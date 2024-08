Moledores, clonas, cervezas y cables malos: Protistas presentó su nueva placa, ‘Microonda’

Tres años. Para los fanáticos de Protistas, la banda chilena tuvo más de mil días para volver a la carga con su cuarto disco. Guiños a The Cure, homenajes a Ace of Base, el espíritu de Broadcast y la estampa ya reconocible de Álvaro, Alejandro y Andrés es lo que ofrece Microonda, trabajo que repite hospedaje en Quemasucabeza y que viene a retratar un montón de ficción y realidad fusionadas tras todo este tiempo.

Entre elecciones presidenciales del país del Sur y el nacimiento de este nuevo hijo, el vocalista y encargado de las letras del grupo, se dio el tiempo para charlar sobre este tiempo de ausencia discográfica que tuvo rupturas, la salida del guitarrista Julián Salas de la banda, nuevas giras por EEUU y México, y casi diez inéditos tracks («Historia natural» es un clásico que por fin ve la luz en formato grabación) que suman a la larga cartera que tiene el ahora trío, sin duda una de las más constantes y estables del paraíso indie.

Videos by VICE

Los infiernos, los sueños, las pérdidas, el ácido y hasta los ovnis, todo en esta charla que nos permite ver un poco más cerca el limbo que viven estos músicos: entre la juventud musical eterna y la madurez natural que llega cuando los treinta avanzan sin piedad.

Luego de un largo trabajo de parto, donde de paso perdieron a uno de los padres (Julián Salas, guitarrista), están listos para mostrar en sociedad su flamante trabajo. Si Microonda fuera un hijo, ¿cómo lo describirías?

Álvaro: Yo creo que es un hijo que tiene buen gusto para vestirse, tiene diferente tenidas dependiendo de la ocasión, es un gótico azul. Un gótico que en vez de negro se pone azul, de diferentes formas; a veces usa ropa de plástico, sabe combinar. Y sí, puede ser que sea un poquito desordenado.

Si seguimos con esta ilusión de la paternidad, podríamos decir que este ya es el cuarto crío de la familia, ¿qué aprendieron con la crianza de los pasados para esta nueva aventura?

Yo como padre soy orgulloso de todos mis hijos. Siempre voy a perdonarlos, hagan lo que hagan. Este último cabro es un poco más busquilla, más despierto, siento yo. Los otros cabros son más dark. Son más drogadictos igual. Puede ser que sea menos adolescente o no. Hay canciones que tienen una madurez pero hay otras que no, como «Entre los dos no sumamos uno», pero quiero a mis hijos todos por igual. Independiente de que el primero (Nortinas War) es medio feito tiene harto encanto; el segundo (Las Cruces) es canchero, ready to go a la discoteca, jajaja; el tercero (Nefertiti) es un puto Robert Smith en épocas del Pornography, está pegado ahí.

Estamos hablando de cómo algunas canciones son más adolescentes y otras un poco más adultas jóvenes. Musicalmente hablando ¿en qué te sientes un pendejo y en qué ocasiones te consideras maduro?

Yo soy permanentemente un niño que necesita aprobación de las cosas. Soy como un niño mimado igual. Soy independiente y hago todas mis cosas pero me cuesta crecer. Siempre me ha costado aceptar que la vida funciona de la manera que funciona.

Visto desde la música, cuando empezamos con la banda había una ambición más de hacerse famosos, unas ganas más inocentes que ahora no están po. Tomamos otras formas con nuestra carrera, más allá de la fama. En ese sentido, musicalmente me siento más maduro en términos de mi actitud frente a situaciones puntuales. Al mismo tiempo, uno siempre puede madurar más: con las letras, con la carga que trae la música que uno hace; siempre se puede ir más lejos. Sentirse maduro como músico es darse por vencido, un poco.

En el track «De casa en casa» dices «después del infierno nace un disco y toda tu historia toma sentido». ¿Qué infiernos tuviste que pasar para que saliera Microonda?

Terminé con mi pareja y murió mi abuela, pero no quiero convertir los discos de Protistas en un acontecimiento mío. No se trata de eso y el álbum tampoco está planteado de esta forma. Es un año complicado, problemas de soledad, de dinero, de drogas, de perder parejas, familiares; todas las cosas se juntaron este año pero mientras siga vivo voy a intentar superarlo. No es primera vez que tengo un infierno o dos. Esta canción «De casa en casa» tiene ese ímpetu de ¡NO MÁS! Quiero matar el infierno. Le tengo cariño a la canción por eso, es una actitud que no tiene Nefertiti, por ejemplo.

Han dicho que les gusta esto del romance y la onda media chabacana, y lo trabajan de una manera bien implícita, como en el video de «Entre los dos no sumamos uno». Si Protistas fuera una telenovela, ¿cómo sería?

Sería un melodrama, como buena teleserie. Sería de un campesino radioaficionado que vive muy alejado de todo el mundo y empieza una comunicación con un ovni con el que mantiene una relación a larga distancia a través de los años. Tiene sexo incluido, es telenovela nocturna. La serie se trata de esta comunicación, de entrar en ella. Tanto este señor, que se quedó sin su esposa, como este ovni, que es multisexual y que no tiene trancas, que tal vez no necesita nada. De personaje secundario está el lechero, que también se empieza a agarrar al ovni y ahí empiezan los problemas.

Volvamos al single. En él, recomiendas que “no dejemos que sólo un mal viaje determine que esas canciones, que justo programaron en la radio, se nos arruinen para siempre”. ¿Has tenido canciones quemadas por malas experiencias?

No sé. La verdad cuando la escribí lo hice pensando en el mal viaje del ácido. Tengo canciones quemadas y no sólo por el ácido, también por relaciones amorosas como el And then nothing turned itself inside-out de Yo la Tengo, pero ya lo recuperé por si acaso.

¿Tienes un mal viaje en ácido que nos puedas contar?

Yo siento que los ácidos tienen ese doble filo, obvio, pero también tienen esto de filosófico. Me he visto atascado en situaciones donde el acto simbólico es todo. Cada cara, cada mirada. Me voy en la volá de todo lo que hago, con quién estoy. Todo es símbolo y me empiezo a atrapar. Me di cuenta que no había que combinarlo con marihuana, porque siempre que consumo ácido fumo pito, porque es lo que uno hace, jajaja. Y tal vez no funciona tan bien eso.

¿Y un buen viaje?

El primer ácido siempre va a ser hermoso. Me acuerdo que estaba en Valparaiso, muy pendejo -es que era bueno para el trip cuando cabro chico. Ese sentido de libertad, esto de conversar y conversar, el placer visual y el quedarte pensando con la gente hasta que amanece. El ácido tiene esto de que si lograi atravesar todo el camino se queda en ti en el sentido positivo, no con ganas de matarte o con más pena. Es muy lindo sobrellevar el ácido y quedarte con esos recuerdos.

¿Cómo sería el Starter Pack de Protistas?

Jajaja, está buena esta. A ver. Esto es lo más obvio: un moledor de marihuana, un sixpack de Andes -cerveza liviana y baratita-, sudor dentro de la sala de ensayo, problemas técnicos, podrían ser cables rotos, pelados, algo que no funcione. Quiero algo relacionado a la gente que nos sigue también. Cuando empezamos todos nos decían «los hueones emos» y de pronto se convirtió en algo bueno. El fan de Protistas igual tiene pena, hay algo suicida ahí. Unos clonazepam. Ese es el número uno. Clona, moledor, cables pelados, cerveza, puras drogas ¡Maldita sea!

Microonda salió en casete, el primero de la banda, ¿tienes alguno que conserves de la época dorada de la cinta?

Todavía tengo una cajita donde están los sobrevivientes de muchos cambios en la vida, de casa y eso. Tengo unos de Pavement. Mi favorito de los que tengo ahora es la banda sonora de la peli de Twin Peaks, muy buena, muy jazzera suavecita. Era bueno para hacer compilados en casete; cuando sobraba la colita en los originales los ocupaba para grabar mis propias canciones ahí entremedio de Metallica. Inventaba inglés, seguía un ritmo. A veces lo llevaba donde mis amigos y lo ponía y salía yo cantando terrible, jajaja. Eso lo sigo haciendo, con otras tecnologías igual.

Después de todos estos años de carrera, y ya presentando su nuevo disco, ¿se sienten regalones del pop de Chile?

Ya nos gustaría, jajaja, pero no. O sea, yo creo que del indie pop, por ahí podría ser porque llevamos harto y para los más chicos podemos ser los veteranos de la huea. Pero en el pop en general no sé, yo creo que es una liga que no me interesa jugar porque la aborrezco a veces. El pop chileno tiene cosas que no me gustan, hay tanto pelotudo haciendo y diciendo cosas. Tal vez me quedo más tranquilo en mi nicho, aunque obviamente me gustaría que se escuchara más y tener tanto público como el pop, pero no vamos a ponernos a perseguir cosas con las que no nos sentimos cómodos.

Hablando de lugares mejores y ahora que estamos en tiempo de elecciones, ¿cómo sería la República Independiente de Protistas?

Sería bacán tener un funcionamiento a lo Dischord, pero con alcohol. Todas las drogas legales, jajaja, cada uno se hace cargo de educar a sus hijos y de ver qué se mete en el cuerpo. Somos libres, no hay censura de drogas, pero al mismo tiempo tiene que haber un interés por cooperar. Me parece que la no envidia es importante para la República Independiente Protista. Es como el machismo, todos lo tenemos como un cáncer adentro que hay que controlar. El ego. Hay que aprender de Ian Mackaye: el loco es la real cooperativa, es la real consecuencia, el cero ego; esa es la política absoluta de cómo hacer las cosas con valores. Yo estoy lejos de estar ahí pero lo admiro, lo encuentro hermoso. O K Records con Calvin Johnson, lo mismo. Hueones bravos. Sería lindo mirar el trabajo de todos los días y que sea menos nefasto. Tal vez eso es lo que me tiene tan triste, pero no sé, no lo creo.

Sigue a Noisey en Facebook.