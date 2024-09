¿Es esta la mejor parada sin manos de la temporada?

Sigue a VICE Sports en Facebook para descubrir qué hay más allá del juego:

Una de las grandes imágenes que nos dejó el fútbol en el pasado fin de semana se vivió en el encuentro entre el Millwall FC y el Peterborough FC, de la tercera división inglesa. El jugador del Millwall Mark Beevers recibió un balón en el centro del campo, y en un gesto ciertamente extraño decidió devolver el balón al portero.

El problema es que Beevers no calculó nada bien la fuerza que necesitaba… y el pase atrás se convirtió prácticamente en un disparo a puerta.

Por suerte para los ‘dockers‘, ahí estaba el portero Jordan Archer para solventar la papeleta. El cancerbero inglés sabía que no podía tocar el balón con las manos, así que no tuvo más remedio que sacarse de la manga un paradón magistral… probablemente, el mejor del año —al menos, el mejor sin manos—.

Tras el partido, a Archer lógicamente le preguntaron por la parada:

No puedo explicaros lo que me pasó por la cabeza cuando vi que la pelota venía así a mi portería. Todos nos quedamos un poco en ‘shock’, aunque la imagen haya sido un tanto cómica. Por suerte logré sacar la pelota por encima del travesaño

El paradón fue tremendamente valioso, dado que llegó cuando el partido aún iba 0-0. Al final, el Millwall acabó imponiéndose con un contundente 3-0.