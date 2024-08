Morrissey comparte detalles de su nuevo disco de covers y estrena uno con LP

Entre tantas polémicas, incoherencias, declaraciones forzadas y muñecos Funko, hay días en que se me olvida que Morrissey es músico. Hoy no no es uno de esos días. Afortunadamente.

Moz, que ya había anunciado el lanzamiento de un nuevo disco de covers el otoño pasado, ha dado a conocer hoy más detalles del lanzamiento previsto a ver luz el próximo 24 de mayo a través de Etienne Records.

Se tratará de un disco donde la deidad vegana le dará su propio toque gluten-free a una docena de clásicos del rock contemporáneo que incluyen a artistas como Bob Dylan, Joni Mitchell y Dionne Warwick, entre otros nombres homenajeados. A la vez, el esfuerzo se verá complementado con la participación de voces como Ed Droste de Grizzly Bear, Billie Joe Armstrong de Greenday, Sameer Gadhia de Young the Giant, Ariel Engle de Broken Social Scene, e incluso Laura Pergolizzi a.k.a. LP.

Hablando de la cantante neoyorquina, es ella quien acompaña al líder de los Smiths en el primer adelanto de California Son –como se llamará el álbum–, en un cover a “Its Over” de la leyenda del rockabilly, Roy Orbison.

Escucha el cover a “It’s Over” junto a LP a continuación, y checa el tracklist completo del nuevo disco de Moz más abajo.

01. Morning Starship (Jobriath) [con Ed Droste]

02. Don’t Interrupt the Sorrow (Joni Mitchell) [con Ariel Engle]

03. Only a Pawn in Their Game (Bob Dylan) [con Petra Haden]

04. Suffer the Little Children (Buffy Sainte-Marie)

05. Days of Decisions (Phil Ochs) [con Sameer Gadhia]

06. It’s Over (Roy Orbison) [con LP]

07. Wedding Bell Blues (The Fifth Dimension) [con Billie Joe Armstrong y Lydia Night]

08. Loneliness Remembers What Happiness Forgets (Dionne Warwick)

09. Lady Willpower (Gary Puckett)

10. When You Close Your Eyes (Carly Simon) [con Petra Haden]

11. Lenny’s Tune (Tim Hardin)

12. Some Say I Got Devil (Melanie)

