Millennials: Elvis Crespo siempre fue el rey y no importa qué diga Dua Lipa

Es maravilloso cómo funcionan los seres humanos. Sabemos que nuestro plato de comida está ahí, en la mesa, esperando a ser adorado por alguien. Pero si nadie nos dice que se ve bonito y huele bien, probablemente no nos importe nunca. Lo dejamos enfriar y que pierda su color. Así somos con casi cualquier cosa. Si una persona que adoramos nos dice que el color azul es el más cabrón de la historia de los colores, al otro día compraremos todas las prendas azules que veamos en la tienda. Nos gusta pertenecer desde la época de los dinosaurios. Sentirnos queridos. A gusto. Frescos. Así es esto.

Hace días, una de las personas más queridas de cualquier red social, Dua Lipa, tuiteó acerca del rey del merengue: Elvis Crespo. Colocó en sus 180 caracteres el video de “Suavemente” y dejó saber lo “feliz que la ponía” esa canción.

https://twitter.com/DUALIPA/status/1096948521876500480

Y claro, querida Dua: a todos nos hace absurdamente felices el bueno de Elvis.

Este hombre ha estado presente en la niñez de todo millennial latino. En las fiestas. En la cena de la abuela Matilda. Cada vez que nuestras mamás nos querían enseñar a bailar. Siempre ha estado ahí. Es el rey del merengue.

Elvis Crespo es una estrella de rock. No voy a discutir esto. Y sí: todos sabemos que masturbarse en un avión frente a mucha gente está mal. Si se quieren masturbar, adelante, pero en privado. Sin invadir a nadie. Dejando eso claro, y pensando en todo el revuelo que se armó en RRSS por culpa de Dua Lipa y su declaración de amor a “Suavemente”, decidimos armar una pequeña lista con 5 canciones que no son “Suavemente” para recordarte por qué Elvis Crespo es tu papá. No literalmente bb. Pero claro que Elvis nos tomó de la mano a todos los niños de Latinoamérica mientras crecíamos y, de alguna forma, pienso que esta es mi pequeña y barata manera de retribuirle esos momentos de felicidad.

Luna llena

Hacer merengue es absurdamente difícil. Regularmente tiene a los mejores músicos detrás de cada instrumento y se oye el virtuosismo (de buena manera) cada vez que suena una canción. “Luna llena” tiene todo: hermosa melodía, coros preciosos y lo más importante en cualquier canción de merengue, te hace bailar así no tengas la más perra idea de cómo moverte. Además, funcionó como otra canción estrella en Suavemente, disco que tuvo la canción con el mismo título y que ya todos, absolutamente todos sabemos qué pasó luego que el planeta la conoció.

Tu sonrisa

Lo hermoso de “Tu sonrisa” es que apenas empieza la canción tu cerebro completa la frase del intro él solo. Más que una canción, es un mecanismo que toca la parte más sensible del hipotálamo y manda un mensaje directo para que, rápidamente, completemos nosotros mismos la frase. Una especie de cubo de Rubik. Reto a cualquier ser humano a que le dé play al tema y automáticamente no complete el “algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida“. Claramente esta canción tuvo que llegar al #1 en Billboard. No había otra manera ni forma de estar entre los humanos parar este torbellino de sabor.

Nuestra canción

Voy a tomarme el atrevimiento de bautizar esta joya como merengue sad. O sad merengue. El rey Elvis nos dejó una canción para bailar mientras estamos tristes antes que existiera el reggaetón triste o el deprerreo, frase patentada por un gran amigo. Una de las características básicas de Elvis Crespo es ser un visionario. Quiso escribir una hermosa canción para bailar con tu pareja y pensar en todas las cosas tristes acerca de tu relación. Ese viaje que nunca sucedió. La película que dejaron de ver para coger. Ese nude que no era de tu pareja que terminó tu relación. El suegro. El mal aliento en las mañanas. Esta canción es para celebrar estas cosas. Gracias, Elvis.

Píntame

Lo siento, esta canción es rock n’ roll. Es Chuck Berry tocando con sus primos en un garage. Sustituyan el “píntame, le dije yo al pintor” por un lick de guitarra y me llaman. Es difícil conseguir joyas así. Y también, es el track latino de Technotronic. Elvis estaba tocado por el dios del mambo, el merengue y el hip house. La forma en la que raspa la voz (igual que Kurt Cobain, feliz cumpleaños) para entrar al coro es angustia noventera. Es comer un taco al pastor después de 25 cervezas light. Es eso que los humanos buscamos cuando nos preguntamos “¿para qué vinimos al mundo?”. Difícilmente se logran este tipo de hitos musicales, hay que estar en un momento muy dulce y lúcido. Dios bendiga a Elvis Crespo.

Hora enamorada

Si esta canción hubiese salido en la época de los memes, ¿saben cuántos memes existirián? Internet hubiera crasheado tres o cuatro veces con tantos memes. Cuando iba en la escuela muchísimas veces me hicieron esta malísima broma. En el salón de clases, cada vez que una persona preguntaba qué hora era, salía algún personaje a decir “la hora enamorada”. Elvis hizo memes antes de los memes. Y no hay mejor forma de medir el valor o éxito de alguna obra en la actualidad que los memes. Es vital esto. También Elvis es el tipo de artista que colocaba frases en las canciones antes que los reggaetoneros y los traperos lo hicieran. “Aprieta, aprieta”. Sí, es el “bebecita” de Anuel que admiran todos. No me arroben.

