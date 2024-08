Nathan Fillion es la mejor opción para protagonizar ‘Uncharted’

Artículo publicado originalmente por Motherboard Estados Unidos.

La serie de videojuegos Uncharted es genial. Nathan Drake es un adorable granuja que habla, pelea y dispara para escapar de los problemas. Siempre hay un tesoro, un drama interpersonal y delincuentes que se ven superados por una amenaza sobrenatural en el último momento. Estos videojuegos también son increíblemente cinematográficos y deberían poder ser llevados fácilmente a su adaptación en la pantalla grande. A pesar del entusiasmo de Hollywood, el proyecto nunca ha podido despegar.

Videos by VICE

Mientras los grandes estudios se duermen en sus laureles, Nathan Fillion, un actor que tal vez conozcas por una pequeña serie llamada Firefly, se adelantó y acaba de hacer un extraordinario corto de Uncharted donde él encarna al protagonista del videojuego, Nathan Drake, y lo hace de manera única. Dejando fuera a Nolan North —el actor de voz que interpreta a Drake en los videojuegos—, ningún otro actor aparte de Fillon podría capturar el encanto natural, la gracia y las afortunadas acciones de Drake, excepto por el joven Harrison Ford. Pero esas películas ya las vimos.

El corto con una duración de quince minutos fue escrito y dirigido por Allan Ungar, y no hay ninguna promesa de que conduzca a algo más grande. Thomas Jane hizo una excelente fan film de The Punisher que no condujo a ninguna parte. Ryan Reynolds filtró secuencias de prueba de Deadpool y llegó a hacer dos de las películas para adolescente y adultos más taquilleras de todos los tiempos. En el año 2018, todo es posible

.