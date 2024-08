Cierra el restaurante con estrellas Michelin más aislado del mundo

Fäviken, el aclamado restaurante sueco que está rodeado por unas 8,000 hectáreas de tierras de cultivo, ha sido llamado el restaurante más aislado del mundo. Ese título, sin embargo, irá a un restaurante diferente en diciembre, porque el chef Magnus Nilsson ha anunciado que cerrará Fäviken antes de que finalice el año.

“Siempre he sabido que Fäviken no iba a ser para siempre”, dijo Nilsson a Los Angeles Times. “No es realmente una revelación, porque se aplica a todos los restaurantes y todas las empresas. Realmente a todo”. Eso es cierto de una manera existencial, pero su decisión de cerrar Fäviken es sorprendente, de todos modos.

El 1 de abril, Fäviken abrió su calendario de reservaciones para los próximos nueve meses y, en pocas horas se llenaron todos los asientos de cada día posible. (Solo hay 24 asientos en el restaurante, pero aún así, podría haber diez veces más y aún así estaría todo reservado). Y según Nilsson, un calendario lleno es exactamente lo que quería antes de decir farväl. “No quieres que la gente enloquezca”, dijo.

En la última década, Nilsson y Fäviken fueron galardonados con dos estrellas Michelin, aparecieron en The Mind of a Chef y Chef’s Table, y de alguna manera Nilsson ha tenido tiempo suficiente para escribir tres libros de cocina, formar una familia y convertirse en un fotógrafo aclamado. Es difícil expresar exactamente lo impresionante que es Nilsson: su Libro de cocina nórdico tardó más de tres años en completarse e involucró viajes a los siete países nórdicos, con fotos que acompañan a sus cerca de 700 recetas.

“Hice un recuento y hay alrededor de 50 recetas del libro que serán muy difíciles de reproducir”, dijo a VICE. “Pero necesitan estar ahí para dar contexto y explicar los fenómenos culturales. Quedan 680 que no contienen renos ni frailecillos atlánticos ni nada de eso”.

Entonces, ¿por qué va a cerrar Fäviken? Porque Nilsson cree que es hora. “En todas las formas estratégicas, no es una decisión sabia”, dijo. “Pero, ¿cuál es la razón por la que alguien abriría un restaurante como Fäviken? Porque quieres hacerlo; te impulsa la pasión […] Por primera vez, me desperté y no quería ir a trabajar”.

En una publicación en Instagram, Nilsson escribió que está cansado y listo para hacer muchas cosas que no involucren a Fäviken. “Voy a pasar tiempo con mi familia, reflexionar, pescar, hacer jardinería, escribir, descansar y estar en forma, tanto física como mentalmente”, explicó. También dijo que su charla con The Times es la única vez que hablará sobre el restaurante, lo que ha logrado en los últimos diez años, o lo que ocurrirá cuando llegue el último día del restaurante.

Al menos hay mucho tiempo para averiguar cuál será el próximo restaurante más aislado.