciones del premio o indemnizaciones en dinero, salvo por que así lo considere el Patrocinador. El Patrocinador se reserva el derecho de sustituir el premio estipulado o parte de éste con otro premio o parte de éste igual, de menor o de mayor valor por cualquier razón, incluyendo sin limitación, por la falta de disponibilidad del premio. No se otorgarán más de los premios aquí contenidos. El Patrocinador podrá requerir a cada Ganador la celebración de contratos, convenios o acuerdos según lo determine el Patrocinador, a su entera discreción, incluyendo, sin limitación las liberaciones de responsabilidad personales por la participación como Ganadores del premio otorgado, como requisito previo a la entrega y recepción del premio. El Patrocinador no será responsable y el Ganador no recibirá la diferencia que exista entre el valor real del premio en el momento de su entrega y el valor aproximado al por menor establecido en estos Lineamientos Generales o en cualquier material de correspondencia relacionado con estos Sorteos. El Ganador será y permanecerá en todo momento como el único responsable por el pago de los impuestos a que haya lugar (de ser aplicable) y cualesquiera otros gastos relacionados con el Premio.

RELACIÓN

Cada participante por medio del presente reconoce y acuerda que la relación entre el paricipante y cualquiera de las Partes Liberadas (según se define más adelante) no es confidencial, fiduciaria u otro tipo de relación específica.

LÍMITES DE RESPONSABILIDAD: CADA REGISTRANTE ACUERDA LIBERAR, SACAR EN PAZ Y A SALVO E INDEMNIZAR A LAS ENTIDADES DEL SORTEO, SUS RESPECTIVOS FUNCIONARIOS, DIRECTORES, SOCIOS, GERENTES, EMPLEADOS REPRESENTANTES Y AGENTES DE CADA UNO (DE MANERA CONJUNTA “LAS PARTES LIBERADAS”) DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE CORRESPONDA POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DE CUALQUIER TIPO EN RLEACIÓN CON LA ACEPTACIÓN, POSESIÓN, USO, DESUSO O ENTREGA DEL PREMIO, MIENTRAS SE PREPARE, PARTICIPE O VIAJE A CUALQUIER ACTIVIDAD RELACIONADA CON EL SORTEO, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, CUALQUIER DAÑO, PERJUICIO, MUERTE, PÉRDIDA O ACCIDENTE A PERSONA O PROPIEDAD AJENA. CADA GANADOR ACEPTA QUE EL PREMIO ES OTORGADO SIN NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, DE HECHO O DE DERECHO, CONOCIDA AHORA O AQUÍ CONTENIDA, RELACIONADA CON EL USO O GOCE DEL PREMIO, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN SU CALIDAD, COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN ESPECÍFICO. EN ADELANTE, LAS ENTIDADES DEL SORTEO NO SON RESPONSABLES EN FORMA ALGUNA POR CUALQUIER COSTO, OMISIÓN, RETRASO, O VARIACIÓN EN LA RUTA, RESULTADO DE CUALQUIER ACTO DE GOBIERNO O AUTORIDAD. EL GANADOR RECONOCE QUE ES EL ÚNICO RESPONSABLE POR CUALESQUIERA ACCIONES, RECLAMOS O RESPONSABILIDADES TANTO EN SU ACTIVIDAD COMO INVITADO, COMO EN SU ACTIVIDAD EN LOS SORTEOS, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, LAS ACCIONES, RECLAMOS Y RESPONSABILIDADES RELACIONADAS CON EL USO DEL INVITADO DEL PREMIO.

RENUNCIAS ADICIONALES

Las Partes Liberadas no son responsables u obligadas por cualquiera de lo siguiente, ya sea causado por una Parte Liberada, el registrante o por error humano: los registros que sean sometidos por medios ilegítimos (como pudiera ser, sin limitación, por un programa de cómputo automatizado) o registros excesivos al límite establecido; cualquier registro perdido, tardío, incompleto, ilegible, mutilado, desviado, correo electrónico o correo, o correspondencia relacionada con los Sorteos o materiales o franqueo a pagar; cualquuier error, omisión interrupción, defecto o retraso en la transmisión o comunicación; virus, fallas técnicas o mecánicas; sistemas satelitales o de cable interrumpidos o no disponibles; errores, tipográficos o de impresión de estos Lineamientos Oficiales, en cualquiera de los anuncios relacionados con los Sorteos u otros materiales; fallas en el equipo electrónico, hardware o software; conexiones a internet perdidas o no disponibles, o comunicaciones electrónicas o registros de información fallidas, incorrectas, incompletas, imprecisas, desvirtuadas o retrasadas. Las Partes Liberadas no son responsables por las comunicaciones electrónicas que no sean entregadas como el resultado de cualquier forma activa o pasiva de filtrado de cualquier tipo, o por la falta de capacidad y espacio en la cuenta de correo electrónico del registrante para recibir correo. Las Partes Liberadas no son responsables por cualesquiera cambios o falta de disponibilidad de cualquier aplicación que pudiera interferir con los Sorteos (incluyendo cualquier limitación, la restricción u otra condición por la aptitud del Patrocinador para usar dichas plataformas para los Sorteos tal como se señala en el presente documento, que no sean aceptables por el Patrocinador) o la aptitud del registrante para registrar en tiempo, recibir notificaciones o comunicarse con el Patrocinador, en cuyo caso, el Patrocinador, a su entera discreción, podrá terminar o modificar los Sorteos. Las Partes Liberadas no son responsables, y podrán descalificar a un registrante, si su dirección de correo electrónico, teléfono u otra información de contacto no funciona o es cambiada sin que el registrante dé previo aviso por escrito al Patrocinador. Sin limitar ninguna otra disposición de los presentes Lineamientos Oficiales, las Partes Liberadas no son responsables u obligadas con ningún registrante o Ganador o ninguna persona que reclame a través de dicho registrante o Ganador por el incumplimiento en entregar el premio o parte de éste en el supuesto en el que las actividades del Sorteo o las operaciones de las Partes Liberadas sean afectadas, según lo determine el Patrocinador a su entera discreción, incluyendo sin limitación, por razón de caso fortuito o fuerza mayor, cualquier acción, regulación, orden o requerimiento de cualquier entidad gubernamental o derivada (ya sea que se pruebe o no que dicha acción, regulación, orden o requerimiento sea probada como válida o no), falla de equipo, actos de amenaza terrorista, actos terroristas, ataque aéreo, apagón, actos de enemigos públicos, terremoto, guerra, (declarada o no), incendio, inhundación, epidemia, explosión, severo cambio climático, huracán, embargo, disputa laboral o huelga (ya sea legal o ilegal) escasez laboral o material, interrupción en el transporte de cualquier tipo, baja del trabajo, desorden civil, sublevación, manifestación o cualquier ley, reglamento o disposición oficial, otra acción adoptada o tomada por cualquier gobierno federal, local o estatal o autoridad gubernamental, o cualquier otra causa, ya sea que esté o no específicamente aquí mencionada.

REGLAS GENERALES

Al entrar este Sorteo (excepto en los casos prohibidos por la ley) cada registrante otorga a las Entidades del Sorteo el irrevocable, con derecho a sub-licenciar absoluto derecho y autorización a usar, publicar, postear o disponer en su nombre, fotografía, retrato, voz, información del premio, información biográfica y cualesquiera citas atribuibles así como cualquier otro indicio de la persona (sin importar si ha sido alterada, cambiada, modificada, editada, usada, de manera aislada o utilizada con otro material a entera discreción de las Partes Liberadas) para publicidad, comercio, propósitos promocionales o publicitarios sin necesidad de obligación o compensación alguna, en cualquier medio conocido o a desarrollarse en el futuro (incluyendo, sin limitación, en internet), a nivel mundial, sin ninguna limitación de tiempo y sin necesidad de notificación, revisión o aprobación y cada registrante libera a todas las Partes Liberadas de cualesquiera y todas las responsabilidades relacionadas con el presente. Nada contenido en estos Lineamientos Generales obliga al Patrocinador a hacer uso de ninguno de los derechos aquí otorgados y el Ganador renuncia a cualquier derecho de inspeccionar o autorizar cualquier uso relacionado.

Las decisiones del Patrocinador serán finales en todos los términos relacionados con los Sorteos, incluyendo la interpretación de estos Lineamientos Oficiales y entrega del premio. Todos los participantes, como condición de registro, acuerdan sujetarse a estos Lineamientos Oficiales y a las decisiones del Patrocinador. El incumplimiento de estos Lineamientos Oficiales podrá resultar en la descalificación de estos Sorteos. Los Participantes aceptan y se obligan a no dañar o interrumpir los Sorteos y/o a evitar que otros utilicen los Sorteos. El Patrocinador se reserva el derecho de restringir o anular registros online o participación de cualquier dirección de IP si se detecta cualquier registro y/o participación sospechosa. El Patrocinador se reserva el derecho a su entera discreción, de anular registros de cualquier registrante que el Patrocinador considere que ha atentado en alterar o afectar la administración, seguridad, legalidad o debida ejecución de los Sorteos. La falta o decisión del Patrocinador, de no ejercer ninguna de las disposiciones de estos Lineamientos Oficiales no constituirá una renuncia a la misma o a otra disposición. En el caso en el que exista una supuesta ambigüedad, discrepancia o inconsistencia entre las divulgaciones o estipulaciones contenidas, cualesquiera materiales relacionados con los Sorteos, o con estos Lineamientos Oficiales (incluyendo cualquier supuesta discrepancia o inconsistencia en estos Lineamientos Oficiales), será resuelto por la entera discreción del Patrocinador. Los registrantes renuncian a cualquier derecho a reclamar ambigüedad en los Sorteos o en estos Lineamientos Oficiales. Si el Patrocinador determina en cualquier momento y a su entera discreción que el Ganador o potencial ganador es descalificado, inelegible, en violación de estos Lineamientos Oficiales, o realice conductas que acosen, abusen, o amenacen a cualquier persona, el Patrocinador se reserva el derecho a descalificar a dicho Ganador o potencial ganador, aún cuando el Ganador descalificado o potencial Ganador haya sido notificado, anunciado o publicado como tal en cualquier forma. La invalidez o inaplicabilidad de cualquier disposición de estos Lineamientos Oficiales no afectará la validez y aplicabilidad de cualquier otra disposición. En el supuesto de que cualquier disposición sea determinada como inváida, inaplicable o ilegal, estos Lineamientos Oficiales de igual manera permanecerán vigentes y serán aplicados de acuerdo con los términos como si dicha disposición inválida o ilegal no estuviere contenida en este documento. Si los Sorteos no pueden llevarse a cabo conforme a lo planeado por cualquier razón, el Patrocinador se reserva el derecho, a su entera discreción, de cancelar, modificar o suspender los Sorteos y podrá entregar el premio dentro de los registros elegibles recibidos antes de su cancelación, modificación o suspensión o de la manera que el Patrocinador considere justa y apropiada. Si cualquier persona proporciona información falsa, obtiene su registro mediante medios fraudulentos o es de alguna manera determinado como violatorio de estos Lineamientos Oficiales con el objetivo de obtener cualquier premio, el Patrocinador podrá descalificar a dicha persona y perseguir el pago de los daños y perjuicios para él y dicha persona será procesada en los términos de la ley. En el supuesto de disputa en relación con la identidad de un participante, el participante que será declarado como registrado, será el titular de la cuenta de correo electrónico con registro en el tiempo señalado, pero sólo si la persona cumple con el resto de los criterios de elegibilidad, de otra manera el registro podrá ser descalificado y cualquier premio potencialmente ganado será retenido por el Patrocinador a su entera discreción. El titular de la cuenta registrada, es definido como la persona física a quien es asignada una cuenta de correo electrónico por un proveedor de internet, de servicios en línea, u otra organización (por ejemplo, direcciones de correo de empresas o instituciones educativas, etc.) que sea responsable por la asignación de cuentas de correo electrónico que se asocien con el dominio de la dirección del correo electrónico registrado. El potencial Ganador podrá ser requerido por el Patrocinador para dar prueba de que es el titular de la cuenta registrada de la dirección del correo electrónico asociada con el registro del potencial ganador. Si un conflicto no puede ser resuelto a entera satisfacción del Patrocinador, el registro podrá ser considerado inelegible. Cualquier daño hecho a cualquier plataforma de redes sociales o servicio en línea será responsabiliad del titular de la cuenta registrada de la dirección de correo electrónico para la cuenta aplicable. CUIDADO: CUALQUIER INTENTO DE DAÑAR CUALQUIERA DE LOS SERVICIOS EN LÍNEA O SITIO WEB O DE MENOSCABAR LA OPERACIÓN LEGÍTIMA DE LOS SORTEOS VULNERA TANTO LEYES PENALES COMO CIVILES. SI DICHO INTENTO ES HECHO, EL PATROCINADOR PODRÁ DESCALIFICAR A CUALQUIER PARTICIPANTE QUE REALICE DICHO ATENTADO Y PODRÁ BUSCAR LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS EN SU CONTRA, EN LOS MÁXIMOS PERMITIDOS POR LA LEY.

Controversias/Ley Aplicable

Excepto por lo prohibido en la ley, como condición de participante en estos Sorteos, cada registrante acuerda que todas y cada una de las controversias que no puedan ser resueltas entre el registrante y las Entidades del Sorteo, demandas o causas de acción derivadas de o en relación con estos Sorteos, o con el premio entregado, o con la determinación del Ganador, deberán ser resueltas individualmente, si ningún recurso o acción colectiva. En ninguna controversia, bajo ninguna circunstancia, un registrante será permitido o facultado para obtener los premios, por y por este medio renuncia a todos lo derechos de reclamar daños punitivos, accidentales o consecuentes, o cualesquiera otros daños, incluyendo los honorarios de abogados, así como otros gastos del registrante (si hubiere), que excedan el monto asignado al valor individual de cada premio, y el registrante renuncia a todos los derechos al aumento o incremento del pago por los daños a que hubiere lugar.

Los Sorteos y cualquier controversia derivada de este instrumento (ya sea por incumplimiento de contrato, mala fe u otro) será sujeta a las leyes mexicanas, dentro de la Ciudad de México, sin referencia a los conflictos de principios de leyes. Cualesquiera acciones legales, demandas o procedimientos relacionados con estos Sorteos (ya sea por incumplimiento de contrato, mala fe u otro) será llevada ante los juzgados y tribunales de la Ciudad de México, México, y cada registrante acepta y se somete a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de México, con respecto a cualquier acción, demanda a procedimiento legal derivado o relacionado con los Sorteos.

LISTA DE GANADORES/LINEAMIENTOS OFICIALES

Para informarse de los ganadores, favor de enviar un sobre sellado con tu dirección a la siguiente dirección dentro de los tres (3) meses siguientes a la terminación del Periodo de Sorteos: a la dirección Mérida 16, Colonia Roma Norte, C.P. 06700, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, o mandando un correo electrónico a: info@vicemexico.com bajo el asunto: Lista de ganadores de Sorteos VICE. Para obtener una copia de estos Lineamiento Oficiales, envía un sobre sellado con tu dirección a la siguiente dirección durante el Periodo de Sorteos: Mérida 16, Colonia Roma Norte, C.P. 06700, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, o envía un correo electrónico a: info@vicemexico.com bajo el asunto: Requerimiento de Lineamientos Oficiales de la Encuesta-Sorteo VICE. Sólo un (1) requerimiento de cualquier tipo por sobre será atendido.

EL PATROCINADOR DE ESTE SORTEO ES: Vice Media, S.A. de C.V., en Mérida 16, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, México.