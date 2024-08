Estrenamos ‘Motordrama’, el nuevo hit de Gayoncé Rose

Gayoncé Rose lleva ya un tiempo haciendo trap para bailar lenta y románticamente bajo la luz tenue de una farola en una noche de verano con la persona con la que no estás pero sin la que no puedes vivir, o con la que estás pero con la que no puedes vivir. El caso es que ahora acaba de estrenar “Motordrama”, un tema en el que le canta a los amores imposibles acompañado de un vídeo onírico en el que el propio Gayoncé acaba convertido en rosa por culpa de la masculinidad tóxica, y hemos hablado con él para que nos cuente un poco más sobre todo ello.

VICE: El vídeo es una pasada, la iluminación hace que todo parezca un videojuego pero de carne y hueso. ¿Cómo lo hicisteis? ¿Cual era la idea? ¿Lo dirigiste tú?

El vídeo es algo que hicimos con un amigo y hermano, Juan Zevallos, con quien nos conocemos desde hace muchos años y compartimos muchos gustos. Ya habíamos trabajado juntos en “To mentira”, vídeo que dirigí yo aquella vez, y esta última vez que fui de visita a Argentina, obviamente, lo convoqué y planeamos hacer un nuevo vídeo, pero que esta vez lo dirigiera él. Juan dirige y trabaja en cine, (de hecho, nos conocimos estudiando cine los dos cuando teníamos 20…), yo tengo todo este mundo estético que voy creando entorno al Gayoncé; nos conocemos mucho, somos del mismo barrio, a los dos nos molan los coches antiguos, las calles del barrio y la calma de las zonas suburbanas (donde nos criamos).

Hablando, pensamos en rodarlo en el mismo barrio, en calles que conocemos de siempre (hasta sale la puerta de la casa donde crecí). También llamé para que participe a otro gran personaje, Ale (que hace el papel de guardaespaldas o machote en el vídeo), que tiene ese coche increíble y es modelo. Pensé en un vestuario para él y que el vídeo se centre bastante en torno al coche. También le pedí a Diego, otro amigo que hace música, Karne Palta, que saliera en el vídeo, y enseguida aceptó con gusto. Un adelantado a su época.

Juan tenía varias locaciones marcadas en las que quería grabar, pensó en la idea de que el Gayoncé se transforma en una rosa, y así fuimos uniéndolo todo. Al ser muy amigos y conocernos mucho, y por el modo que tenemos los dos de crear, trabajamos muy a la par en el proceso creativo.

Finalmente la posproducción del color lo hizo otro gran profesional, Alejandro Armaleo, por lo que podría decirse que todo el proceso fue el resultado de unir muchas vivencias mutuas.



Explícanos un poco los símbolos del vídeo (las cartas, la metamorfosis del final, el boxeo…)

Bueno, lo que hablamos con Juan fue un poco seguir construyendo el mundo que orbita alrededor del Gayoncé. Yo ya vengo trabajando con esa idea de la rosa, que tiene esa mezcla entre algo bello y delicado, pero a su vez está ligada a lo peligroso. También con cierta idea de hombre sensible (lo de Gay viene a modo de burla sobre lo que mucha gente entiende por hombre sensible, lamentablemente, a decir verdad).

Juan pensó en que el G rose se transforme en rosa como imagen poética. A mí me mola siempre poner una especie de matón/guardaespaldas/machote en torno al G rose, entonces pensamos en jugar con ciertas imágenes de lo que “tradicionalmente” se entiende como cierto universo “masculino”: los coches, el juego de cartas, el gimnasio, las pesas, el boxeo. El G rose recuerda un auto pero se emociona y sensibiliza un poco “de más”, se acerca al gimnasio pero solo baila, juega a las cartas con un machote y termina desvanecido y transformándose en rosa. Todas esas formas de masculinidad son agotadoras para él.

La idea fue siempre movernos dentro de esa línea en la que las formas no tienen una definición concreta y todo puede irse para cualquier lado, lo que creemos es bueno para poner en funcionamiento la mente y la percepción.

En “Motordrama”, el protagonismo lo tienen también los coches, ¿a qué se debe? ¿Puede que sea la primera vez que hayas usado un coche que no sea un BMW?

¡Los coches antiguos me vuelven loco! Este lo elegí por estética, ya que combina perfecto con los colores del atuendo de Gayoncé Rose. BMW es mi patrocinador oficial, pero al ser rodado en Buenos Aires recurrimos a un clásico. Que ya va bien cambiar un poquito =).

¿Qué es lo próximo que se viene para ti? ¿Qué andas maquinando?

Se viene mucha música junto a Young Kid, ¡que con 12 años la está destruyendo fuerte! También un álbum junto a Nico Miseria y a Cincoceroseis, un chico de Argentina que va a dar que hablar dentro de poco. Y sigo maquinandooooo <3.

