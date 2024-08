Estoy desconcertado y horrorizado gracias al tubo de huevo

Simplemente lo voy a decir. Hace poco descubrí el «tubo de huevo» y estoy horrorizado.

El llamado tubo de huevo es un tronco de huevo duro, de forma esbelta y cilíndrica; tubular, como una manga. Imagínate: agarrar el óvulo de un pollo y mutarlo tanto, con tal fuerza, que termina pareciendo una pipa rellena de yema. Es horrible.

Juro que no soy purista sobre cómo se «prepara» un determinado alimento, pero se me hace que una varilla de huevo es un concepto perturbador. Un huevo puede tomar muchas formas: pochado o frito, tibio o duro, «revuelto» o «en omelette». Yo diría que las posibilidades son infinitas, excepto que, bueno, no lo son, hay un límite muy claro de lo que puede y no puede hacer un huevo. El tubo de huevo rompe ese límite de una forma bastante violenta.

Los tubos de huevo han existido desde 1974, según informó Food & Wine el año pasado, y fueron concebidos para el mercado masivo en Dinamarca por una compañía llamada Danæg, que vende el producto hasta el día de hoy. Se crearon hace tiempo con la ayuda de un instrumento llamado SANOVO 6-32. El caso del tubo de huevo es bastante claro si omitimos la desagradable agresividad de su apariencia.

La gente de KnowYourMeme ha seguido la ola reciente de popularidad de los tubos de huevo hasta 2013, cuando salió a la luz por primera vez un video de tubos de huevo que se elaboraron en una fábrica. Ni Danæg ni SANOVO respondieron a la solicitud inmediata de los comentarios de MUNCHIES con respecto a cómo podrían responder a la repulsión pública hacia el tubo de huevo.

Después de todo, me doy cuenta de que es una forma extremadamente pobre expresar disgusto por la comida de «otros», y que puede ser injusto para aquellos que fueron condicionados y crecieron comiendo ese plato o ingrediente. Es un reflejo absoluto de la escritura de alimentos de hoy en día, uno que nunca entendí del todo hasta que encontré el tubo de huevo.

De todos modos, ¿te gustaría crear tu propio tubo de huevo? No te preocupes. Hay una industria de tutoriales en YouTube que te pueden ayudar.

«Crea tu tubo de huevo en casa de inmediato», dice el canal de YouTube. «El mejor video de Long Egg|Long Egg Series”, dice ‘KeefCooks’. «Cómo hacer tubos de huevo – ¡Los huevos cilíndricos son más fáciles de hacer!», dice «Whats4Chow».

Debo admitir que mi favorito es este de abajo, de «HungryGuyRecipes», en la que este hombre parece sacar un gato de un cesto de ropa antes de cocinar, al mismo tiempo que tararea suavemente una versión instrumental de «Dancing Queen» de fondo.

Encantador.

De todos modos, la mayoría de estos videos siguen más o menos un patrón similar: separa las claras de las yemas. Bate estos dos componentes por separado. Hierve un poco de agua en la estufa. Pon aceite en un vaso tubular largo para que el huevo tenga suficiente lubricante para salir de allí sin problemas. Sumerge ese vaso en el agua. Vierte las claras en el vaso y pega un vaso largo y más delgado en el centro. Cocina las claras. Retira el vidrio más delgado y vierte las yemas en el orificio hecho por el vidrio de prueba. Espera a que las yemas se cocinen. Retíralo del calor. Rebánalo y sírvelo.

Y ahí tienes. Medallones pequeños, sexys y uniformes de huevo duro.

Si eso es lo que te gusta, adelante, haz un tubo de huevo. Después de todo, la gente los ha estado haciendo, y supuestamente los ha disfrutado, durante 44 años.