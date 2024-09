Algunos grandes artistas nos hablan de la sobriedad y su vida como DJs

Beber y tomar drogas son usualmente sinónimos del club y la cultura rave, y THUMP pasa mucho tiempo explorando el rol de estas sustancias intoxicantes en nuestra escena. Para muchos fiesteros y productores, destruirse puede ser una parte complementaria de la vida nocturna, sin embargo, si se exagera, salir a divertirse puede convertirse en algo muy poco saludable. ¿Qué pasa cuando la música se vuelve algo secundario al ir de fiesta?

Inspirado por la travesía reveladora de ir de fiesta estando sobria de nuestra colega de THUMP, Michelle Lhooq, decidimos hablar con algunos artistas electrónicos –incluyendo a Moby, Tommie Sunshine y Kill Frenzy– sobre sus razones para elegir vivir libre de las sustancias que tantos de sus pares y fans ven como parte integral de la experiencia del club.

Hay un refrán común en la escena club que dice que «todo gira en torno a la música». Para estos vatos, realmente es así.

Fotografía: cortesía de Philip Boegle

7 años sobria

Birmingham, Reino Unido

THUMP: ¿Qué piensas de la sobriedad en la escena club?

Rebekah: A cualquiera que se encuentre batallando con la bebida o las drogas, quiero decirle que no está solo. Si estás batallando con esto, existen algunos grupos de apoyo muy buenos que solo quieren lo mejor para ti. Rodéate de otras personas sobrias y créeme que sí es posible; yo he salido y bailado más y me he apasionado más por la música durante mis años de sobriedad que en todos los de fiesta. Cuando recobras la sobriedad y sacas la oscuridad de tu vida, cosas mágicas pueden pasar.

¿Cuáles son las ventajas de girar y tocar afuera estando sobrio?

Una mente más despejada en todos los aspectos. Poder girar sin tener crudas es lo mejor, especialmente luego de años de causarme tanto daño. Me mantiene positiva y en un buen estado mental cuando conozco a personas nuevas. Tocar sobria me permite ser capaz de leer a la audiencia un poco mejor. Puedo canalizar la energía, que creo que es más puro y espiritual que si usara drogas o alcohol.

¿Algún tip para mantenerse sobrio?

Siempre tomo café antes de irme del hotel. En cuanto llego al escenario me vigorizo con la energía del ambiente del club. El hecho de estar constantemente mezclando o usando efectos cuando toco me mantiene ocupada. Tuve que cambiar, trabajar en mi confianza detrás de los platos sin ese trago o línea para «entrar en ambiente» para tocar. Al principio todavía me ofrecían drogas pero ya casi no pasa porque la gente parece sentir o saber que ya no estoy en eso. Aprender a entender las verdaderas razones por las cuales quería beber o tomar drogas me dio la libertad para estar sobria. Al final, esta decisión fue probablemente la mejor que he tomado.

Fotografía: cortesía de Melissa Danis

Nueva York, NY

8 años y medio sobrio

THUMP: ¿Es un reto para tu sobriedad el estar en ambientes tan fuertemente influenciados por el uso del alcohol y las drogas?

Moby: A veces, temprano en la noche, cuando todos están en su segundo trago. Pero al final de la noche cuando todos están indomables y llevan 10 o 20 tragos, la sobriedad parece la mejor decisión que he tomado.

¿Cuáles son las ventajas de girar y tocar estando sobrio?

Casi demasiadas para enumerar: no hay crudas paralizantes, ni decisiones lamentables a las 3 AM, ni vuelos perdidos, ni miseria en la habitación de hotel, ni insomnio de dientes apretados a las 7 AM.

¿Qué te mantiene encaminado en tu sobriedad?

Pensar en unas cuantas miles de veces en las que no estaba sobrio y terminaba con una cruda queriendo morirme.



Fotografía: cortesía de Maxwell Schiano

Nueva York, NY Dos años sobrio

THUMP: ¿Qué piensas sobre volverse sobrio?

GENG: Hay personas que están realmente luchando con la enfermedad de la adicción. No quiero ponerme a sermonear ni nada, pero esta vieja ideología de ‘destrúyete y hazte más fuerte’ –ya sea inyectada en el marco de la vida nocturna o en la cultura pop y juvenil– realmente se trata de güeyes sacándole provecho a una enfermedad. Todo se refuerza a través del filtro de la cultura de consumo, hasta la celebración del autoabuso por aquellos canonizados como ‘almas torturadas’, ya sea Kurt Cobain y Courtney Love o Future y Chief Keef. Les mando fuerza y luz a todos aquellos que han estado o actualmente están en esta batalla de constante recuperación tratando de mantener la sobriedad. Espero que encuentren el poder para ser capaces de vivir más allá de los grilletes de la dependencia química.

¿Cuáles son las ventajas de girar y tocar estando sobrio?

Cuidar tu salud. Ya se debilita mucho cuando desgastas tu sistema trabajando una serie de noches largas, como para llenarlo de toxinas luego de privarlo de las cosas que más necesita para funcionar: comer bien, dormir, y el sol.

¿Cómo te mantienes sobrio cuando estás girando o tocando afuera?

Escogiendo hacerlo. Amándome a mí mismo y siendo agradecido por otro día más. Se vuelve algo real cuando puedes despertarte temprano y funcionar al punto de ser productivo.

Photo courtesy of the artist

Brooklyn, N.Y.

12 años sobrio

THUMP: ¿Cuáles son los desafíos de estar sobrio en la escena electrónica de hoy?

Tommie Sunshine: He viso a algunos de estos chicos que ascendieron rápidamente y que ahora son cabezas de cartel en grandes festivales, y he visto a sus tour managers tener que literalmente cargarlos porque están demasiado borrachos como para caminar, cuando ni siquiera tienen edad para tomar. Yo solo era un chico al que le gustaba la fiesta que creció alabando a Warhol, Hunter Thompson y Ken Kesey, y que quería vivir la vida; pero ser famoso no era parte de la ecuación. Ahora, hay un elemento de fama que tiene que ver con esa intoxicación. Agrégale eso a las drogas y el alcohol y se convierte en una intoxicación seriamente peligrosa. Sencillamente estás en una oleada de serotoninas. Muchos de estos chavos del EDM que ahora están montados en la cima de la ola, pasarán por momentos duros cuando sus carreras comiencen a desfallecer, las ofertas en los festivales comiencen a desaparecer y la atención comience a decaer. Muchos de estos artistas tendrán caminos muy duros.

¿Qué te hizo decidir volver a la sobriedad?

El momento crucial fue cuando pasé cinco días en Austin en el South By Southwest, seguido de siete días corridos en el Winter Music Conference, en Miami. Fueron 12 noches de ginebra y cocaína noche tras noche. En ese punto, mi combustible era una botella de ginebra en una cubeta de hielo que se acababa en los primeros 20 minutos del set. Ni siquiera me preocupaba por mezclarlo en un trago, me lo tomaba puro.

Luego de 12 noches de eso, estaba frito. El fin de semana siguiente, volé a Lima, Perú, que no es el mejor lugar para alguien a quien le gusta la cocaína. Allí puedes conseguir un gramo de coca por cinco dólares. Es algo estúpido. Me dieron una bolsa del tamaño de una bola de beisbol. Después de haber consumido una cantidad repugnante de cocaína me miré al espejo y no me gustó lo que vi, me veía viejo y verdaderamente escalofriante. En ese preciso momento terminó.

¿Cuáles son las ventajas de tu estilo de vida sobrio?

Estoy muchísimo más centrado. Ahora cuando estoy poniendo música, 100% de mi atención está en la música, y no en servirme un trago, fumar un cigarrillo o socializar. Cuando pongo música, eso es la droga, ver la sala, controlarla y luego hacer que todos se vuelvan locos. Si puedo conseguir eso, me voy eufórico. Eso es una noche exitosa.

Hubo un momento comenzando mi carrera en el que comencé a viajar internacionalmente y veía mi pasaporte y decía «¿Moscú? ¿Cuándo chingados estuve en Moscú?» No tenía ningún recuerdo de haber ido a alguno de esos países. Bebía en el aeropuerto, iba al toque y me emborrachaba, para luego irme a casa a recuperarme de la cruda. Eso era lo normal. Ahora, cuando voy a ciudades, puedo disfrutarlas.

¿Algún tip para mantenerse sobrio?

Tienes que llegar a esa conclusión por ti mismo. Yo sufrí. Creo que así es para muchas personas. Por dentro, la están pasando muy mal. Me estaba automedicando, sufriendo de depresión. No es una batalla para mí. Fue una decisión tan seria que no me fue nada difícil decidir que ya no más. Así es como logras dejar algo. Soy muy afortunado porque mi sabiduría e inteligencia fueron más fuertes que mi enfermedad.

Fotografía: cortesía del artista

Boston, MA

15 años sobrio

THUMP: ¿Qué te gusta de la sobriedad?

Joe Bermudez: Es una de las mejores decisiones que he tomado. La vida cuando estás girando es difícil. Pones música al menos hasta las 2 AM y 9 de 10 veces tienes un vuelo a la próxima ciudad a las 6 AM. Solamente eso tiene consecuencias en tu cuerpo, así que no necesito agotarlo más de lo que ya está.

¿Cómo te mantienes sobrio cuando giras o tocas afuera?

Es muy fácil. Trato el tocar como a un trabajo de verdad porque para mí, ciertamente lo es, y quiero ser capaz de darle lo mejor de mí. Si fuera un banquero o un doctor y me presentara en el trabajo con un coctel, estaría despedido de inmediato.

¿Es un reto el estar en ambientes tan fuertemente influenciados por el uso del alcohol y las drogas?

En realidad no. Cuando comencé, solía haber un estigma al respecto, pero ahora la gente se impresiona mucho de que pueda estar alrededor de tanto alcohol y no tenga la más mínimas ganas de beber. Y el chico de las luces se volverá tu mejor amigo, porque de repente él recibe todas las bebidas gratis que la gente te da a ti.



Fotografía: cortesía de Peter Gooding

Los Angeles (vía Bélgica)

8 años sobrio

THUMP: ¿Cómo te volviste sobrio?

Kill Frenzy: Decidí que quería ver si podía salir sin beber. Las primeras veces estaba muy aburrido, pero continué haciéndolo para ver qué pasaba. Terminó gustándome muchísimo. Puede sonar contraintuitivo, pero de hecho me ayudó a ganar más confianza y ser menos introvertido. Sin el alcohol haciendo que me valiera madres, era más difícil acercarme a las chicas, bailar o incluso poner música. Las primeras veces que toqué siempre necesité de un par de tragos para calmar mis nervios porque mis manos temblaban muchísimo. Tuve que aprender a poner música de la manera difícil, pero después, de hecho aprendes esta destreza de verdad en lugar de beber esa suerte líquida toda la noche.

¿Cuáles son las ventajas de girar y tocar estando sobrio?

Personalmente pongo más atención a lo que estoy haciendo –puedo planear tres o cuatro tracks con antelación y saber adónde voy musicalmente. También tengo mejor conexión con la audiencia. Si estás un poco tomado, podrías pensar que tienes todo hecho y que a todos les encanta lo que estás haciendo, pero puede no ser la realidad. Pero, diría que la ventaja más obvia es que no terminas yéndote a la cama con ningún dragón que te haya robado cuando despiertes en tu habitación de hotel.



Fotografía: cortesía del artista

Bristol, Reino Unido

4 años sobrio

THUMP: ¿Por qué elegiste la sobriedad?

Will Clarke: Personalmente creo que es un tema que necesita ser más discutido en la industria, porque definitivamente es un problema muy grande para algunos y creo que la gente se esconde detrás de eso. Lo único que diría es que, si alguien quiere ayuda, hay muchas formas de adquirirla. Habla de eso, sé abierto y honesto con tus verdaderos amigos a tu alrededor. Pide ayuda, ve a un terapeuta, ve a rehabilitación, tómate un descanso personal. Puedo asegurarte que te hará más fuerte en la vida y te ayudará a volverte más creativo.

Mis padres eran propietarios de su propio centro de rehabilitación, por lo que prácticamente crecí en este ambiente. Subconscientemente, estar rodeado de adictos la mayor parte de mi vida me generó rechazo. A través de los años he conocido a personas súper talentosas –ya sean atletas, músicos o diseñadores– cuyas vidas han sido destruidas por la adicción.

¿Cuáles son las ventajas de girar y tocar afuera estando sobrio?

Todo. En primer lugar, siempre recuerdo las noches. Puedo leer a la audiencia mejor, interactuar con otras personas y recordar caras familiares de toques pasados, etc. También algo importante es el día siguiente; me gusta despertarme e ir al gimnasio o al menos tener un respiro antes de mi próximo vuelo. Personalmente creo que querría saltar de un acantilado si tuviera que montarme en un vuelo estando crudo.

¿Cómo te mantienes sobrio cuando estás de gira o tocas afuera?

Creo que tengo mucha suerte porque la bebida y las drogas nunca han sido un problema para mí. Es literalmente algo que no me gusta y no veo lo bueno que hay en ello, así que es muy fácil. Entiendo totalmente el por qué las personas beben y consumen drogas. Realmente sí lo entiendo, solo que no me es atractivo. Algunas veces sí me frustro cuando la gente intenta obligarme a hacerlo. Siento que tengo suerte porque soy lo suficientemente fuerte para decir «no», pero para alguien que apenas está comenzando a recuperarse, eso lo pondría en una situación sumamente difícil. Creo que algunas personas necesitan relajarse un poco y entender que cuando alguien dice que no, significa que no.



Fotografía: cortesía del artista

Berlín (vía Italia)

8 años sobrio

¿Es difícil para ti mantenerte sobrio?

Para nada. De hecho es muy divertido. Como dicen: «La gente es extraña cuando eres un extraño».

¿Cuáles son las ventajas de girar y tocar afuera estando sobrio?

La cantidad de energía, atención y concentración. Y el tiempo de recuperación. También tienes un entendimiento más profundo de lo que pasa en la vida.

¿Algún tip para mantenerse sobrio estando de gira o tocando afuera?

Bebe agua de coco y haz mucho yoga.