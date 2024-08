Mira aquí el primer episodio de ‘Jungletown’

Después de su estreno en exclusiva en Canal Odisea el pasado martes, ahora puedes ver íntegramente el primer episodio ‘Jungletown’, el show de VICELAND en el que acompañamos al emprendedor norteamericano Jimmy Stice, en su intento de construir una ciudad sostenible en medio de la jungla panameña.

El proyecto ha atraído a docenas de jóvenes que quieren ayudar a Stice a hacerlo realidad, pero cuando las cosas empiezan a ponerse difíciles en Kalu Yala, los voluntarios se empiezan a preguntar si no habrán cometido un error.

Videos by VICE

Aquí abajo puedes leer una entrevista con Ondi Timoner, la directora de la serie.

La primera vez que la directora Ondi Timoner visitó Kalu Yala, la comunidad en la que se desarrolla Jungletown, la nueva serie de VICELAND, que hizo en calidad de amiga de Jimmy Stice, fundador del asentamiento, un hombre movido por sus visiones de construir una comunidad sostenible y resistente a los inminentes efectos del cambio climático en el corazón de la selva de Panamá. Lo que Timoner no esperaba es que de su visita acabara naciendo un proyecto que todavía hoy sigue en marcha. De hecho, la fundadora y directora de Interloper Films se había propuesto dejar de hacer documentales tras la controversia provocada por cintas como Dig! y We Live in Public (que analiza el aspecto de la privacidad en la era digital). Sin embargo, Timoner no sabe decir que no a oportunidades tan irresistibles como la de Kalu Yala, y una vez dentro, lo da todo por el proyecto. “Grabé 2,5 terabytes en, no sé, ¿dos días, quizá?”, afirma.

De vuelta en EE. UU., Timoner presentó la idea a VICELAND, y una vez aprobada, redujo el metraje a 80 minutos la semana antes. “Le pregunté a Spike [Jonze, copresidente de VICELAND], ‘¿Significa eso que tengo luz verde? Porque podría aprovechar el fin de semana para convencer a unas cuantas personas de que dejen atrás sus vidas aquí y se muden a Panamá durante tres meses”. Y eso fue exactamente lo que hizo: en solo dos semanas, Timoner grabó una historia en la que explora todo tipo de temas, desde las relaciones interpersonales al cambio climático.

Contactamos con Timoner cuando iba de camino a una fiesta en Hollywood; nos envió fotos de superro Trixie y hablamos de todo: documentales, ambición y, por supuesto, Kalu Yala.

VICE: Gran parte de tu trabajo es en formato documental e implica cierto grado de inmersión en diferentes culturas por tu parte. ¿Cómo fue en el caso de Kalu Yala?

Ondi Timoner: Los dueños de una startup de Los Ángeles vieron We Live in Public y se obsesionaron con la idea de que les hiciera un documental. Insistieron mucho y me enviaron fotos, asegurándome que iban a cambiar el mundo. Fui a una conferencia de startups y descubrí que se había convertido en una especie de cantera de emprendedores con proyectos que prometían cambiar el mundo por mucho menos dinero, más rápido que nunca y dedicando menos recursos humanos. La otra cara de la moneda de We Live in Public era aquella increíble oportunidad democratizadora que representaba internet y que ofrece la libertad de vender directamente a los consumidores y conectar con los fans.

Empecé a aceptar invitaciones a eventos como las Summit Series y Hatch Conference, y en este último fue donde conocí a Jimmy. “¿Qué haces?”, le pregunté. “Estoy construyendo la población más sostenible del mundo en la selva de Panamá”, respondió. “No entiendo muy bien lo que me acabas de decir, pero parece muy raro”, le dije. Un año después volvimos a coincidir en Hatch y me dijo: “Oni, tengo que encontrar la forma de contar mi historia. ¿Por qué no vienes a Panamá y le echas un vistazo, como amiga?”. Viajé hasta allí y lo que vi me pareció tan increíble que inmediatamente me puse a grabar. Me gusta grabar de forma prolongada en el tiempo, ya que el tiempo ofrece las mejores historias de la vida.

Es interesante porque estos jóvenes se enfrentan a un mundo muy poco prometedor en cuanto al medio ambiente. Por primera vez, con este proyecto la sostenibilidad parece algo factible, una solución atractiva, cargada de soluciones en potencia y también de problemas, pero tangible. Es una experiencia tremendamente inspiradora que podría cambiar la visión de estos chicos de su paso por el planeta. Para los que no estamos preparados para ir a vivir a la selva de Panamá, esto supone una oportunidad de reflexionar sobre las pocas cosas que estamos o no haciendo al respecto. Es un proyecto muy entretenido que invita a reflexionar.

La serie juega con la yuxtaposición de una utopía y la realidad. Vemos que los becarios acaban muy molestos, y algunos de los que conoces en el primer episodio abandonan por varias razones. Y no es que no deseen que esa visión se convierta en una realidad, es más bien una cuestión de plantearse si realmente es posible y cómo. Son grandes desafíos, pero si logran superarlos y hacer realidad esa visión, Kalu Yala es el lugar en el que vas a querer estar cuando se produzca el cambio climático. Esta gente va a estar mejor preparada para cualquier desastre climático que nosotros, ¿sabes?

Mi trabajo siempre tiene que invitar a la reflexión y obligar al espectador a cuestionarse su propia realidad. Si no, no me interesa. Esta serie no es un reality show. No es habitual ver en la tele un documental de diez horas auténtico al cien por cien, y me he dado cuenta de por qué: porque es insoportable [Risas]. Nunca había vivido un desafío tan estimulante. De lo que no hay duda es de que se puede aprender mucho de esta serie, al margen de todo el drama y la sustancia que tiene. Es una serie única, en ese aspecto.

Háblame un poco de tu experiencia personal en Kalu Yala.

Tengo 44 años y soy artista hasta la médula [Risas], pero lo de dormir en la selva sobre una colchoneta hinchable fue un tema al que me costó bastante acostumbrarme. Ya no tengo 22 años. Allí tengo un equipo de productores increíble que seleccioné del mundo de los documentales, y todos ellos se unieron al proyecto por su amor a este formato. Acabamos muy unidos trabajando codo con codo en ese entorno. Teníamos que viajar casi a diario entre la ciudad de Panamá y la selva para grabar; salíamos a las cinco de la madrugada y volvíamos a las diez de la noche. Durante la posproducción, estuve a caballo entre la selva y Los Ángeles para poder estar pendiente de todo. Estuve como media temporada allí abajo.

La vida en la selva fue dura, pero maravillosa. Hay que reconocerle muchas cosas, a esa comunidad. Cada día es todo un desafío, pero hay mucho compañerismo y buenas intenciones. Son jóvenes muy inteligentes que se preocupan por el mundo. La gente perezosa no aguanta en Kalu Yala. Hay que estar preparado para trabajar constantemente. Para muchos de estos chavales es una prueba de fuego, y también lo fue para mí y el equipo de rodaje. Pese a todo, nos ganamos su confianza. Ya desde el principio se mostraron muy abiertos porque somos gente maja, pero piensa que hay cámaras por todas partes y es una comunidad muy unida. Tuve que elaborar un protocolo y trabajar muy estrechamente con ellos. Acordamos que usarían una señal secreta cuando fueran a hablar de algo que no querían que grabáramos.

Al final estuvimos allí tanto tiempo que acabamos formando parte de la comunidad. Les ayudamos de muchas maneras y ellos acabaron apreciando mucho al equipo de grabación, aunque a veces habrían deseado que las cámaras estuvieran bien lejos. Ahora somos grandes amigos.

¿Qué podemos esperar que ocurra con Jungletown?

Puedes esperar mucha controversia y muchos de los elementos que constituyen una buena historia: el ser humano enfrentado a sí mismo, a la naturaleza, a otros seres humanos… Suceden muchas cosas. No es un camino fácil y requiere mucho trabajo. Jimmy es un personaje absolutamente increíble. Estoy tremendamente feliz de que haya confiado en mí como directora para contar su historia.

La sostenibilidad no es sostenible si no es rentable, y a ojos de muchos Jimmy es el malo de la película por trazar esa línea y recordarnos a todos que, a fin de cuentas, esto no deja de ser una empresa. Por mucho que le hubiera gustado que la comunidad se llenara de hippies, es su negocio y ha de mirar por él. La serie está llena de conflictos, tensión, belleza y sacrificio.

‘Jungletown’, de VICELAND, se emite todos los jueves desde las 23:30 en Canal Odisea.



Y ya sabes, de lunes a viernes, desde las 23:30, sólo tienes que sintonizar en tu televisión el Canal Odisea para ver en exclusiva las series de VICELAND. Series como ‘Gaycation’, nominada a dos premios Emmy y presentada por Ellen Page y su mejor amigo, Ian Daniel, en la que ambos emprenden un viaje personal para explorar las culturas LGBTQ de todo el mundo; ‘Hamilton’s Pharmacopeia‘, en la que acompañamos a Hamilton Morris en sus investigaciones sobre la historia, química e impacto social de las drogas más extraordinarias del mundo; ‘Abandoned’, en la que el legendario skater Rick McCrank emprende un viaje de descubrimiento de lugares abandonados con las personas que los disfrutaban mucho antes de que fueran relegados al olvido o ‘Epicly Later’d ‘, donde Patrick O’Dell explora el pasado y las aventuras actuales de los personajes más enigmáticos del skateboarding con imágenes nunca antes vistas de leyendas como Bam Margera, Spike Jonze, Harmony Korine, Chad Muska y Heath Kirchart.

Entra aquí para saber cómo ver VICELAND en España.

Suscríbete a nuestra newsletter para recibir nuestro contenido más destacado.