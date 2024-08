Monsieur Periné nos contó la historia de cada canción en ‘Encanto Tropical’

Desde su formación en 2007, la carrera de Monsieur Periné no ha hecho más que ascender. En pocos años, la agrupación liderada por Catalina García, Santiago Prieto y Nicolás Junca, pasó de ser un grupo de versiones de jazz y canciones franceses que tocaban en bodas y otros eventos sociales, a convertirse en una de las bandas colombianas de mayor proyección internacional.

Gracias a su inconfundible “swing a la colombiana” que combina jazz gitano, canción francesa, bossa nova, ritmos latinoamericanos y sonidos folclóricos colombianos, Monsieur Periné consiguió el reconocimiento dentro y fuera de las fronteras de su país con su debut Hecho a Mano (2012). La consagración llegó con Caja de Música (2015), un disco en el que maduró el sonido de la banda y que los llevó de gira por Europa, Estados Unidos y Latinoamérica y que fue merecedor en 2015 del Latin Grammy a Mejor Nuevo Artista y de una nominación en los Grammy Anglo por Mejor Álbum Rock, Urbano o Alternativo.

Hoy, tres años después de Caja de Música, Monsieur Periné acaba de estrenar Encanto Tropical, su esperadísimo nuevo álbum con el que los colombianos se enfrentan al difícil desafío que significa el tercer disco para cualquier artista. Grabado entre Bogotá, Buenos Aires y Puerto Rico con la producción del puertorriqueño Eduardo Cabra, el Visitante de Calle 13, Encanto Tropical cuenta con colaboraciones de lujo: Julieta Venegas, Leonel García, Vicentico y Mauricio Rengifo (productor de “Despacito”).

A finales del año pasado, tuvimos la oportunidad de juntarnos en Buenos Aires con Catalina (voz) y Santiago (guitarra, ronroco, charango) durante su visita express a la capital argentina para grabar las últimas voces de Encanto Tropical y aprovechamos para sacarles toda la información necesaria sobre su nuevo trabajo. En ese momento Catalina nos adelantó que este álbum sería diferente: “En este disco exploramos algo que queríamos explorar desde hace rato y es todo el tema que no es necesariamente análogo: el sonido de lo electrónico desde nuestra perspectiva.

Son como paisajes y detalles que quisimos agregarle a las canciones para transformar y modernizar un poco el sonido que hemos venido explorando en vivo. Es un disco que es muy extrovertido a pesar de que tiene temas corta venas que tienden en cierto modo hacia el despecho. El disco tiene dos visiones del amor, como siempre, la iluminada y la oscura. Yo siento que este disco también fue como darnos libertades, saliendo un poco de ese lugar acústico, orgánico y folk, como de raíces… queríamos ver como poder llevar eso a otros lugares”.

Ahora que finalmente la espera ha terminado y Encanto Tropical vio la luz, dejemos que sean los propios integrantes de Monsieur Periné quienes nos den todos los detalles de las historias detrás de cada canción.

«Encanto tropical»

Catalina: Creo que es la canción del disco que se desenmarca un poco de ese claroscuro del amor. La escribí pensando en eso que me define a mí por haber nacido en el trópico. Como mi visión del trópico. Siento que para los que nacemos en un lugar de tanta exuberancia y contraste, es un tema que está presente en nuestra manera de expresarnos y de crear, algo a lo que siempre vamos y nos sentimos de alguna manera capaces de levantar la mano y decir: “Es que yo soy de acá”. Yo quería escribir una canción que me representara a mí dentro de esa gran fuente que es el trópico. También teníamos el sueño de hacer una canción en ese formato como de Big Band.

Santiago: Tipo la música que se hacía en Colombia en los años 40 y 50, que fue darle la instrumentación de una Big Band como de Glenn Miller a la música colombiana. El primero que lo hizo fue Lucho Bermúdez, que transportó esos instrumentos de las cumbias como la flauta de millo al clarinete y eso se convirtió como en la música nacional después de un tiempo.

Catalina: Son formatos que se usaron también para hablar sobre identidad en una época en donde los interpretes cantaban canciones que enaltecían sus raíces. Esto hace parte también como del folclore y uno lo mira así porque hoy en día hay muy pocos compositores que se atrevan a explorar fuera del desamor. Y a mí me parece un tema que es interesante de explorar y esta es una canción que yo espero que mueva la fibra, que se sienten de alguna forma atraídos por el trópico y de esa magia que se vive ahí o a aquellos que están lejos de su tierra y que puedan decir, “¡Uy ‘jo é Puta! ¡Yo soy de allá!”

Santiago: Esa canción creo que es de las más ambiciosas a nivel de grabación, porque grabar una Big Band fue un reto grande, escribir los acordes para eso y hacer que sonara al espíritu colombiano pero también darle nuestro espíritu. Es de mis preferidas en el disco porque tiene una construcción muy linda, es una canción que tiene una alegría muy grande.

«Veneno» con Julieta Venegas

Catalina: Fue una canción que escribí en dos momentos. La empecé hace varios años, tiene un coro que siempre me gustó al igual que la línea melódica, pero no le encontré el gusto a los versos que llegaron en ese momento y la descartamos para el disco pasado y volví a ella para este disco porque me gustabas mucho el coro. Tuve la oportunidad de acercarme a Julieta Venegas y generar con ella una amistad que abrió las puertas para hacer algo y la invité a que me ayudará a ver qué podía suceder con esta canción. Me junté con ella en su casa, en su estudio en México y ahí la hicimos.

La canción habla de lo que te queda después de haber sufrido un desamor, que es un momento en el que no puedes entregarle al otro nada limpio, tienes un poco de veneno adentro y por más que tengas esos encuentros en que pienses que puedes abrir la puerta, hay atracción y hay complicidad. ¡Cuidado! No te acerques mucho porque tengo adentro veneno. Esa canción me gusta mucho porque a pesar de que tiene una mirada desde la nostalgia, como de que pasé por debajo de la tormenta, es una canción súper bailable. Tiene un alma muy orgánica de la evolución nuestra como grupo, va como a esa mezcla de lo africano con el swing y el pop, que es un poco hacia donde hemos estado caminando con el vivo: una cosa de mucho baile y mucho movimiento. Es una de mis canciones favoritas, siento que puede conectar fácil con la gente y se nota que Julieta hizo parte de ella.

«Bailar contigo»

Catalina: Le propusimos a nuestro equipo de trabajo que nos sugirieran compositores y artistas para hacer canciones y en esas conversaciones llegó el nombre de Mauricio Rengifo, que lo conocíamos de hace tiempo y ya habíamos trabajado con él en otros discos de otros artistas como Esteman. Mauricio se dedica a escribir música urbana; por ejemplo, fue el productor de “Despacito”. Esta es música que nosotros no consumimos tanto, que uno la oye porque forma parte del paisaje actual. Entonces queríamos sentarnos a hacer una canción con él para ver qué salía, porque hemos sido un poco reacios a entrar en esa frecuencia, aunque nos toca porque todos bailamos reggaetón.

Fuimos a su estudio en Bogotá y nos metimos a hacer esta canción que salió en una hora y fue interesante porque él tiene una mirada de productor ya proyectada a lo que dentro de su experiencia ha funcionado. En principio hicimos una maqueta muy básica programando el bajo y el beat y grabamos una guitarra acústica. Tiene como un tempo más lento de lo que nosotros tocamos en vivo y después en estudio también la transformamos en otra cosa. Creo que se hizo un trabajo en equipo muy horizontal, participamos de la misma forma y en ese sentido la canción tiene un balance: no se va hacia lo urbano pero sí trae en su estructura esa lógica.

Santiago: La construcción de las frases musicales está muy en la onda de lo que escucha la gente hoy, como motivos y melodías cortos para que la gente se aprenda el sonsonete rapidito, pero la canción es chévere y tiene una onda bonita, tiene una riqueza armónica también, un sonido de guitarra bonito y es cero urbana en ese sentido. Es una canción cortada un poco con esa fórmula en la composición pero es otra onda totalmente. Es un experimento muy lindo.

«Tarde»

Santiago: Es una canción que nació en Miami, teníamos un concierto y estábamos en ese momento de la fiebre de componer y componer. Yo estaba ahí con el ronroco, este instrumento de cuerdas andino tipo charango que yo toco en vivo y que es parte de nuestra propuesta, y me dio por empezar a hacer un bluesito y apareció esta canción que es probablemente una de las más experimentales del disco, musicalmente hablando.

Es una canción que tiene una métrica extraña, como un cinco por ocho o cinco cuartos. Un ritmo con una métrica rara pero que camina bien, la gente no se va a dar cuenta y la va a poder bailar y todo. Para mí componer sobre eso me resultaba un reto y salió una canción medio nostálgica muy viento. Quedó muy linda, le grabamos unas flautas andinas, una orquesta de cuerdas, charangos, teclados. Tiene un sonido fuerte y un poquito de tinte de rock en español.

Catalina: Cuando Santiago me la mostró, me llevó de una a pensar en «Raíz» de Cerati que está en Bocanada, y le dije que esa era la referencia para desarrollar esa canción.

«La sombra» con Leonel García

Catalina: La escribí con Leonel García de Sin Bandera, que además la canta conmigo. Leonel es un gran baladista y es una persona muy ágil en la composición, que sabe interpretarte muy bien y fue una experiencia muy bonita para mí sentarme a escribir con él. Es una canción súper triste, de un momento en el que necesitaba decir algo sobre una tristeza que tenía guardada y que necesitaba soltarla y lo logré.

Yo estaba atravesando un momento difícil de una relación muy importante, un momento que tenía que atravesar. No nació con ese propósito; de hecho yo quería sentarme a escribir sobre otra cosa, pero las canciones son maneras de exorcizar cosas que uno lleva adentro. Ahora la oigo y siento que ya no la necesito.

«Infinito»

Santiago: Es una canción un poquito rara pero divertida. Es rara porque está hecha sobre la base de un blues y, por lo menos en Colombia, la gente no forma canciones con bases armónicas así. Es una canción muy divertida. Está basada un poco en esa leyenda oriental del hilo rojo que dice que uno está conectado eternamente a alguien pase lo que pase y que es infinito, como cuando uno tiene un amor de verdad que va más allá de si uno está o no junto a alguien. Una visión del amor más cósmica. Es una canción pequeñita pero muy gustosa que recuerdo que con Eduardo Cabra, el productor del disco, decíamos “Este es como el sushi del disco, como un postrecito.”

«Guayabas y flores»

Catalina: La escribí yo y quería que sonara como si fuera una canción andina. Me la imaginaba así. Una canción muy sencilla que es un poco más adulta en su manera de decir pero terminó yéndose para otro lado. A mí me gusta mucho, pero a Eduardo Cabra no le gustaba tanto y fue de las últimas que trabajamos.

Santiago: Es una canción interesante porque tiene un ritmo parecido a lo que pasa en el Bolero de Ravel, que tiene un ritmo constante y la orquestación va entrando y saliendo. También tiene muy presente el rimo de guitarras swing gitanas y una línea melódica tipo milonga del tango; entonces tratamos de explorar ese sonido del tango con el swing, una canción muy elegante y de cierta manera adulta como dice Cata, una canción muy linda que dentro del disco. Es muy bacana, me gusta bastante.

«La tregua» con Vicentico

Catalina: La compusimos junto a Juancho Valencia, un compositor, arreglista y gran músico colombiano. Un tipazo muy divertido que dentro de su manera de hacer música está siempre presente ese humor paisa, porque él es antioqueño y entonces tiene una manera de decir las cosas muy graciosa. Nos sentamos a hacer esta canción y creo que los dos estábamos pasando por un despecho y nos encontramos cerca de Santa Marta, en un lugar en la sierra que se llama Mica, y nos metimos en un hostalito allá en la montaña a ver el paisaje y hacer esta canción un día muy extraño en que Santiago y yo estábamos peleados pero terminamos haciendo esta canción los tres y salió esta canción de despecho muy divertida.

Santiago: Una canción que pondrían en una cantina en un pueblo latinoamericano donde todavía se escucha esa música de la rocola. Es como una canción de una rocola de pueblo que suena un poco a cumbia chica. Quisimos explorar un poco esa sensación más sabrosa. Esta canción además cuenta con la colaboración de Vicentico.

«La hora sublime del bolero» (interludio)

Santiago: Es un interludio, una piecita que dura como 40 segundos y es un locutor que presenta la canción “Me va a hacer falta” que es como un bolero. Es una especie de chiste interno que nosotros tenemos porque en los tours, o por ahí en la vida, tenemos un momento al que llamamos “La hora del bolero” que es como una hora bohemia en la que nos juntamos a oír boleros y a relajarnos. Entonces esa pieza es un locutor que lo deja a uno como si estuviera oyendo otro disco, te saca completamente de contexto.

«Me vas a hacer falta»

Santiago: Es un bolero básicamente. De esas canciones nostálgicas con ese sonido latinoamericano que ya es prácticamente de los abuelos y que no hay que perder. No hay que desechar lo que somos. Si nos volvemos como Europa que se está volviendo un mundo mega tecnológico, se pierde la esencia y la conexión con nuestra esencia, nuestra raíz y nuestros ancestros. Es una canción que nació porque nos invitaron a formar parte de un homenaje a Juan Gabriel que finalmente nunca se hizo, y es una canción pensada en cuando alguien muy querido se muere y queda ahí como ese hueco.

Tiene un sabor muy vintage pero es bien sabrosona también. Es una canción muy linda y participó en ella un gran pianista cubano que se llama Iván “Melón” Lewis. Él estaba muy contento porque es una música que oyeron todos nuestros progenitores, una música con muchos colores pero también traída a nuestra onda. Dentro de todo el sabor que trae este disco, este es otro mundo al que la gente va a poder ingresar y que seguramente le va a traer buenas sensaciones.

«Llévame»

Catalina: Gran canción compuesta por Migue, nuestro percusionista. Él traía la idea muy clara, él es muy bueno y creo que apenas está descubriendo que le fluye muy bien componer. Migue tiene un background de música cubana muy presente porque vivió y estudió allá muchos años y es muy bueno en el soneo improvisado, que pasa mucho en la música cubana. Es muy pegajosa y tiene una referencia de música del Caribe, como música de Haití o la lambada,. Yo crecí escuchando la lambada, mi mamá me hizo el vestido de la lambada y salía a bailarla en las ferias de barrio y es una música que está muy presente en mi vida. Está bien divertida.

Santiago: Es una canción muy simple y bacana. Una canción muy bailable. Es un Monsieur Periné muy festivo, carnavalesco y noventero.

Catalina: ¡Noventero con todas!

«Vámonos»

Catalina: Tiene una esencia muy Monsieur Periné cuya melodía y armonía te lleva a sentir que es una canción nuestra. A mí siempre me dan ganas de no vivir mucho en las ciudades, que son lugares tóxicos en donde vivimos desconectados de lo que somos. Somos parte de la naturaleza y de un sistema que está vivo, que siente y palpita, que es delicado y que necesita entenderse en esa armonía y esa fragilidad, que necesita cuidado porque sino va a colapsar. Esta canción la escribí pensando en volver a ese otro lado del que estamos desconectados, en volver al campo y sentir esa nostalgia por esa libertad de estar en medio de una calma que ya no se vive en la ciudad. Y entonces es eso: ¡Vámonos lejos!

Sigue a Monsieur Periné en Facebook.