Motown por fin liberó el disco perdido de Marvin Gaye y ya lo puedes escuchar

Un 2 de abril, de hace 80 años, Marvin Pentz Gay Jr. nació en Washington D.C. También un 2 de abril, pero de hace 25 años, la leyenda del soul era velada en Hollywood tras morir a manos de su propio padre.

En esta fecha de especial significancia en la historiografía de la música negra de los Estados Unidos, Motown, sello del que formó parte Gaye y del cual moldeó gran parte de su identidad sonora, ha decidido liberar un disco inédito que la disquera de Detroit y su artista más icónico decidieron tener en sus estantes por casi cincuenta años.

Se trata de You´re the Man, la secuela al clásico conceptual que el príncipe del soul estrenó en 1971 como What’s Going On. Lanzado en 1972, el disco tenía un discurso claramente político al situarse en el medio de las elecciones presidenciales entre Richard Nixon y George McGovern, lo cual generó una obvia aura de polémica alrededor del material. La respuesta del entonces CEO de Motown, Berry Gordy, fueron de amplia desaprobación, llamando incluso al sencillo inicial del LP como “la basura más grande que alguna vez haya escuchado”.

Así, el disco permaneció guardado hasta ahora, siendo el sencillo homónimo del LP el único track que alguna vez fue escuchado en su momento. Pero, a partir de ahora, los 15 tracks originales de You’re The Man, junto a un par de grabaciones más hechas por Gaye en la época, pueden ser escuchados en su compleción en plataformas digitales, o mediante los vinilos que se han puesto a la venta donde además se incluye una breve biografía escrita por David Ritz. Escúchalo abajo, o adquiere la copia física en este link.

