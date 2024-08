Malignaggi relata su sesión de sparring con McGregor: «Si Conor te conecta, lo vas a sentir»

Paulie Malignaggi, dos veces campeón del mundo en dos categorías diferentes, habló de la sesión de sparring que sostuvo con Conor McGregor como parte de la preparación del irlandés para su pelea contra Floyd Mayweather Jr. el próximo 26 de agosto. Paulie desmintió y confirmó en el podcast Big Brown Breakdown de Brendan Schaub algunos mitos y rumores que giran en torno al poder y la precisión de los golpes de McGregor.

«¿Quieres saber si [McGregor] pega fuerte? Sí, es decir, no tiene una débil pegada. Es lo que puedo asegurar. La gente se muere por escucharme decir que pega muy fuerte, que tiene una izquierda temible. Escuchen, si Conor te conecta, lo vas a sentir. Diría que pega por encima del promedio. Si te conecta un golpe con guantes de 10 onzas probablemente llamará tu atención. ¿Tiene poder para intimidar a cualquiera? No, ese tipo de poder es muy escaso. He tenido miles de sesiones de sparring en mi vida, y la cantidad de personas que posee ese poder son solamente un puñado».

Sin embargo, a pesar de que la pegada del irlandés, según Malignaggi, no es cosa del otro mundo, el ahora comentarista de Showtime destacó la precisión de los golpes de McGregor. «Más que anda es preciso, y creo que su éxito tiene que ver con esto. Tiene poder, pero diría que es preciso. Si conecta golpes con guantes pequeños, seguramente te lastimará».

En teoría, la velocidad, la precisión, el supuesto poder en los puños y el hambre de ganar de McGregor lo ponen como un serio candidato para competirle a Mayweather. El problema es que esto mismo se dijo de los últimos 49 oponentes de «Money», quienes juraron y perjuraron haber dado con la clave para penetrar una de las defensas más educadas en la historia del boxeo. De nada sirve ser rápido y preciso si, en palabras del mismo Floyd, «no puedes pegarle a lo que no ves».