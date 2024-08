Martin Garrix estrenó un nuevo alias con el que toca deep house

Durante el sábado pasado Martin Garrix reveló que tiene un nuevo alias llamado Ytram. Esto sucedió en el showcase de STMPD Records en Tomorrowland. No es la primera vez que la joven estrella creadora de hits como «Animals» o «Scared To Be Lonely» estrena un nuevo proyecto. En el 2016 pudimos escuchar AREA21, proyecto con el cual lanzó «Spaceships».

Mientras que AREA21 denota un lado más hip hop de Garrix, Ytram está más orientado al house, future house, deep house y algunas otras variantes del género. En el video de abajo se puede ver como al inicio de su set Garrix traía una máscara blanca que usó como accesorio durante una parte del show. Ahora sólo falta esperar y poder escuchar nueva música de Ytram para conocer esta nueva faceta del productor.