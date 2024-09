Los mejores anillos de pene para principiantes y expertos

¿Sabías que la canción «Circus» de Britney Spears es acerca de la compra de anillos para el pene? (Es broma). Solo mira toda esa variedad, los hay con tachuelas, aros y broches. Nos encantan. Pero, maldita sea, tanta variedad puede ser abrumadora al momento de buscar un anillo sencillo o si es la primera vez que compras un anillo para pene.

Si nunca antes has comprado un anillo para pene, la tarea puede parecer intimidante; pero lo más importante es que sepas que no tienes de qué preocuparte: los anillos para pene no guillotinarán tu pene. El objetivo de usarlos, después de todo, es restringir el flujo sanguíneo en la base del pene, generalmente con un anillo de silicona, para prolongar la erección al masturbarte solo o en compañía. Dicho esto, ten en mente las necesidades de tu cuerpo y, si es tu primera vez, quizás debas comenzar con un anillo ajustable. Procura tener una buena comunicación con tu pareja y, primero, familiarízate con tu anillo; practica usarlo fuera de los momentos ardientes y pasionales ​​para que te sientas más cómodo con él cuando espontáneamente surja la magia sexual.

Una vez que empieces a sentirte cómodo, tendrás todo un mundo de anillos multitarea para pene por explorar; hay anillos vibradores que estimulan y hacen cosquillas; hay anillos a control remoto y anillos que estimulan tanto el perineo como el clítoris. Aquí te dejamos una breve lista de los mejores anillos de pene que existen, ya sea que desees un anillo de doble aro o uno que haga que tu pene se sienta como luchador de MMA dentro de una jaula.

Tu primer anillo de pene

«Ajustable»: es la palabra clave al comprar tu primer anillo para pene, pero eso no significa que debas renunciar a aditamentos como las orejas de conejito (para la estimulación de clítoris) o una correa texturizada.

El anillo doble y texturizado

Estos anillos para el pene de doble aro también comprimen tus bolas para brindarte un elemento adicional de constricción. Como dice uno de los usuarios de uno de los anillos más vendidos de Lovehoney, el Bed Ringer, “[Me dio] un estímulo adicional, y mi miembro definitivamente se ensanchó. [Pero] lo más importante, ¡incrementó la sensibilidad alrededor de la cabeza de mi pene! Hasta ahora, solo lo he usado para masturbarme, pero ha sido una gran adición a mi vida sexual».

Estos anillos de pene parecen salidos de la película ‘Arrival’

Increíble, los anillos para pene vienen en diseños muy estilizados en estos días y, además, se están volviendo cada vez más inteligentes, como los de We-Vibe y Satisfyer, gracias a sus funciones controladas mediante una aplicación.

Invierte en un vibrador de lujo

«Mis vibradores vienen de Londres» y «Ah, ese es mi anillo sueco de lujo para el pene» son dos frases que todo aspirante a experto en masturbación merece decir. Marcas como LELO y Je Joue siempre te ofrecen juguetes discretos y silenciosos con la más alta calidad en ingeniería y diseño.

El anillo con masajeador de próstata.

Esto no es un juego… a menos que tengas este anillo de pene a prueba de agua con 48 ajustes de vibracióntorios y masajeador de próstata, el cual viene con un eje texturizado para estimulación adicional. Como comentó un usuario en Lovehoney, «¡Cada vez que pongo el masajeador de próstata dentro de mí, envía pulsos de placer continuos que llegan hasta la punta de mi pene!».

Una jaula para tu bestia

Si te gusta un poco de rudeza, esto es lo más cerca que estarás de estrangular a tu propia bestia como todo un maestro en el arte del BDSM.

El anillo para los iconos de estilo

¿No es genial encontrar anillos para pene altamente tecnológicos que casi parecen estar vivos? Por supuesto que sí. Pero, ¿no es importante también poder encontrar un anillo de pene de un material tan clásico como el cuero para así complacer al rebelde que llevas dentro? Absolutamente. Aquí no habrá constricción de bolas (a menos que se trate de un anillo de perlas para el pene).

Eso es todo por hoy, que tengas un extasiante y placentero día.

El personal de VICE seleccionó de forma independiente todos los objetos que aparecen en este artículo.