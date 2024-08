Mike Díaz es nuestro artista de la semana

Para la gente que consume rap hecho en México el nombre de Mike Díaz guarda un especial sabor en el paladar cuando se menciona, como uno de los más complejos y singulares artistas del género, un chamán de objetos verbales que hipnotiza serpientes con las sílabas. El originario de Aguascalientes (donde todavía reside), es una bestia lírica que, desde hace un par de años, sufrió un renacimiento como persona y como artista que comenzó con el estreno de “Ser Galáctico” y culminará con el estreno del segundo disco de Mike. En el inter, ha estrenado otros cuatro temas y tres videos y el material en su conjunto indica a que es una de las entregas del año.

“Kintsugi” es el último tema con video que sacó, una exploración sobre las parejas, el amor y el desamor, que tiene capas como cebolla. Mike nos regaló estas palabras al respecto de qué significa y de cómo compuso el tema: “‘Kintsugi’ viene del japonés, el arte que trata de admirar la belleza que hay en las cicatrices, es motivo de orgullo, y por lo tanto me gustó esa onda, esa filosofía como para ponerle al título, ya que la canción habla de rupturas, de relaciones y de karmas instantáneos, aventuras. Entonces esta canción sí tiene un poco de mí y de otras personas, ya que yo en realidad nunca me he enamorado de una sexoservidora, pero me gustó el tema.

Yo creo que todo el mundo ha buscado una aventura en algún momento , en alguna relación o a lo mejor la va a buscar en algún momento. Sin embargo, yo creo que todo caemos en esa monotonía de la relación y es parte de ¿no? Y fue intentar retratar algo que no hemos escuchado en otras canciones y menos en el rap y fue como tratar de fotografiar ese momento y llegar a otro nivel.

Yo nunca había hecho un tema así, pero me sentí cómodo, me sentí bien, sí estaba chido fluir distinto, una manera más suave. Este beat es de Endrizzy Beats, desde Estados Unidos. También hay unas voces que no son sampleadas, sino son de Gabriela Bernal de un grupo que se llama Jade de acá de Aguascalientes y creo que se escuchan muy elegantes.

Dale play a nuestra playlist con canciones favoritas del 2018 y checa abajo las otras canciones que metimos en nuestra actualización de esta semana.

