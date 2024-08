Los sampleos más usados en el Hip Hop

El sampleo ha sido un recurso dentro de la música popular que ha sido explotado ampliamente por el hip hop. Beatmakers desde los ochenta comenzaron a utilizar trozos de canciones de funk, soul y rock para darles nueva vida acompañando beats redoblados y crujientes baterías. Pero tampoco es que haya sido una práctica exclusiva de los cabezas hip hop, me viene a la mente el caso de ‘Justify My Love’ de Madonna que fue producida por Lenny Kravitz y cuyo beat está basado en ‘Security of the First World’ de la banda disidente Public Enemy.

Otro de los sampleos más usados en la música popular es, sin lugar a dudas, el de ‘Ashley’s Roachclip’ de los Soul Searchers liderados por Chuck Brown. Veinte segundos de la batería de esa rola de go-go ha sido usada por bandas como Milli Vanilli, Duran Duran y la otrora vocalista de la banda española Olé Olé Marta Sánchez en uno de sus éxitos en solitario.

Revisando la lista de canciones más sampleadas en la inagotable base de datos de sampleos podemos darnos cuenta que en la primera posición se encuentra con 2800 entradas la rola ‘Amen, Brother’ de los Winstons. No hay ninguna sorpresa en ese caso pues la rola es la piedra angular de un género: el Drum and Bass inglés. Además de su influencia en el Drum and Bass el break de batería de esa rola ha sido utilizado por Tyler The Creator, The Prodigy, Skrillex, Primal Scream y dos mil ochocientas bandas más. Nada mal para ese lado B de los Winstons. El baterista de los Winstons Gregory C. Coleman y responsable del break no ha visto un céntimo de las millonarias regalías que la rola ha recaudado.

The Winstons.

No hay duda, el «Amen, Break» es el rey de los sampleos y su más cercano competidor es «Change the Beat» con setecientas entradas menos que el primer lugar. «Change the Beat», una rola de electro hip hop que cuenta con los raps de la francesa Beside y que fuera escrita por una de las deidades mayores en la cosmogonía del hip hop: Fab Five Freddy. La rola fue producida ni más ni menos que por Bill Laswell. La canción termina con una frase de Fab Five Freddy pasada por el vocoder que reza «this stuff is really fresh». Es ese ‘fresh’ es el que ha sido utilizado cientos de veces por gente destacando con Eric B y Rakim en su himno «Paid in Full» y en el famosísimo scratch de Grandmaster DST en la rola «Rock It» de Herbie Hancock. «Rock It» ha sido mencionada en múltiples ocasiones como una de las mayores influencias para la generación dorada de tornamesistas. Estoy seguro que cuando los robots sueñan lo que oyen de fondo es «Rock It».

Todavía en la categoría de las dos mil entradas encontramos «Think (About It)» de Lyn Collins que es una rola de soul/funk. Lyn era una de las Soul Sisters de James Brown y el disco en el que aparece la rola fue producido en sus totalidad por Brown y por supuesto se nota en el sonido. En «Think (About It)» existe una pequeño pasaje al minuto con veinte segundos en el que se puede apreciar un ‘yeah’, es precisamente esa expresión y la batería que lo acompañan los que han sido utilizados más de dos mil veces tanto en el hip hop como en el house y otros géneros afines. Entre los que han utilizado esos elementos podemos mencionar a Katy Perry, los Ultramagnetic MCs, Kanye y J Dilla. Junto con «Funky Drummer» y «Funky President (People it’s Bad)» forman la trilogía de rolas más en las que el nombre de James Brown aparece juntando más de cuatro mil doscientas entradas. Hubo un momento en que los sampleos de James Brown eran la nueva mierda con la que los productores hacían beats.

https://www.youtube.com/watch?v=ypQwC_EIoG0

Después de las mil cuatrocientas entradas que registra el «Funky Drummer» hay una caída en la cantidad de registros considerable. Las pistas que siguen en la lista incluyen «La Di Da Di» de Doug E. Fresh y Slick Rick, «Impeach The President» de los Honey Drippers, ‘The Camp’ de los Mohawks, ‘Apache’ en la versión de la Incredible Bongo Band. Todas las anteriores usadas más de quinientas veces cada una, la mayoría de ellas dentro de la llamada ‘Era Dorada’ del hip hop que comprende los finales de los ochenta y principios de los noventa.

En el orden de las cuatrocientas entradas aparece el clásico del tecladista de jazz Bob James «Take Me to the Mardi Gras». Existen varias rolas de James que fueron ampliamente sampleadas pero esta es la más famosa pues fue usada prominentemente por nombres como Missy Elliot, Daddy Yankee y Jay Z.

La lista es interminable y nos permite darnos cuenta que hemos estado escuchando prácticamente los mismos acordes, armonías y ritmos durante mucho tiempo.

Lo anterior es parte de la explicación de por qué los géneros orientados a los bajos han ido evolucionando reinventándose a sí mismos basándose en lo que la juventud prefiere escuchar para bailar. Hace unos años eran los beats basados en sampleos hoy son los beats lisérgicos. Pero incluso estos nuevos beats echan mano de varias de las rolas mencionadas en este texto aunque con menos protagonismo.

¿Cuál es su sampleo favorito?

