Morrissey prestó ‘Meat Is Murder’ para un videojuego de PETA

El músico vegano más famoso del mundo, Morrissey, tiene una larga historia en su cruzada en contra de los comedores de carne de todo el mundo. En años recientes, su misión ha implicado forzar a los venues donde toca a volverse veganos bajo la amenaza de cancelación y ha presionado para dispersar mensajes pro derechos de los animales durante de las entrevistas. Pero la canción de Los Smiths «Meat is Murder», del disco de la banda de 19985, quizás es la contribución más grande de Morrissey a la causa vegetariana y vegana.

Ahora, él y Johnny Marr le han prestado la canción a PETA, que usa una versión de 8-bit como la melodía de la banda sonora de un video juego tipo arcade, llamado This Beautiful Creature Must Die. En el juego los participantes deben salvar los animales antes de ser rebanados por unas enormes y filosas cuchillas. (Sí, es divertido).

This Beautiful Creature Must Die le sigue el paso a otros satíricos videojuegos de PETA como: Pokémon Black And Blue (¡Libéralos a todos!), Revenge of the PETA Tomatoes (objetivo: lanzar tomates a usuarios de productos de piel) y Cooking Mama: Mama Kills Animals.

En This Beautiful Creature Must Die, el matadero 2-D se divide en cuatro cuadrantes y caricaturas de cerdos, pollos, pavos y vacas avanzan en una banda hacía las cuchillas, los jugadores deben de cliquear sobre de ellos para salvarlos de una sangrienta muerte (un tip: no necesitas cliquear sobre el animal, funciona si lo haces sobre el cuadrante). Si fallas en salvar un animal habrás perdido, cuando los fracasos son varios se ganan el pase a una petición y un horrible video de las terribles condiciones de abuso a animales en algunas granjas y mataderos con la canción de fondo «Meat is Murder».

Imagen del videojuego de PETA.com.

«This Beautiful Creature Must Die de PETA es divertido, tiene una vibra nostálgica, pero además ponen el foco en la agricultura animal y la gran amenaza que es a la salud humana, animal y ambiental hoy en día», dijo Joel Bartlett, el Vice Presidente de Mercadotecnia de PETA, en un comunicado de prensa. «Después de dominar el juego, los jugadores pueden salvar animales y a la Tierra en la vida real convirtiéndose en veganos».

Puede verse un poco forzado llamar a un juego que se desarrolla en un matadero «divertido», pero casi todos los videojuegos involucran disparos o asesinatos de personas o algunas otras criaturas vivas, así que ¿quiénes somos para juzgar?

«Este juego es la más grande cruzada social de todas, mientras salvaguardamos a los débiles y necesitados de las agresiones humanas», dijo Morrissey. «Eso no lo obtienes de Pokemón Go«.

Palabras fuertes para Pokémon Go, que hasta ha hecho un trato con los McDonalds de Japón como un Parada Pokemón. (Ese trato probablemente no le guste mucho a Morrissey, que fue detrás de Buzzcocks cuando la banda le cedió a la compañía de comida rápida unas de sus canciones en un comercial de wrap de pollo).

Pero similar a Pokemón Go, donde el objetivo es atrapar a todos, la misión de This Beautiful Creature Must Die, es salvar a todos –algo que podría ser imposible porque el juego parece no tener final, solo cliquear fuerte y mucho).

Como siempre, la lucha es real.