Muere ‘Fast’ Eddie Clarke, el guitarrista de Motörhead

‘Fast’ Eddie Clarke, el último miembro superviviente de lo que se considera la formación clásica de Motörhead, ha muerto a sus 67 años. La noticia fue confirmada en la página de Facebook de Motörhead esta mañana. Clarke había estado en tratamiento por neumonía.





Clarke nació y creció en Twickenham, Londres, y tocó la guitarra en una gran cantidad de bandas profesionales antes de que un encuentro casual con el baterista Phil Taylor lo llevara a una audición para Motörhead en marzo de 1976. Durante los siguientes seis años, Clarke, Taylor y el líder Lemmy Kilmister grabaron los álbumes que arrojaron a Motörhead al mainstream, o al menos tan cerca como su sudoroso, gruñido y salivador rock ‘n’ roll podría llevarlos. En Motörhead, Overkill, Ace of Spades , Bomber , y el álbum en vivo, No Sleep ‘Til Hammersmith, los riffs frenéticos y los solos carenados de Clarke ayudaron a forjar uno de los sonidos más reconocibles e implacables de la música pesada.

Clarke dejó la banda en 1982 después del lanzamiento de Iron Fist. Formó Fastway con el ex bajista de UFO Pete Way, y con ellos lanzó siete álbumes en las siguientes tres décadas. A parte de eso lanzó un puñado de álbumes en solitario, incluido It Aint Over Till It’s Over de 1994que presentó una aparición de Lemmy en «Laugh at the Devil». También se unió a Lemmy en el escenario en Birmingham, Inglaterra en 2014 como invitado en «Ace Of Spades».



Clarke fue el último miembro restante de la alineación «clásica» de Motörhead. Taylor murió de insuficiencia hepática en noviembre de 2015; Lemmy murió de cáncer unas semanas más tarde.



Lamentamos su muerte y le deseamos un descanso tranquilo.

