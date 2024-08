Ve a este hombre comer directo de una olla de la barra de comida del supermercado

Artículo publicado originalmente por Munchies Estados Unidos.

Pasé una vergonzosa cantidad de tiempo revisando el subreddit r / trashy, porque me hace sentir mejor con respecto a mis cuestionables decisiones de vida. Sí, claro, pude haber hecho carrera en el teatro, pero al menos no hago que los niños que salen a pedir calaverita paguen por sus dulces y nunca me han sorprendido fotografiando mis genitales en público.

Sin embargo, al menos una vez al día, encuentro algo tan incorrecto, molesto, o simplemente 100 por ciento estúpido, que cierro la aplicación y juro que me olvidaré de Reddit y en su lugar pasaré mi tiempo leyendo, por ejemplo, el National Geographic Almanac o haciendo cualquier otra cosa. Eso es justo lo que me prometí después de ver este video de un hombre adulto bebiendo directamente de uno de los cucharones gigantes de la barra de comida preparada de un supermercado, para luego devolverlo al recipiente como si nada hubiera pasado.

Estas escenas profundamente perturbadoras fueron publicadas originalmente en r / WTF, con el título “Algo en qué pensar la próxima vez que comas en la barra de ensaladas”. (¿En serio? He pensado en esto en cada una de mis comida, en todas partes). Según la persona que lo filmó, el hombre probó al menos dos tipos de sopa antes de que lo detuviera el guardia de seguridad del supermercado.

El video fue republicado en varios subreddits y también llegó a Twitter; independientemente de la plataforma, fue recibido con muestras de indignación, de asco… y muchos otros recordatorios de por qué nadie debería comer en los buffets, en público, o consumir alimentos que no hayamos comprado, desenvuelto y preparado nosotros mismos.

“Trabajé en una barra de alimentos preparados durante un par de años. Una vez que un tipo dejó caer la cuchara para servir, le dije que traería una cuchara limpia enseguida”, respondió un Redditor. “De verdad fui a la cocina y volví en unos 12 segundos, pero el maldito tipo ya estaba usando las llaves de su auto para poner la comida en su plato. Se trataba del platillo chana masala”.

Otro dijo que había visto a un hombre “lamer el cuchillo para cortar la carne asada” en la hora feliz de la noche de viernes de su bar local. Y un tercero mencionó casualmente que había visto a un hombre tomar unas aceitunas de una barra de ensaladas, olerlas, y luego decidir si las ponía en su ensalada o simplemente las devolvía al área de servicio. “Nunca olió ninguna de las aceitunas que puso en su ensalada, solo las que devolvió a la barra”, escribió.

La tienda no ha sido oficialmente identificada, pero varios clientes aseguran que se trata de una sucursal de la cadena comercial Mariano’s Fresh Market. “Nos esforzamos todos los días para proporcionarle a nuestros clientes los alimentos más frescos y de alta calidad”, respondió Mariano’s en Twitter. “Estamos monitoreando la seguridad y la calidad de nuestros productos y servicios para asegurarnos de que estamos cumpliendo con esa promesa. Muchas gracias por sus comentarios”. (MUNCHIES se puso en contacto con Mariano’s en busca de comentarios, pero aún no hemos recibido respuesta).

No hay vuelta atrás en esto. No hay remedio. Todo lo que podemos hacer es, tal vez, no comer directamente de la olla de sopa comunitaria del supermercado, y esperar contra toda esperanza que este asqueroso tipo chupa-cucharones se haya quemado la boca para que no lo vuelva a hacer nunca.