Repasando el año con Ms Nina

¡Feliz 2018! De la mano de J&B queremos presentarte las propuestas más interesantes que llegarán este año en comida, bebida, música y arte urbano. Mantente al día de esta sección porque pronto daremos más detalles sobre la fiesta que se celebrará el 17 de enero para presentar en sociedad algunas de estas propuestas.

Ms Nina es una de las figuras clave para entender los ritmos latinos que hoy suenan en España. Con su música defiende la libertad absoluta contra lo establecido y ataca cualquier tabú.

Lo hace a través de letras divertidas y desenfado. Como ella dice: “Me gusta bailar, juego con las palabras. Lo pones de fiesta y te olvidas de tus problemas un rato”.

Alguien imprescindible para ella ahora es Jedet, artista con la que ha escrito canciones como “Reinas”, un hit en YouTube que ha ayudado a mucha gente a sentirse mejor, como nos explica Ms Nina.

Con canciones como las que hace con Jedet y con la música de otras artistas nacionales e internacionales que han colapsado Spotify y YouTube, solo podemos llegar a una conclusión: 2017 ha estado marcado por la música latina.

Sometemos el año a examen junto a Ms Nina e intentamos descubrir cuáles serán las tendencias que dominarán la música este 2018.

https://www.instagram.com/p/BcSJLv7hyOR/?hl=en&taken-by=msninaojorgeline

VICE: Ya tenemos aquí el 2018. ¿Cómo lo ves en lo musical? ¿Qué tendencias crees que van pisar fuerte este año?

Ms Nina: Creo que la música latina seguirá en auge.

Un poco de name dropping: ¿Qué artistas no perderás de vista este 2018 y por qué?

A Ms Nina. Tengo muchos nuevos proyectos para este año que creo que gustarán a todos, así que hay que estar atentos :).

Como has comentado varias veces, con tu música intentas ayudar a liberar a la gente, a romper tabús, tanto de lo femenino como de lo masculino, junto a Jedet. ¿Cuánto camino habéis recorrido?

Sin esforzarnos mucho, el 2017 conseguimos muchas cosas entre los dos. Avanzamos mucho en lo personal y en nuestro trabajo. Hemos ayudado a la gente a sentirse mejor, como cuando hicimos «Reinas».

También hemos conseguido dejar nuestro trabajo para vivir de lo que nos gusta hacer, y muchas cosas personales más. Pase lo que pase, siempre juntos.

Y en la misma línea, ¿qué espacios os faltan por conquistar este 2018?

Dejar de ser tan desastre y vaga, ponerme las pilas, tener más ambición y enseñar todo lo que hay de Ms Nina por ver.

Parece que el perreo ofrece unas posibilidades enormes para destruir tabús sexuales. ¿Tiene potencial transformador, el baile?

Muchos estilos de música hablan de sexo y no pasa nada, hago este estilo porque soy latina, de Argentina, me crié escuchando salsa, cumbia…

Me gusta bailar, juego con las palabras. Lo pones de fiesta y te olvidas de tus problemas un rato… Pero igual no ando todo el día escuchando reggaeton, escucho de todo <3.

Recientemente comentabas en Twitter que lo latino está de moda. ¿Cómo valoras su auge mundial? ¿Qué cosas crees que son positivas y negativas?

Sí, mucho mejor que se le dé importancia a la música latina y dejen de ver tan mal el género del Reggaetón, por ejemplo. Podría decir muchas cosas sobre lo negativo y lo positivo, pero como me van a mal interpretar, mejor no digo nada.

https://www.instagram.com/p/BXFhKg_hPwp/?hl=en&taken-by=msninaojorgeline

MC Buseta señalaba en una entrevista a El Bloque que ahora los artistas de trap están haciendo remixes de las canciones latinas. ¿Crees que han cambiado las tornas?

Básicamente, creo que esto se debe a que ahora mismo está de moda hacer música latina.

A pesar de tus éxitos virales, sigues publicando tu música en La Vendicion. ¿Crees que sellos como este son el futuro de la música?

Es un sello diferente. No tienes que firmar, hay artistas buenos… ¿Que más quieres?

Ahora que puedes mirar al 2017 con perspectiva, ¿qué acontecimientos musicales crees que han sido los más relevantes? ¿Cómo has valorado este año a nivel global?

Me alegro de que se escuche o preste más atención a la música latina.

Volviendo a Nochevieja: si hubieras tenido que hacer una lista con los artistas que más han sonado para ti en 2017, ¿cuáles no habrían faltado?

Cardi B, creo que es mi favorita. Y no sé, tengo una lista en Spotify: “Cocinando con la Nina”, ahí están todos mis tracks favoritos de este año.

