Miguel Cabrera asegura que si regresa a Venezuela lo matan

Miguel Cabrera, la máxima figura histórica de Venezuela en el beisbol de Grandes Ligas, aseguró este lunes en sus redes sociales que si va a su país lo matan, y que ha tenido que pagar extorsiones por la seguridad de su familia en Venezuela.



«Como me dijeron unos chavistas, si voy para Venezuela, me quiebran, me matan. Así me dijeron», denunció Cabrera.



La declaración es parte de una serie de videos publicados por el pelotero en Instagram, donde ofrece su postura sobre la crisis política que vive Venezuela, y en la que expresa su solidaridad con los opositores, aunque no necesariamente dice considerarse un opositor.



Videos by VICE

«La gente dice que yo no me he pronunciado porque soy chavista», aclara Cabrera. «Yo no necesito ser chavista, ni opositor. Yo soy venezolano y yo protesto por la verdad. Que se acabe el comunismo en Venezuela, porque eso es un comunismo. Este es un saludo para la gente de la resistencia: no están solos, los seguimos apoyando. No están solos, vamos a seguir luchando».

Miguel Cabrera juega para los Detroit Tigers en Grandes Ligas, y pasa la mayor parte del tiempo viviendo en Estados Unidos, pero sigue teniendo familia en su país. Denuncia que ha tenido que pagar vacuna, o extorsión, para darle protección a su madre.



«Yo estoy aquí (en Estados Unidos), y estoy cansado de pagar vacuna, porque me van a secuestrar a mi vieja», señaló Cabrera. «No sé si son policías, malandros. No sé quién coño son. Lo único que sé es que cuando ubiqué una gente se desaparecieron».

El pelotero de los Detroit Tigers asegura que contaba con una escolta para su familia en Venezuela pero se la quitaron. «Me quitaron las escoltas porque dicen que son del gobierno, y solo espero que a mi familia no le pase nada. Por favor, no le hagan nada a mi familia. Se lo pido».

Cabrera es enfático en que tiene que haber un cambio en Venezuela y por eso ha decidido tomar una postura más agresiva en su discurso.

«Nunca me he metido en política, pero ahora mismo, tenemos que meternos en eso, porque al país lo tienen secuestrado. Pueblo, le hablo con el corazón: aquí no hay guerra de nada, aquí hay guerra de poder. Vamos a llamar a elecciones. Chavista, opositor, o como te quieras llamar, pero tenemos que llamar a elecciones todos»

En su carrera, Miguel Cabrera ha ganado más de 200 millones de dólares tan solo por concepto de salario, según la base de datos Baseball Reference, y tiene contrato garantizado para ganar otros 184 millones en los próximos seis años. A menudo, Cabrera ha sido señalado de que denuncia desde la distancia, la riqueza y la comodidad, aunque el pelotero asegura sí ha ayudado a Venezuela, y asegura no haber ayudado solo creando academias para desarrollar jugadores para Grandes Ligas.



«¿Qué quieren que yo ayude por Venezuela? ¿Quieren que mande armas? Porque yo he ayudado mucho a Venezuela. He mandado medicinas, he mandado comida», enfatiza Cabrera.