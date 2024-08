Este hombre tuvo que ir al hospital por comer el chile más picante del mundo

Nunca he podido imaginar por qué alguien se pondría un chile muy picante en la boca. Sobre todo, porque los efectos secundarios pueden variar desde las alucinaciones al dolor extremo e incluso ataques al corazón, me parece tan malo como ver con gusto más de 14 segundos del show de Ricky Gervais. O asistir a la boda de tu ex solo, porque tu madre estaba ocupada y “no se permiten perros como invitados”.

De hecho, este tipo se quemó por su afición a los chiles, luego de que fue admitido al hospital después de una competencia para comer chile en 2016. El hombre de 37 años, se mantuvo anónimo en el informe médico publicado esta semana, pero sabemos que experimentó «un dolor de cabeza atronador» luego de comer un “carolina reaper”, el chile más picante del mundo.

Videos by VICE

Según el Guardian informa hoy, el hombre comenzó a padecer náuseas y experimentó dolor extremo en cuello y cabeza después de comer el chile. Sin embargo, un par de días después de la competencia sufrió dolores de cabeza atronadores y más dolores insoportables, y fue hasta entonces que lo admitieron en el hospital Bassett Medical Centre en Nueva York. El informe no dice si el hombre comió el chile con una cuchara o si utilizó una cuchara que hizo él mismo… con otra cuchara más grande.

Relacionados: El «helado más peligroso del mundo» es 500 veces más picante que la salsa Tabasco

El reporte del British Medical Journal muestra que después del escaneo por tomografía, los doctores descubrieron una contracción de las arterias en el cerebro del paciente, presuntamente como consecuencia de haber comido el chile. Fue diagnosticado con síndrome de vasoconstricción cerebral reversible (RCVS, por sus siglas en inglés), una extraña enfermedad provocada por una opresión repentina de los vasos sanguíneos que suministran la sangre al cerebro.

El carolina reaper, comido por este masoquista, fue criado por primera vez en Rock Hill, Carolina del Sur, y fue clasificado como el chile más picante del mundo por los Records Guinness en 2013. Alcanza las 2.4 millones de unidades en la escala Scoville, casi 300 veces más picante que el jalapeño más cabrón.

Sí… yo diría que no, gracias.