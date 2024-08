Manteniendo vivo el legado: escucha “In Da Area”, el nuevo sencillo de No Rules Clan

Manteniendo vivo el legado, el grupo colombiano de rap No Rules Clan regresa al ruedo con el primer sencillo de su segundo álbum de estudio titulado Pantone. Anyone Cualkiera, Sison Beats y Kario One están de vuelta con “In Da Area”, tema que se convierte en el primer trabajo en propiedad del trío desde Rap Nativo, su álbum debut en 2012.

Estrenando video grabado en los callejones de Medellín, y con el respaldo de DJH y Vic Deal en el beat, “In Da Area” conserva la fiel esencia de NRS en las canchas del rap colombiano y latinoamericano. “La canción como muchas, o por no decir todas las canciones de No Rules, conserva el sonido del rap clásico. Trata sobre el regreso del grupo, ya que desde años atrás no se venía lanzando trabajos como grupo sino en solitario; demostrando la evolución que ha tenido cada uno para llegar a estar cada vez más cerca del sonido que algún día se soñó”, cuenta Anyone.

“En el video quisimos reflejar todo esto de la manera en que sabemos: no hay actores, no hay guión, solo códigos y todo el parche siendo ellos mismos”. Sin más preámbulos, súbanle el volumen al reproductor y disfruten del boom bap inconfundible de NRS.