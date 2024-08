Estos videos de café casero de ensueño son una delicia sensorial

Artículo publicado originalmente por Munchies Estados Unidos.

El inicio de semana es difícil, especialmente si acabas de tener un gran fin de semana. A medida que pasan los días, las cosas sin duda parecen mejorar aunque el viernes no llegue lo bastante rápido. Así que, mientras eso sucede, puedes sumarle a tu rutina de relajación de mascarilla y una copa de vino este grupo de videos de Instagram bajo el título “home cafe” [café casero].



Home cafe es un género de videos relajantes de Instagram en los que unas manos sin cuerpo ensamblan bebidas estéticamente atractivas. Las bebidas no solo lucen bien, sino que, como los videos de ASMR (Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma u orgasmos cerebrales) y limo, están hechas con cosas que suenan bien, como orbes congeladas que se hunden en un vaso, agua burbujeante en jarabes de colores o un popote de vidrio que remueve una mezcla de hielo y cítricos.

Aquí les dejo algunos de mis favoritos.

Encontrarás cientos de miles de estos videos si realizas una búsqueda con #homecafe, pero el truco es buscarlo en coreano, con # 홈 카페, que significa lo mismo pero tiene más de un millón de publicaciones. (Los videos parecen estar hechos en su mayoría por usuarios coreanos de Instagram).



Los videos de Home Cafe tienen muchos equivalentes en la red. Piensa en ellos como en videos de ASMR, pero sin la persistente rareza de que haya mujeres susurrando mientras te dan masaje a través de una pantalla. Son como videos de limo, pero para las personas que sienten repulsión al ver como los dedos se hunden en mezclas viscosas de pegamento. Las increíbles bebidas de Home Cafe se parecen mucho a los sorprendentes batidos de Instagram. Además, son breves y concisos, sus clips son como los de Tasty, pero después de haberte tomado un calmante súper relajante. Es decir, Home Cafe atiende a varios nichos.



Como alguien que realmente nunca ha sentido el famoso “cosquilleo” que afirman sentir los fanáticos de los videos de ASMR, los sonidos de la preparación de los cafés caseros me resultan muy placenteros, como si fuera la única persona en una apacible cafetería y tuviera la oportunidad de relajarme con un libro en lugar de escuchar la mala primera cita de la pareja en la mesa de al lado. Solo escucha:

Y de la misma manera en que los arreglos por bloques de color del ashtag Things Organized Neatly o los videos del proceso de la alfarería bajo el título pottery timelapses pueden hacer que tu cerebro se sienta aliviado, los videos de Home Cafe pueden ser inmensamente satisfactorios, como estas bolas de helado que caen de la cuchara en cámara lenta. Mira:

Tal vez lo que más me gusta de los video de Home Cafe es que las bebidas no se ven realmente como se supone que deben verse. No hay mucha explicación sobre su elaboración; no queda claro por qué esta bebida gaseosa de limón tiene un tono vibrante de color índigo y qué sabor podría tener, aparte del sabor a limón, o qué son los líquidos espesos y viscosos en esta torre de color verde azulado. No hay una lista de ingredientes, solo muchos colores, formas, texturas y sonidos agradables. Mira:

Los videos de cocina pueden ser estresantes, llenos de expectativas de lo que podrías hacer y de cómo podrías arruinarlo. Olvídate de eso, y ve todos los videos bajo el título Home Cafe. A medida que las mezclas lechosas y apasteladas son vertidas en un vaso con hielos y decoradas con caramelos, sentirás cómo todas tus preocupaciones van desapareciendo, aunque sea solo por un minuto.