‘The Evil Within 2’ es lo que pasaría si Michael Bay dirigiera ‘Silent Hill’

Sebastian Castellanos se quedó dormido por el alcohol en un bar, cuando uno de los agentes de la misteriosa organización Mobius le dijo que tenía que conectarse a la matrix —o al STEM system de realidad virtual, como sea— para salvar a la hija que creyó muerta. Después de algunos problemas y un secuestro, el ebrio exdetective se despertó en el laboratorio de Mobius, amarrado y listo para ingresar al agujero de conejo.

Minutos después de haberse conectado, Castellanos merodeó por los horribles pasillos de una pesadilla. Cadáveres envueltos en sábanas colgaban del techo. Sangre cuajada en los pasillos que parecían retorcerse. Atravesó una habitación similar al hotel de Twin Peaks, se escabulló por los conductos mientras esquivaba la sierra de un monstruo que parecía un montón de cadáveres de mujeres cosidos entre sí, y se salvó de los cuchillazos de un asesino serial.

Esto es The Evil Within 2, un nuevo juego de horror y supervivencia de los desarrolladores Tango Gameworks. El juego es atemorizante, extraño, y tonto al mismo tiempo. Si Michael Bay hubiera creado un videojuego de Silent Hill, The Evil Within 2 habría sido el producto final. No es una mala idea.

Imagen: Bethesda Softworks

El videojuego retoma el mismo punto donde concluyó el primer juego, pero unos cuantos años después. (En la primera parte, el detective Castellanos investigó eventos extraños en el Hospital Psiquiátrico Beacon. En resumen, la corporación Mobius había utilizado el hospital para poner a prueba nueva tecnología que vincula la mente humana con un mundo virtual. Todo se salió de control).

En el nuevo juego, la esposa e hija de Castellanos mueren por culpa de un incendio en su casa, y el detective es un alcohólico fracasado. Entonces, Mobius se aparece para decirle que su hija en realidad no está muerta, sino que fue secuestrada por la corporación para ser utilizada como el cerebro controlador de su nueva y lujosa máquina de realidad virtual.

Mobius usó a su hija porque es «pura», pero como todo se salió de control, la corporación cree que Castellanos es el único hombre que puede ayudarlos. Así que el exdetective, bajo la promesa de salvar a su hija, se conecta a la matrix de la corporación para salvarla y averiguar qué salió mal.

Si la trama te parece mala, los diálogos son peores. La recapitulación de los eventos dura 30 minutos antes de que el jugador pueda explorar el mundo de The Evil Within 2. Cuando los jugadores por fin tienen el control, desperdician media hora recorriendo túneles que parecen diseñados por alguien que vio muchas películas de horror y que nunca las entendió.

Imagen: Bethesda Softworks

El juego incorpora los encantadores cadáveres fabricados de Hannibal, las aberraciones mutantes de Silent Hill, la horrorosa mujer de El aro, más un sinnúmero de elementos de cintas japonesas de horror. Es como si Tango Works hubiera masticado todos estos elementos y los hubiera escupido con forma de una película de acción dirigida por Michael Bay.

¿Y saben qué? Funciona. Es divertido.

El juego arranca después de una hora y Castellanos comienza explorando el poblado maldito de Union, un lugar cualquiera en los Estados Unidos que ha sido infectado por monstruos. Es como Silent Hill pero sin la niebla. La experiencia de juego es divertida y el juego te orilla a explorar el lugar mientras enfrentas momentos inesperados de susto, criaturas horrorosas, y una ambientación desconcertante todo el tiempo.

En algún punto en la búsqueda de mi objetivo, escuché un grito proveniente de una casa que nunca había explorado. Pude haber entrado, probablemente había municiones, mejores armas, y paquetes de vida, pero habría tenido que enfrentar a lo que sea que había provocado el grito, sobre todo considerando lo impredecible que es The Evil Within 2. Pudo haber sido un zombie. Pudo haber sido un fantasma.

Al igual que las películas de Michael Bay, este es un juego donde predomina el estilo sobre la sustancia. Además de los flojos diálogos, los personajes son planos. Casi todas las personas que conoces en Union son empleados de Mobius vestidos como mercenarios por ninguna razón aparente más que verse bien. The Evil Within 2 es el tipo de juego escrito por personas que creyeron que mandar un grupo de soldados a la menta de una niña para dirigir una máquina de realidad virtual era una buena trama. Sin embargo, el diseño, la experiencia de juego, y las increíbles gráficas hacen que valga la pena pasar Halloween explorando el juego.