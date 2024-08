La Marina de los Estados Unidos publica oficialmente tres vídeos de ovnis

La Marina de los Estados Unidos ha publicado oficialmente tres vídeos de ovnis que fueron publicados previamente por el New York Times y el grupo de investigación de ovnis del ex cantante de Blink-182 Tom DeLonge, To the Stars. Hace tiempo que estos tres vídeos estaban circulando y su existencia ha impulsado un renacimiento de la ufología.

Los vídeos se llaman “FLIR.mp4”, “GOFAST.wmv” y “GIMBAL.wmv” y si estás remotamente interesado en los ovnis, probablemente ya los habrás visto muchas veces. Los tres vídeos fueron obtenidos y publicados en 2017 y 2018 por To the Stars. Dos de ellos también se incluyeron en un artículo del New York Times que explicaba el Programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales del Pentágono, que fue dirigido por un hombre llamado Luis Elizondo, que ahora trabaja en la web de To the Stars de DeLonge. En los últimos días, la Marina ha publicado oficialmente estos vídeos en la página web de la Ley para la Libertad de información.

Los vídeos son la prueba de que pilotos militares norteamericanos han visto ovnis y de que el Pentágono ha investigado qué son esos objetos. En artículos anteriores en Motherboard ya demostramos que un departamento de investigación de la Fuerza Aérea norteamericana también había estudiado los vídeos. A principios de este año, Motherboard también informó de que la Marina de los Estados Unidos tenía una grabación clasificada de estos vídeos, que fueron registrados en 2004 en la costa de California. Las personas que presenciaron los ovnis declararon a Popular Mechanics que habían visto una versión del vídeo con mejor definición.

Si bien la publicación oficial de estos vídeos en realidad no aporta más información, sigue siendo importante, porque durante años el Pentágono ha ido cambiando su discurso en relación a los mismos. Es, al menos, un paso adelante hacia la transparencia en el tema ovni.

