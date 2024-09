Mirko “Cro Cop” Filipovic anuncia planes de retirarse, otra vez

Luego de su triunfo en Año Nuevo —ganó el Grand Prix inaugural de peso abierto en Rizin FF— la leyenda de K1 y Pride, Mirko «Cro Cop» Filipovic habló para el canal Croatian TV sobre sus planes de retirarse después de noquear a Amir Aliakbari.

Además de derrotar a Aliakbari en la final del torneo, derrotó a Hyun Man Myung por sumisión, y a Muhammed «King Mo» Lawal y al luchador de sumo Baruto por nocaut para ganar el Gran Prix, diez años de ganar un torneo igual en Pride para después superar a Josh Barnett en UFC.

Cro Cop anunció ya ha anunciado su retiro varias veces antes. En 2012, después de una derrota por nocaut técnico ante Roy Nelson, el croata anunció que se retiraría del MMA para volver a pelear kickboxing. Estaba programado para pelear en Zagreb, Croacia en 2013, en un evento llamado «La última pelea de Cro-Cop». sin embargo, el evento luego se mezcló con K-1 para crear el primer Grand Prix mundial en Japón. Derrotando a peleadores como Jarrell Miller, Pavel Zhuraylev e Ismael Londt en el camino, Cro Cop ganó el World Grand Prix de K-1 por primera vez, trece años después de terminar como finalista en 1999.

El peleador croata tuvo ganas de volver al deporte y regresó a UFC en 2015. Vengó su derrota ante Gabriel Gonzaga, finalizando la pelea con una serie de golpes llevándose así la victoria por nocaut técnico.

Cro Cop enfrentaría a Anthony Hamilton pero después se anunció que había sufrido una lesión y tenía intenciones de retirarse del deporte. USADA publicó una declaración ese mismo día explicando que había sido suspendido por una potencial violación al protocolo antidoping. La leyenda de Pride luego declaró que había usado hormona de crecimiento para recuperarse de la lesión, y la organización lo suspendió por dos años. Claro que al final no se retiró y firmó con Rizin.

Al hablar con el canal croata Nova TV (según la traducción de FightSite.hr), Cro Cop dijo: «Firmé un contrato de quince peleas con Rizin. Estoy bromeando, claro. Es definitivamente mi último torneo grande, definitivamente es el final de mi carrera. Tengo problemas de salud y no puedo continuar.

«La única opción sigue siendo aluna pelea de despedida, pero sólo si me recupero de la rodilla. No quiero pasar por lo que pasé al prepararme para este torneo. Sé que a menudo digo que estoy terminando mi carrera, pero en verdad este es el final. Será difícil, por supuesto. La gente que me conoce se burla por tantas veces que me he retirado, pero ya le prometí a mi familia que ahora si llegó el final».

No importa si Cro Cop decide retirarse ahora, siempre será recordado y reconocido como uno de los mejores pesos completos en el MMA y kickboxing.

Durante su carrera en los deportes de combate, Filipovic ganó torneos de K-1 y Pride, además de Rizin, y es la única persona en hacerlo, además de ser uno de dos peleadores en ganar campeonatos mundiales en MMA y kickboxing.

En kickboxing enfrentó peleadores como Bob Sapp, Ray Sefo, Remy Bojansky, Mark Hunt, Peter Aerts, Ernesto Hoost y el gran Andy Hug. En el MMA lo hemos visto enfrentar a Wanderlei Silva, Josh Barnett, Fedor Emelianenko, Alex Emelianenko, Frank Mir, Antonio Rodrigo Nogueira, Heath Herring, Igor Vovchanchyn, Mark Coleman, Alistair Overeem, Hong Man Choi y el gran Kevin Randleman.



Tal vez Cro Cop se ha tomado el retiro a la ligera, pero si la pelea pasada fue la última de su carrera en las competencias, es difícil imaginar una mejor manera de alejarse del deporte que con un trofeo de campeón.