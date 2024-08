Mucha gente está solicitando videos ASMR personalizados como terapia

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

ASMR Shortbread recibe solicitudes para hacer videos personalizados a espectadores que están pasando por duelos, rupturas amorosas y problemas en sus hogares. La escocesa de 27 años, también conocida como Shortie, es la principal creadora de contenido ASMR en Cameo, el servicio en línea mejor conocido por los mensajes en video de celebridades. Muchos de sus clientes le cuentan que están experimentando situaciones complicadas y que sus videos los ayudan a superar tiempos difíciles.

“Mi canal se centra mucho en la atención personal, en mostrarme como esa amiga cariñosa”, dijo Shortie a Motherboard. “Yo diría que la mayoría de las personas que solicitan estos videos solo buscan una conversación, alguien con quien hablar”. Ella describió el ASMR como “intimidad, pero a distancia”.

Ha habido un gran crecimiento en la demanda de contenido ASMR personalizado durante la pandemia por coronavirus. Las siglas en inglés “ASMR” significan “respuesta sensorial meridiana autónoma”, un sentimiento que el público suele describir como un “hormigueo”. Algunos elementos comunes que pueden desencadenarlo incluyen susurros, golpeteos en alguna superficie, repetición y movimientos lentos.

Los ASMRistas, como se conoce a los creadores de este tipo de contenido, han estado grabando una mayor cantidad de videos personalizados bajo solicitud a través de diversas plataformas en línea, así como directamente en sus propios sitios web y canales de YouTube.

Desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, la plataforma de videos personalizados Wisio contó a Motherboard que ha experimentado un aumento de alrededor del 2.100 por ciento en la cantidad de solicitudes de contenido ASMR. El número reservaciones mensuales con instrucciones para incluir material ASMR en Cameo se duplicó entre marzo y diciembre de 2020, y el sitio de empleos freelance Fiverr también experimentó un aumento del 673 por ciento en las búsquedas interanuales de servicios relacionados con ASMR, dijeron las compañías.

Shortie, quien pidió no revelar su verdadero nombre debido a cuestiones de privacidad, se unió a Cameo hacia finales de 2019 y ha pasado de recibir una solicitud por mes a entre tres y cinco por semana. Ella notó por primera vez un aumento sustancial en abril pasado, después de que se emitiera la recomendación de que la gente permaneciera en casa, y nuevamente en noviembre cuando se endurecieron las restricciones por COVID-19.

Shortie dijo que siente una gran responsabilidad cuando recibe una solicitud relacionada con un asunto particularmente delicado, como la pérdida de un familiar, señalando que ella no es experta ni psicóloga.

“Aún no entiendo del todo cómo estoy ayudando a las personas, pero recibo comentarios que dicen que lo hago, así que me parece brillante y estoy muy contenta”, dijo. “Honestamente, es la mejor sensación… estoy sorprendida”.

El incremento de la demanda de videos personalizados se produce en un momento en que la salud mental de las personas se ha visto afectada de forma negativa por la pandemia y la posterior crisis económica. Investigaciones recientes han demostrado un aumento en la depresión, la ansiedad y la soledad, en vista de que mucha gente está lidiando con el desempleo, la incertidumbre, el aislamiento y el dolor de perder a alguien. Los neurólogos también han acuñado el término “COVID-somnia” para describir el incremento de los trastornos del sueño.

Muchos fans escuchan o ven contenido ASMR como una manera de reducir el estrés o conciliar el sueño. Según un estudio de 2015 de la revista PeerJ, el 82 por ciento de los participantes encuestados dijo haberlo usado como una ayuda para quedarse dormidos y el 70 por ciento lo hizo para lidiar con el estrés. Los resultados también sugirieron que el ASMR puede proporcionar un alivio temporal al estado de ánimo de las personas con depresión.

De manera similar, un estudio de 2018 publicado en PLOS ONE encontró que aquellos que experimentaron la sensación ASMR reportaron niveles disminuidos de tristeza y estrés, así como sentimientos de conexión interpersonal. También mostraron una reducción en la frecuencia cardíaca, después de ver una serie de videos. Los hallazgos indicaron que el ASMR podría presentar beneficios terapéuticos, lo cual explicaría por qué es un contenido tan solicitado durante este período.

El doctor Craig Richard, quien fundó la Universidad ASMR, espera que la investigación futura muestre que el ASMR ha seguido siendo beneficioso durante la pandemia.

Describió el ASMR como “un elemento más en el menú de técnicas de relajación” y comparó los videos personalizados —en los que las personas puedan solicitar detonantes específicos— con la posibilidad de “escoger y elegir los alimentos que más te gusten” del buffet.

Richard es coautor de un estudio de 2018 que involucró la proyección de imágenes de resonancia magnética funcional. El estudio encontró que algunas áreas específicas del cerebro se iluminan cuando alguien mira un video ASMR. “Una de esas regiones es la corteza prefrontal medial, que es densa en receptores de oxitocina. La oxitocina a menudo se conoce como la hormona del amor o la hormona de la confianza”.

Durante la pandemia, pocas personas han tenido interacciones sociales frecuentes y atención personal positiva, que incluye roces ligeros y estar en presencia de otros, aclaró. “Pero la gente aún puede obtener una estimulación de oxitocina similar cuando mira o escucha contenido ASMR”.

Richard agregó que los consumidores están recurriendo a videos personalizados y a creadores con los que ya sienten una conexión cercana, porque “hace que sea más reconfortante y más efectivo para ellos lidiar con el estrés que sienten durante la pandemia”.

Andromeda Keliane, de 19 años, ha estado viendo videos ASMR desde que estaba en la escuela secundaria como una herramienta para conciliar el sueño, relajarse y estudiar. Primero ordenó un video personalizado en septiembre y desde entonces ha solicitado otros dos.

Keliane, quien estudia la universidad en Brisbane, Australia, contó que dio el siguiente paso de solicitar un video ASMR hecho a la medida por la conexión que habían formado con una creadora de ASMR en particular. “Realmente disfruté el contenido de Miss Manganese ASMR y el efecto de relajación de sus videos fue mucho muy poderoso. También ocurrió en un momento en el que, debido al estrés externo relacionado con la pandemia y otros aspectos, estaba teniendo problemas para conciliar el sueño”, dijo a Motherboard.

Keliane cree que el ASMR ha sido una buena forma de que las personas se relajen y descansen en un momento de presiones extremas. En su caso, la personalización tiene el doble beneficio de “aumentar la concentración y la cantidad de factores detonantes que encuentro efectivos y también eliminar ciertos sonidos y características de otros videos que no me gustan o con los que no me conecto”.

Bemmerse, una app personalizada de ASMR, también experimentó un aumento en su crecimiento cuando comenzaron las cuarentenas del año pasado, contó la compañía a Motherboard. La empresa posee una base de datos de 250 elementos detonantes, pero han encontrado que menos del 10 por ciento provoca hormigueos ASMR en cualquier espectador individual, lo que subraya el deseo de personalización.

Melissa Moore, quien tiene un negocio de comercio electrónico y vive en Atlanta, ha estado escuchando contenido ASMR durante al menos ocho años. Los detonantes personales de la mujer de 50 años incluyen escuchar a alguien explicando, leyendo o tratando de enseñar algo. “El sonido de las voces tiende a ponerme en un estado de relajación”, explicó.

Su experiencia pone de relieve otro factor en la explosión de la demanda de contenido personalizado durante la pandemia: una mayor disponibilidad. Wisio, por ejemplo, ha experimentado un aumento mensual del 700 por ciento en el número de creadores ASMR que se han unido a la plataforma desde marzo pasado.

Esto ha brindado la oportunidad de desarrollar un flujo estable de ganancias para los creadores más pequeños en YouTube, donde, hasta 2018, había más de 13 millones de videos ASMR.

Desde que se unió a Fiverr en julio de 2020, Vaiva, que se hace llamar RainbowASMR, ya está pagando el alquiler con los ingresos adicionales que obtiene de su “empleo secundario”, en el que hace videos personalizados bajo solicitud. La recién graduada universitaria de 25 años, quien vive en Dinamarca, también ha hecho solicitudes personalizadas a otros creadores para brindarles apoyo.

“Creo que es el trabajo más significativo que probablemente haré en toda mi vida”, dijo a Motherboard, cuando le preguntamos sobre los efectos que sus videos ASMR tienen en sus clientes.

Moore, una entusiasta del ASMR, ha encargado cinco videos personalizados desde que se enteró de la posibilidad de hacerlo en octubre, y ya ha solicitado un paquete de otros cinco, con la intención de convertirse en una compradora habitual cada mes. Tiene una lista de reproducción de contenido ASMR que escucha casi todos los días, con sus videos personalizados en la parte superior.

“Es el beneficio adicional de escuchar contenido muy específico”, señaló Moore. “Es una gran ventaja”.