«Me vine sin nada de plata»: la primera vez en Rock al Parque

Todos fuimos vírgenes de Rock al Parque alguna vez, todos sentimos una adrenalina bien cabrona antes de debutar en un pogo del calibre de los del Simoncho, a muchos nos tocó prometerle a los papás que no nos íbamos a meter a ninguno para que nos dejaran venir, pero obviamente lo primero que hicimos apenas entramos fue ir a rompernos la madre.

Debido a esa grata experiencia, y como sabemos que el primer polvo, la primera borrachera, la primera traba y el primer pogo en Rock al Parque son cosas que nunca se nos van a olvidar, nos fuimos por todo el parque buscando vírgenes ansiosos que hasta ahora están siendo devorados por el monstruoso fervor de «Rockal».

Solo les podemos decir: ¡Bienvenidos al infierno!

(Nota: Los rostros que mostramos son de chicos mayores de edad. En solo un caso, la madre de un menor nos dio su consentimiento. A los demás sub-18, como venían solitos, les tapamos el rostro.)

Andrea – 15 años

«Mis papás me dijeron que no me fuera a meter al pogo y fue lo primero que hice. Es la primera vez que pogueo, pero siempre había tenido ganas de hacerlo. Pensé que iba a estar más violento, porque la gente suele dar una mala imagen de esto, pero por lo que he visto, no es así: ¡es perfecto!»

María Paula – 14 años







«Todavía no sé si vaya a poguear, porque de pronto me dan muy duro. El metal me gusta mucho desde que era chiquita pero hasta ahora pude venir porque no me dejaban entrar. Me encantan las pintas y la ropa de la gente y la emoción del público. Vine a ver a todas las bandas, a conocer y a divertirme. La importancia cultural de Rock al Parque es que los que están acá no son tan aceptados por la gente, pero aquí se pueden reunir y disfrutar de su música».



Jonathan y Juan Felipe – 17 y 18 años

«Hasta este año vinimos porque no vivíamos en Bogotá. Somos de Ibagué. No esperábamos que fuera tan grande el espacio: lástima que lo administrara Enrique. Vinimos a ver la despedida de Darkness, Death Angel, Nervosa y Obituary. Lo importante es no olvidar el rock nacional y apoyarlo. Nos desvirgamos con el pogo de RAP con Cobra. Nos dieron en la jeta pero todo bien, estuvo bueno».

Jessica – 21 años

«Hasta ahora vine porque ella es mi pareja y la quise acompañar. Me ha gustado mucho: pensaba que era algo diferente pero está mejor de lo que esperaba. No he pogueado antes pero acá, voy a hacerlo porque en Rock al Parque toca».

Sebastián y Juan Esteban – 14 años

«Queríamos venir desde el año pasado. Nuestros papás sí saben que estamos acá y nos dijeron que tuviéramos cuidado con el pogo. Pero nada que hacer: nos vamos a volver mierda con Death Angel. La importancia de RAP es liberar toda la energía que tenemos acumulada y expresar lo que nos gusta».

Margarita – 16 años





«Es mi primera vez porque hasta ahora mi papá me dejó venir. Me dijo que me cuidara, que no tomara nada extraño y que ojo con el pogo. Igual ya me metí a poguear y me gustó mucho aunque me dieron durísimo en la mandíbula».

«Me gusta demasiado el metal porque a mi hermano le gusta mucho y es importante para abrir la mente y la cultura de las personas. Piensan que es algo satánico pero es solo una manera de liberarse y ya».

Brayan – 14 años





«Pensé que iba a ser más calmado, pero no. Vine a conocer más sobre el género porque escucho rock desde los dos años. Traje lo básico para comer algo y devolverse. Lo importante es venir a disfrutar de esta música que es la mejor de todas».

Johan – 17 años

«No me daban permiso antes. Solo hasta este año. Hace mucho tiempo quería venir. Es exactamente como lo esperaba: muy bueno. No traje nada de plata».

Kevin, José, Andrés y Felipes – 17 años





«Toca venir a conocer bandas. A algunos nos dejaban venir pero este años sí armamos parche y vinimos. Nosotros hacíamos parte de la primera banda que se presentó hoy (Roots of Rock). A todos nos gusta tocar instrumentos entonces nos parece importante este evento porque ayuda a gestar músicos. Cada uno se trajo como unos 10.000 pesos».