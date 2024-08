Martellus Bennett responde al novato de los Jets: «El futbol americano es grandioso pero no moriría por esta mierda»

El siempre franco exPatriot y actual ala cerrada de Green Bay, Martellus Bennett, se burló de las declaraciones de Jamal Adams sobre las enfermedades neurodegenerativas asociadas al futbol americano. Adams, novato de los Jets de nueva York, comentó que a pesar de estar consciente de los riesgos que implica jugar este deporte, su lugar ideal para morir sería dentro de los emparrillados.

A Bennett no le agradó el «ninguneo» de Adams respecto a los diferentes estudios que vinculan enfermedades como la encefalopatía traumática crónica (ETC), entre otras, al futbol americano, y decidió ventilar su indignación en Twitter.

Espero que todos estos jovencitos que están dispuestos a morir por el futbol americano encuentren un propósito mayor en la vida.

Bennett es bien conocido por su franqueza, y esta vez no fue la excepción. Minutos después atacó directamente la ridícula respuesta de Adams.

Escuchen, el futbol americano es grandioso pero no moriría por esta mierda.

Bennett no fue el único que condenó los comentarios de Adams. La esposa del exliniero defensivo de los Steelers, Justin Strzelczyk, quien padeció ETC y falleció en 2004, dijo que el joven jugador de los Jets «no tiene idea de lo que habla, no sabe lo que es lidiar con alguien que padece ETC».