Mira la presentación de 50 minutos de Floating Points en THUMP Sessions

En THUMP hemos sido muy claros sobre nuestro amor al productor londinense, Floating Points. Su esperado álbum debut, Elaenia, fue uno de nuestros favoritos del 2015 y el «Final Plastic People Mix» con el músico inglés Four Tet fue nuestro mix número uno del año. Todo esto, por supuesto, seguido de la ocasión en que trajo a su banda de 11 integrantes a las oficinas de YouTube en Nueva York para una increíble presentación de «Silhouettes (I, II, III)«.

Cuando conversamos con Shepherd en diciembre, le contó a THUMP sobre cómo tocar con una banda libera una salvaje energía, «Cuando estábamos haciendo las presentaciones, nos dimos cuenta que esa clase de energía existe en la banda y eso es lo que queríamos grabar,» comentó Shepherd. «En el álbum hay un track llamado ‘Thin Air’ que es tan intrincado, delicado y controlado, y pierdes algo de eso en vivo,» agregó.

Videos by VICE

Hoy tenemos una sorpresa para sus fans, su sesión en THUMP duró un poco más de lo que el previo clip duraba. Cuando el equipo llegó a los estudios de YouTube en Nueva York, también grabaron una versión de «Argenté» así como dos composiciones aún no publicadas y hoy estamos revelando todo por completo. Al igual que en «Silhouettes (I, II & III)», un arreglo de luces producidas por PAblo Barquín y Anna Diaz de Hamill Industries le da a la presentación una dimensión visual. Checa arriba los cincuenta minutos y mira el tracklist y los créditos más abajo.

Shepherd también ha anunciado una gira por Norteamérica para los meses de abril y mayo, puedes checar más abajo las fechas.

Tracklist:



Open

Silhouettes (I,II & III)

Argenté

Close

Presentando:

Sam Shepherd – Rhodes & Buchla

Dave Okumu – Guitarra

Leo Taylor – Batería

Alex Reeve – Bajo

Phillip Granell – Violín

Paloma Dieke – Violín

Anisa Arslanagic – Viola

Magda Pietraszewska – Cello

Renate Sokolovska – Flauta

Tom White – Trombón

Shabaka Hutchings – Saxofón y clarinete

Fechas:



4/25 – LOS ANGELES, CA – Masonic Lodge at Hollywood Forever Cemetary [boletos]

4/26 – LOS ANGELES, CA – Masonic Lodge at Hollywood Forever Cemetary [boletos]

4/27 – SANTA ANA, CA – Constellation Room [boletos]

4/28 – SANTA CRUZ, CA – The Catalyst Club [boletos]

4/29 – SAN FRANCISCO, CA – Mezzanine [boletos]

4/30 – LOS ANGELES, CA – Shrine Auditorium * [boletos]

5/1 – PORTLAND, OR – Doug Fir Lounge [boletos]

5/3 – SEATTLE, WA – Neumos [boletos]

5/4 – VANCOUVER, BC – Celebrities Nightclub [boletos]

5/7 – CHICAGO, IL – Metro [boletos]

5/10 – TORONTO, ON – Mod Club [boletos]

5/11 – MONTREAL, QC – Phi Centre [boletos]

5/12 – NEW YORK, NY – Bowery Ballroom [boletos]

5/13 – BROOKLYN, NY – Music Hall of Williamsburg [boletos]

5/17 – WASHINGTON, DC – U Street Music Hall [boletos]

5/19 – DURHAM, NC – Moogfest 2016 [boletos]

5/22 – ATLANTA, GA – Shaky Beats Festival @ Centennial Olympic Park [boletos]