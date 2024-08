Twitter sigue permitiendo porno en su plataforma

La semana pasada, Twitter publicó su nueva política relativa al contenido multimedia para dar a conocer cómo planea responder a problemas como la pornografía de venganza y el discurso de odio, y mejorar el sitio para sus millones de usuarios.

El viernes, la compañía actualizó el contenido de las políticas —a tiempo con su propuesta para combatir tanta mierda que circula en Twitter— para subrayar con más detalle lo que cuenta como contenido para adultos.

Videos by VICE

Varios medios informaron que esta actualización prohibe la pornografía (Buzzfeed actuliazó su artículo sobre las nuevas políticas pero no eliminó el tuit incorrecto). Pero no es así. Twitter solamente hizo más estrictas sus políticas en torno al porno de venganza y a las imágenes de carácter sexual no deseadas (fotos de pitos en tu inbox), y dio ejemplos específicos de lo que es considerado material «sensible».

Twitter ya había prohibido desplegar contenido sexual en las fotos de perfil o en la imagen del header, pero las imágenes sexualmente explícitas siguen siendo permitidas como tuits. Lo único que tienes que hacer es marcarlos como «contenido multimedia sensible». Esto incluye:

Desnudos completos o parciales (incluyendo imágenes en primer plano)

Simulación de actos sexuales

Coito o cualquier acto sexual (incluyendo ilustraciones)

«Contenido artístico, médico, de salud o pedagógico», como amamantar, no requiere la distinción de «contenido multimedia sensible».

Relacionados: Twitter me suspendió por ‘trolear’ a supremacistas blancos

Sin embargo, las políticas de publicidad de la plataforma sí prohiben material pornográfico y sexual en publicaciones pagadas. Le pregunté a Dan Jackson, uno de los voceros de Twitter, si las cuentas como Pornhub o de personas que trabajan en la industria del porno siguen estando permitidas, y contestó que sí. La «prohibición de pornografía» está incluida, específicamente, en las políticas para publicidad. Esto se hizo, comenta Jackson, para evitar que los anunciantes promocionen a usuarios desprevenidos productos como consoladores, etc., y para que las páginas de pornografía eviten anunciar sus nuevas categorías de fetiches mientras navegas. Esta medida siempre ha sido parte de la política de Twitter para el contenido para adultos pagado.

En cuanto a las políticas actualizadas de Twitter, Jackson dice que en la actualidad «compartimos más información que antes para ayudar a esclarecer las medidas, y hemos añadido más detalles para que la gente tenga ejemplos de lo que no está permitido».

Mientras los trabajadores de la industria del porno viven semanas de confusión por la noticia en el cambio de las políticas de Patreon, resulta comprensible que las personas de dicha comunidad tengan dudas de cómo funcionará su trabajo en línea. Además, Twitter no siempre es constante con sus reglas. La semana pasada, la plataforma suspendió a la creadora de contenido para adultos, Liara Roux, por haber violado, supuestamente, las políticas de la compañía, y vetó la cuenta de la actriz Rose McGowan por protestar en contra del acoso sexual, lo cual provocó en octubre el hashtag #WomenBoycottTwitter.

Por el momento, al menos en Twitter, aquellos en la industria de la pornografía están a salvo del peso de la prohibición.