Estos son los mejores memes que encontramos en grupos de música electrónica

En momentos de procrastinación no hay nada mejor que revisar Facebook y todos sus oscuros rincones. Y sí que hay oscuridad en nuestra red social favorita en la que más de mil millones de usuarios activos están constantemente compartiendo contenidos de lo que sea que se les ocurra. Tu amigo cristiano se la pasa compartiendo oraciones, tu tía solterona publica mensajes motivacionales y tú, amante de la música electrónica, probablemente seas de los que comparte tracks y sets para presumir ante tus amigos tu amplio conocimiento sobre este género.

Puede ser, incluso, que seas de esos que participa activamente de los grupos temáticos en la red social, que tengas una mente creativa para lo viral, además de un vasto conocimiento en paint, y en tus ratos libres te dediques a crear memes para compartir en estos grupos. Al parecer hay mucha gente que hace eso. Confieso que estoy en más grupos sobre música electrónica que los que una persona normal estaría. Y lo peor no es que sean mucho, sino que la curaduría es extraña. O sea, son grupos que proclaman amor hacia el género pero en los que se publican cosas como esta:

Videos by VICE

Se odia conjuntamente el reggaeton:

Y se idolatra a Skrillex:

Y créanme, amigos, eso no es lo único ni lo más ‘wtf’ que he encontrado. Aquí compilé algunas de las imágenes que he visto en estos grupos y que más confusión me han generado.

No sé. No entiendo. Cuando vi esto creo que hice el mismo gesto que David Guetta cuando le tomaron esta foto ¿Se confundieron? ¿le están preguntando a Guetta? ¿todo esto es intencional?

Este es viejo, pero no deja de dar risa. Además alguien le contestó con otro meme.

Este es chistoso porque es verdad.

Este es simplemente… indescriptible.

Para los de lenta comprensión (como yo, al principio no lo entendí), si juntas «pucho» y «jenso» formas la palabra «puchojenso», que en jerga de grupo de Facebook sobre música electrónica significa «Put your hands up», y al parecer es la frase favorita de esta gente.

Este también es chistoso porque es verdad.

También odian a Justin y todo lo relacionado con él, aunque a veces lo olvidan para decir que Jack Ü es lo mejor que le ha pasado a esta industria.

Y bueno, en los grupos de música electrónica hay campo para todo, menos para.

Pero bueno, me buscaré otro grupo de música electrónica porque aunque «◢◤YO◢◤AMO◢◤LA◢◤MUSICA◢◤ELECTRONICA◢◤FANS◢◤» tenga más de 30,000 miembros activos, como que no son muy mi tipo.